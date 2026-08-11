11 августа 2026, 11:02

Наталья Трубникова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Наталья Трубникова — балерина, которой прочили сцену Большого театра, но судьба отвела ей другую, не менее прекрасную участь. Она стала символом сказочной красоты для миллионов зрителей после выхода фильма «31 июня», а также она снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев». 11 августа 2026 года актрисы не стало, ее тело обнаружила соседка в квартире в Тверском районе столицы. О жизни и творчестве артистки вспоминает «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Трубниковой Семья и роковые обстоятельства «Актриса кинопроб» и скандальная тень Годунова Последние годы и наследие Трубниковой



Биография Натальи Трубниковой

«Ноги — в кровь... Мы заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем», — цитирует Трубникову издание StarHit.

«Как же мне было обидно, как я плакала», — признавалась актриса.

Наталья Трубникова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Семья и роковые обстоятельства

«Он быстро понял, что в моем случае ему ничего не светит, и мы стали общаться по-дружески», — рассказывала она в интервью 5-tv.ru.

Наталья Трубникова и Анатолий Кулаков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Когда мы с ним поженились, все говорили: "Зачем? Он же не ездит за границу..." Но я ему сказала: "Нет, нет, я буду с тобой"», — делилась актриса в передаче «Судьба человека».

«Актриса кинопроб» и скандальная тень Годунова

«Из-за душевной инфантильности... я отказалась и от следующего предложения в кино», — объясняла она свой отказ от роли в «Романсе о влюбленных».

Наталья Трубникова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Последние годы и наследие Трубниковой