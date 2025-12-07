07 декабря 2025, 16:16

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Юрий Борисов — один из самых ярких и востребованных актёров современного кинематографа. 8 декабря артист отмечает свой 34-й день рождения. За относительно короткий путь в искусстве он сумел завоевать внимание зрителей и критиков благодаря глубокой проработке персонажей и неизменной харизме на экране. О творческой и личной жизни звезды кино читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к славе: от Реутова до Лос-Анджелеса Личная жизнь артиста Провокации и политические игры Жизнь после «Оскара»: новый статус и инвестиции



Путь к славе: от Реутова до Лос-Анджелеса

«После премьеры "Быка" со мной захотели работать абсолютно все», — признавался актер.

Личная жизнь артиста

Юра Борисов и Анна Шевчук (Фото: Instagram*/@annashevchuk_a)



«Я очень рад, что в Сети мало информации о моей семье... Люди могут писать злые и обидные вещи, а дети еще не обросли защитной скорлупой», — делился актер в интервью peopletalk.ru.

«Жена всегда напоминает мне о том, что я чего-то хотел и рано опустил руки. Я, бывает, и забуду уже о каком-то своем стремлении, но благодаря ей снова этим желанием зажигаюсь», — признавался Юра в беседе с Hello Magazine.

Провокации и политические игры

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«Мы хотели сделать номер про мистификацию, про фейк ньюс и про вот такое тотальное царство медиа. Ну а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин. Но Виктора Олеговича невозможно достать, и у нас никак не получалось с ним договориться. Поэтому мы договорились с двумя замечательными людьми. Это потрясающий русский актер Юрий Борисов и потрясающий русский журналист Роман Супер», — объяснял главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

Жизнь после «Оскара»: новый статус и инвестиции