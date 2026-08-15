15 августа 2026, 14:54

Рина Гришина (Фото: Instagram* /@_rinagri_)

Актриса, знакомая зрителям по ярким ролям в сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Полицейский с Рублёвки» и десяткам других проектов, Рина Гришина 16 августа отмечает свой 39-й день рождения. За её плечами долгий путь: от трагической потери отца в 13 лет до статуса одной из самых узнаваемых актрис. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Рины Гришиной Тайны личной жизни Гришиной Переезд в Европу и новые горизонты актерской карьеры



Биография Рины Гришиной

Рина Гришина (Фото: Instagram* /@_rinagri_)

Тайны личной жизни Гришиной

Рина Гришина и Алекс Настою (Фото: Instagram* /@_rinagri_)

«Начались наши метания между городами и странами: постоянно летали друг к другу, встречались и на нейтральной территории. Отношения на расстоянии — это сложно. Тяжело, когда скучаешь по человеку, но не можешь вырваться к нему из-за занятости…» — цитирует Рину издание StarHit.ru.

Переезд в Европу и новые горизонты актерской карьеры