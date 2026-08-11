Слухи о романе с Еременко, роковой побег Годунова и клеймо «актрисы кинопроб»: трагическая судьба балерины Натальи Трубниковой
Наталья Трубникова — балерина, которой прочили сцену Большого театра, но судьба отвела ей другую, не менее прекрасную участь. Она стала символом сказочной красоты для миллионов зрителей после выхода фильма «31 июня», а также она снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев». 11 августа 2026 года актрисы не стало, ее тело обнаружила соседка в квартире в Тверском районе столицы. О жизни и творчестве артистки вспоминает «Радио 1».
Биография Натальи ТрубниковойНаталья Трубникова родилась в Москве 17 июля 1955 года. С раннего детства она грезила балетом, поступила в хореографическое училище при Большом театре и выдержала все его испытания.
«Ноги — в кровь... Мы заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем», — цитирует Трубникову издание StarHit.К моменту выпуска в 1973 году она уже танцевала в Европе и мечтала о труппе Большого, но судьба распорядилась иначе. На выпускных экзаменах ей поставили «четверку», и дорога в главный театр страны оказалась закрыта.
«Как же мне было обидно, как я плакала», — признавалась актриса.Её приняли в Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, которому она отдала годы своей карьеры.
В кино она попала почти случайно. Дебют в картине Марка Захарова «12 стульев» в 1976 году в крошечной роли «капитана корабля» не предвещал грандиозного успеха. Судьбоносным стал звонок от режиссера Александра Квинихидзе, который искал идеальную принцессу для своего фильма-мюзикла «31 июня». Трубникова обошла серьезных конкуренток, в числе которых была Ирина Алферова, и накануне в 1978 году вся страна увидела ее в образе прекрасной Мелисенты в паре с Николаем Еременко-младшим.
Казалось, это начало большой кинокарьеры, но фильм надолго лег «на полку». Причиной стал побег на Запад Александра Годунова, исполнителя одной из ролей. Позже Трубникова появится в картинах «Тайна Снежной Королевы», «Фантазёр» и «Аляска Кид», но былого успеха не повторит. Всего фильмография актрисы насчитывает порядка 11 картин.
Семья и роковые обстоятельстваВ личной жизни Натальи Трубниковой было не меньше драматизма, чем в творческой. Прекрасная балерина никогда не была обделена мужским вниманием, на съемках «31 июня» за ней ухаживал сам Николай Еременко-младший.
«Он быстро понял, что в моем случае ему ничего не светит, и мы стали общаться по-дружески», — рассказывала она в интервью 5-tv.ru.
Вся ее жизнь оказалась связана с мужем, солистом балета Анатолием Кулаковым, который был старше ее на 10 лет. Брак, продлившийся почти полвека, столкнулся с испытаниями: Кулакова, как и Годунова, подозревали в желании остаться за границей, из-за чего его сделали невыездным.
«Когда мы с ним поженились, все говорили: "Зачем? Он же не ездит за границу..." Но я ему сказала: "Нет, нет, я буду с тобой"», — делилась актриса в передаче «Судьба человека».Когда муж ушел на пенсию, они вместе решили создать «Русскую академию моделей». Трубникова тогда уже перестала танцевать, но все-таки балет не забросила — помогала артистам МАМТ ставить движения. В 2022 году Анатолий Кулаков внезапно скончался от бронхоспазма, и это стало тяжелейшим ударом для Трубниковой. Детей у пары не было. В своем горе она была одна.
«Актриса кинопроб» и скандальная тень ГодуноваПобег Александра Годунова в США не только отправил фильм на полку, но и поставил крест на кинокарьере Трубниковой. На протяжении многих лет ее приглашали на пробы, но ролей не давали.
«Из-за душевной инфантильности... я отказалась и от следующего предложения в кино», — объясняла она свой отказ от роли в «Романсе о влюбленных».Но главная причина крылась в подозрительности властей.
Наталья рассказывала, что лишь спустя годы ей признались: существовало негласное правило не снимать балерин в главных ролях, так как боялись, что после выхода фильма они сбегут за границу. Сама Трубникова оказалась в центре скандальной истории, связанной с Годуновым. Она дружила с его женой, балериной Людмилой Власовой, и на тот момент с фотографом Владимиром Блиохом, который, по слухам, был причастен к созданию компрометирующих снимков Годунова в США. Трубникова наблюдала за происходящим, но сама не присоединилась к диссидентам. Она осталась в Москве с мужем, и за это решение ей пришлось заплатить творческим молчанием.
Последние годы и наследие ТрубниковойПоследние годы жизни Наталья Трубникова провела в тишине, редко появляясь на публике. В 2021 году она стала гостьей программы «Мой герой», а в 2024-м — «Жизнь и судьба», где впервые подробно и откровенно рассказала о смерти мужа. Она говорила о своем одиночестве, о кошках, которые стали ее единственной радостью, и о фильме «31 июня», который спустя годы вновь вышел на экраны, но для нее остался символом давно ушедшей, несбывшейся жизни.
В последние годы Трубникова страдала болезнью Паркинсона, а 11 августа стало известно о смерти балерины. Соседка нашла Наталью утром в квартире в Тверском районе Москвы. Накануне днем они разговаривали, но вечером Трубникова перестала отвечать на звонки. Забеспокоившись, соседка пришла к ней и обнаружила, что артистка мертва.