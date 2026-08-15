Слухи о романе с Бледным, брак с румынским режиссером и отъезд из России: где сейчас звезда «Кухни» Рина Гришина?
Актриса, знакомая зрителям по ярким ролям в сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Полицейский с Рублёвки» и десяткам других проектов, Рина Гришина 16 августа отмечает свой 39-й день рождения. За её плечами долгий путь: от трагической потери отца в 13 лет до статуса одной из самых узнаваемых актрис. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Рины ГришинойРина Гришина появилась на свет в подмосковном Наро-Фоминске, но детство её прошло на Камчатке, куда семья переехала из-за работы отца. Жизнь Рины могла сложиться иначе: она всерьёз занималась балетом десять лет, но травма ноги поставила крест на карьере балерины. Параллельно она осваивала игру на фортепиано и скрипке в музыкальной школе. Роковым для юной Рины стал 13-й год жизни, когда умер её отец. Мама забрала дочь и перебралась в Санкт-Петербург, где Гришина начала заниматься в студии при театре «Зазеркалье».
В кино Рина попала ещё в 14 лет, в 2001 году, сыграв юную Оксану в сериале «По имени Барон». Однако профессиональное образование далось ей тяжело: в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства она поступила лишь с четвертой попытки. Годы учебы были полны лишений — работа диспетчером на автомойке, ночные смены, недосып. Но талант взял своё: ещё студенткой она стала лауреатом престижных конкурсов и получила дипломы ММТФ Апарт за роли в спектаклях «Время и семья Конвей» и «Зеркало сцены».
Настоящая слава пришла к ней с ролями портье Светы в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а затем и оперативника Алисы Рыбкиной в «Полицейском с Рублёвки». Сегодня фильмография Гришиной насчитывает более 60 работ в кино, среди которых «SOS: Спасите наши души», «Игры детей взрослого возраста», «Линия света», «Агентство О.К.О.», «Номер 1», «Просто представь, что мы знаем» и «Осторожно — любовь», где она исполнила главные роли.
Тайны личной жизни ГришинойЛичная жизнь Рины Гришиной всегда была закрытой, но от этого не менее бурной. Её первый брак с сокурсником распался уже через год. Сама актриса признавалась, что долгое время была «сильной и бескомпромиссной», что, по её мнению, привлекало «слабых партнеров, которых приходится тащить за собой». Ей приписывали романы с партнёром по «Отелю Элеон» Филиппом Бледным и комиком Максом Пономарёвым, но эти слухи звезда опровергала.
Свою главную любовь Рина нашла не в России. Её заметил румынский режиссёр Алекс Настою, увидев короткометражку с её участием. Гришина вспоминала, что сначала отнеслась к его предложению о сотрудничестве с недоверием, но через два месяца режиссёр приехал в Москву для личного знакомства. Между ними сложились рабочие отношения, а после и закрутился роман. Метания между городами и странами продолжались несколько лет.
«Начались наши метания между городами и странами: постоянно летали друг к другу, встречались и на нейтральной территории. Отношения на расстоянии — это сложно. Тяжело, когда скучаешь по человеку, но не можешь вырваться к нему из-за занятости…» — цитирует Рину издание StarHit.ru.В 2018 году молодые люди активно путешествовали, посетив Кипр и Италию, а также проведя месяц в Лос-Анджелесе. Эти поездки вдохновили Алекса на получение бизнес-визы, после чего он обосновался в Москве. В 2020 году Рина объявила о замужестве, продемонстрировав подписчикам обручальное кольцо.
Переезд в Европу и новые горизонты актерской карьерыВ 2022 году пара решила переехать в Румынию. Какое-то время они продолжали жить на две страны, но вскоре окончательно обосновались в Европе. В том же году Алекс снял Рину в короткометражном фильме «Девушка, которая продаёт рыбу». Этот проект был реализован совместными усилиями российских и американских кинематографистов и получил несколько наград на международных кинофестивалях.
Сегодня, в 2026 году, Рина Гришина продолжает активно сниматься, не забывая и о семейной жизни. В 2025 году на экраны вышла короткометражная лента «A Villager Elegy» (США, 2025), где Рина сыграла роль Внучки. В 2026 году увидела свет комедия с элементами фэнтези «Shuttle Bus», где Гришина сыграла Бриджит.