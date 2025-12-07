Слухи о переезде в США, работа в Голливуде и новая квартира в Москве: Как номинация на Оскар повлияла на жизнь Юры Борисова?
Юрий Борисов — один из самых ярких и востребованных актёров современного кинематографа. 8 декабря артист отмечает свой 34-й день рождения. За относительно короткий путь в искусстве он сумел завоевать внимание зрителей и критиков благодаря глубокой проработке персонажей и неизменной харизме на экране. О творческой и личной жизни звезды кино читайте в материале «Радио 1».
Путь к славе: от Реутова до Лос-АнджелесаЮра Борисов, родившийся 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове, вряд ли мог представить, что через три десятка лет его имя будет известно на весь мир. Его отец работал электриком и сантехником, а мать — риелтором. Однако, несмотря на скромное происхождение, Борисов с детства мечтал о сцене. В 16 лет он поступил в Щепкинское училище, где его талант быстро заметили. Уже на четвертом курсе он получил премию «Золотой лист» за роль в спектакле «Зойкина квартира».
Его дебют в кино состоялся в 2010 году с эпизодических ролей. После Борисов исполнил главные роли в картинах «У каждого своя война», «В зоне риска», «Мотыльки», «Выстрел», «Дорога на Берлин» и «Т-34», но настоящий прорыв случился в 2019-м, после выхода фильма «Бык». Картина получила главный приз «Кинотавра», а Борисов проснулся знаменитым.
«После премьеры "Быка" со мной захотели работать абсолютно все», — признавался актер.
За роль Михаила Калашникова в одноименном байопике он получил «Золотого орла». Международное признание пришло с фильмом «Купе номер шесть», удостоенным Гран-при Каннского кинофестиваля. Американский режиссер Шон Бейкер, увидев Борисова в этой ленте, написал для него роль в своей следующей картине.
Этой картиной стала «Анора». Работа в этом фильме сделала Борисова первым в истории российским актером — номинантом на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Это достижение открыло ему двери в Голливуд. В апреле 2025 года он подписал контракт с одним из крупнейших актерских агентств UTA (United Talent Agency).
Личная жизнь артистаАктёр не любит афишировать личную жизнь, всё больше делая акцент на своем творчестве. Известно, что Борисов довольно рано женился. Ещё в 2014 году он связал себя узами брака со своей сокурсницей по Щепкинскому училищу, актрисой Анной Шевчук. В браке родились две дочери — Марфа (2015 г.р.) и Акулина (2017 г.р.). Борисов тщательно охраняет семью от публичности, объясняя это заботой о детях.
«Я очень рад, что в Сети мало информации о моей семье... Люди могут писать злые и обидные вещи, а дети еще не обросли защитной скорлупой», — делился актер в интервью peopletalk.ru.
Однако именно семья, по его словам, стала источником его силы и вдохновения. В одном из интервью Борисов признался, что в заграничном паспорте вместо росписи написал слово «любовь». По слухам, его супруга Анна, оставившая актерскую карьеру, играет ключевую роль в его профессиональной жизни, будучи его агентом и самым строгим критиком.
«Жена всегда напоминает мне о том, что я чего-то хотел и рано опустил руки. Я, бывает, и забуду уже о каком-то своем стремлении, но благодаря ей снова этим желанием зажигаюсь», — признавался Юра в беседе с Hello Magazine.
Провокации и политические игрыВ сентябре 2021 года загримированный Борисов провел в Москве фальшивую автограф-сессию, выдав себя за писателя Виктора Пелевина, который годами не появляется на публике. Фото быстро разошлись по СМИ и соцсетям, введя в заблуждение тысячи людей. Позже он появился в этом же образе на обложке Esquire.
«Мы хотели сделать номер про мистификацию, про фейк ньюс и про вот такое тотальное царство медиа. Ну а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин. Но Виктора Олеговича невозможно достать, и у нас никак не получалось с ним договориться. Поэтому мы договорились с двумя замечательными людьми. Это потрясающий русский актер Юрий Борисов и потрясающий русский журналист Роман Супер», — объяснял главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.
После номинации на «Оскар» в соцсетях и некоторых СМИ активно обсуждался возможный переезд Борисова в США. Эти разговоры подогревались информацией о том, что супруга актера, Анна Шевчук, в 2022 году интересовалась вопросами релокации в Турцию, Грузию и Казахстан. Несмотря на то что актер публично заявлял о планах работать «на две страны», подобные «изыскания» жены в разгар политической турбулентности были восприняты частью публики как проявление нелояльности.
Жизнь после «Оскара»: новый статус и инвестицииНесмотря на то что статуэтку «Оскара» Борисов в итоге не получил, номинация кардинально изменила его статус и гонорары. Агентство UTA, представляющее таких звезд, как Харрисон Форд и Тимоти Шаламе, теперь ведет его голливудскую карьеру. В ближайших планах актера — участие в съемках биографической драмы о Сэме Альтмане, основателе OpenAI. Борисову предрекают роль Ильи Суцкевера. Также планируется участие Борисова в режиссерском дебюте Эмили Мортимер под названием Dennis.
Стоит отметить, что работой в России Юра Борисов тоже не обделен. 10 октября 2025 года стартовал показ российского художественного сериала в жанре исторической драмы «Хроники русской революции». А в 2026 году с участием актера планируется выход картин «Анна К.», «Битва моторов», «Ваня», «Девятая планета».
Финансовый успех позволил актеру серьезно улучшить жилищные условия. По данным СМИ, в 2024 году он приобрел роскошную квартиру площадью 226 кв. м в исторической городской усадьбе Татищевой на Покровке. Стоимость недвижимости, по приблизительным оценкам, могла достигать 150 млн рублей. При этом он выставил на продажу свою предыдущую трехкомнатную квартиру на Лялиной площади за 49 млн рублей и коттедж на Рублевке за 30 млн. Этот шаг многие расценили как демонстрацию уверенности в своем будущем в России, несмотря на активную голливудскую карьеру.