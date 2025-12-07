Покупательница квартиры Долиной рассчитывает на справедливое решение ВС РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, надеется, что Верховный суд России признает сделку по приобретению жилья законной, и квартира артистки станет ее новым домом.
Об этом сообщила РИА Новости адвокат Лурье, Светлана Свириденко.
По словам юриста, истица считает, что, если квартиру присудят ей, то это будет справедливо, и у ее детей будет жилплощадь.
Ранее адвокат Лурье также сообщила о том, извинилась ли Долина перед покупательницей недвижимости. Свириденко называла исполнительницу «хорошей актрисой», отмечая, что поверить ей сложно, ведь действия ее юристов показывают диаметрально противоположное.
