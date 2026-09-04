Снимался с Дженнифер Лоуренс, конфликтовал с братом-актёром и дважды был женат: где сейчас звезда «Молодёжки» Макар Запорожский?
Макар Запорожский прошел путь от театрального закулисья и первых небольших ролей до популярности после «Молодёжки» и съемок в Голливуде с Дженнифер Лоуренс. Актер успел пережить развод, создать новую семью и в 2026 году оказался в центре внимания из-за скорого пополнения. Подробнее о том, как он живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Детство Макара Запорожского в творческой среде
Макар Запорожский родился 5 сентября 1989 года в Москве в творческой семье. Его отец, актер Виктор Запорожский, был связан с театром и кино, а мать Наталия Макарова преподавала в Щепкинском училище.
С ранних лет Макар проводил много времени за кулисами. Сначала он занимался музыкой, посещая детскую музыкальную школу, но постепенно понял, что больше всего его привлекает театр. После школы с углубленным изучением иностранных языков он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет к Олегу Кудряшову.
Первый выход на сцену состоялся еще в шесть лет — в Театре имени Владимира Маяковского, где работали его родители. После окончания вуза Запорожский служил в Центральном академическом театре Российской армии, а с 2012 года официально играл на сцене Театра имени Владимира Маяковского.
«Молодежка», сделавшая его звездой
До всероссийской известности Макар успел сняться в «Тайне Голубой долины», «Моей прекрасной няне», «Рублевке Live», «Папиных дочках» и других проектах. Однако настоящий успех пришел после «Молодежки», где он сыграл хоккеиста Дмитрия Щукина.
Ради роли актеру пришлось серьезно готовиться: три месяца он тренировался трижды в неделю, проводя время на льду и в спортивном зале. Позже Макар вспоминал, что хоккейная экипировка оказалась настолько тяжелой, что после первых тренировок ему казалось, будто он «вышел из шахты».
Сериал принес актеру популярность и статус секс-символа. Однако уход его героя из спорта из-за проблем с сердцем зрители восприняли болезненно. Сам Запорожский признавался, что после этого потерял интерес к работе.
Неожиданный билет в Голливуд
Еще одним важным этапом карьеры стал фильм «Красный воробей». Во время театрального фестиваля Макара заметил иностранный скаут Джерри Маккарти. После этого последовали пробы, и актер получил роль в голливудском триллере.
На площадке его партнерами стали Дженнифер Лоуренс и Джереми Айронс. Запорожский позже рассказывал, что поначалу чувствовал неловкость во время некоторых сцен, однако Лоуренс отнеслась к работе «опытно и профессионально», благодаря чему напряжение быстро исчезло.
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Актер особенно тепло отзывался о голливудской звезде, называя ее трудоголиком, фанатом профессии и хорошим партнером. При этом после американского опыта Макар решил продолжить карьеру в России.
Братья Запорожские: от соперничества до поддержки
Старший брат Макара Кирилл также стал актером. В детстве братья часто конфликтовали и соперничали за внимание родителей, однако со временем отношения изменились: сейчас они стараются поддерживать друг друга, хотя из-за работы видятся нечасто.
Кирилл долго скрывал личную жизнь. В 2025 году стало известно о его тайном браке, а затем в прессе появилась история о переписке актера с 21-летней подписчицей, которая, по ее словам, считала его свободным. После разговора с супругой Кирилл заблокировал девушку. Сам актер публично ситуацию не комментировал.
Личная жизнь Макара Запорожского
Первой женой Запорожского стала его однокурсница, актриса Екатерина Смирнова. До свадьбы они прожили вместе пять лет, а официально зарегистрировали отношения в 2012 году. В 2015-м у супругов родилась дочь Александра, спустя несколько лет появилась вторая дочь Елизавета.
Позже брак распался, однако бывшие супруги сохранили нормальные отношения и вместе заботятся о детях.
В 2021 году Макар впервые показал в соцсетях новую избранницу — актрису Анастасию Дьячук. В 2024 году пара сыграла свадьбу в формате костюмированной вечеринки. Из-за плотных графиков свадебное путешествие супруги смогли совершить только в августе 2025-го, отправившись в длительную поездку по США.
По словам актера, Анастасии удалось наладить хорошие отношения с его дочерями.
Чем Макар Запорожский занят в 2026 году
2026 год для актера начался с новых заметных работ. В феврале на ТВ-3 стартовала «Менталистка», где Запорожский сыграл рационального следователя, вынужденного работать вместе с женщиной, обладающей даром видеть прошлое.
Также в этом году вышли три части картины «Бабье царство», в которых Макар исполнил главную роль.
В настоящее время в производстве находится фильм «Варяги-2», в котором Запорожский тоже предстанет в центральной роли.
Параллельно Запорожский продолжает театральную карьеру и занимается озвучиванием книг. Несмотря на большую известность, актер по-прежнему старается выбирать проекты не только по громкости имени, но и по практическим обстоятельствам — в том числе учитывая график и место съемок.