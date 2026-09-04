04 сентября 2026, 13:13

Макар Запорожский (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Макар Запорожский прошел путь от театрального закулисья и первых небольших ролей до популярности после «Молодёжки» и съемок в Голливуде с Дженнифер Лоуренс. Актер успел пережить развод, создать новую семью и в 2026 году оказался в центре внимания из-за скорого пополнения. Подробнее о том, как он живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Макара Запорожского в творческой среде «Молодежка», сделавшая его звездой Неожиданный билет в Голливуд Братья Запорожские: от соперничества до поддержки Личная жизнь Макара Запорожского Чем Макар Запорожский занят в 2026 году

Детство Макара Запорожского в творческой среде

Макар Запорожский в детстве (фото: Instagram* @zaporozhskymakar)

«Молодежка», сделавшая его звездой

Неожиданный билет в Голливуд

Слухи о романе с Михайловской и отношения с поклонницами: личная жизнь звезды «Молодёжки» Влада Канопки. Как он живёт сейчас?

Братья Запорожские: от соперничества до поддержки

Макар и Кирилл Запорожские (фото: Instagram* @zaporozhskymakar)

Личная жизнь Макара Запорожского

Макар Запорожский и Анастасия Дьячук (фото: Instagram* @zaporozhskymakar)

Чем Макар Запорожский занят в 2026 году