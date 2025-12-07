Покупательница квартиры Долиной рассчитывает на справедливое решение ВС РФ

Достижения.рф

Адвокат Свириденко: Лурье рассчитывает на справедливое решение ВС РФ
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, надеется, что Верховный суд России признает сделку по приобретению жилья законной, и квартира артистки станет ее новым домом.



Об этом сообщила РИА Новости адвокат Лурье, Светлана Свириденко.

По словам юриста, истица считает, что, если квартиру присудят ей, то это будет справедливо, и у ее детей будет жилплощадь.

Ранее адвокат Лурье также сообщила о том, извинилась ли Долина перед покупательницей недвижимости. Свириденко называла исполнительницу «хорошей актрисой», отмечая, что поверить ей сложно, ведь действия ее юристов показывают диаметрально противоположное.

Никита Кротов

