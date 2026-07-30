Пережил смерть жены, уехал в Германию и неожиданно умер: как Олег Попов стал «Солнечным клоуном» и почему конфликтовал с Юрием Никулиным?
Олег Константинович Попов — советский и российский артист цирка, эквилибрист, режиссер, актер, народный артист СССР и кавалер ордена Ленина. Во всем мире его знали как «Солнечного клоуна» — образ добродушного мечтателя в широких полосатых штанах и клетчатой кепке стал настоящим символом отечественного циркового искусства. Миллионы зрителей полюбили артиста за искренность, пластичность и неповторимые репризы, среди которых особое место заняли «Луч», где герой пытался поймать солнечного зайчика в бидон, и «Повар». Судьба Попова оказалась не менее драматичной, чем его творческий путь. Он пережил смерть первой супруги, сумел вновь обрести счастье и в итоге переехал жить в Германию, хотя до конца своих дней продолжал считать Россию Родиной. 31 июля артист мог бы отметить свой день рождения. О том, как складывалась жизнь легендарного клоуна и почему он покинул страну, — в материале «Радио 1».
Биография Олега Попова: детствою и юностьОлег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года в подмосковной деревне Вырубово, откуда вскоре вся семья переехала в Москву. Его отец работал мастером на Втором часовом заводе, а мать занималась домашним хозяйством.
Детство будущего артиста оборвалось рано и трагически: в 1941 году его отца арестовали, и больше семья его никогда не видела. Оставшись вдвоем с матерью в суровые военные годы, одиннадцатилетний Олег был вынужден пойти работать, чтобы помогать семье выживать, и поначалу продавал на улицах газеты.
В 1943 году двенадцатилетний Попов устроился учеником слесаря на полиграфический комбинат газеты «Правда». Именно там начался его путь к искусству, когда он записался в заводскую спортивную секцию и увлекся акробатикой. Во время одного из любительских выступлений способного юношу заметил руководитель Государственного училища циркового искусства.
В 1944 году, втайне от матери, Олег успешно сдал экзамены и поступил в цирковое училище. Голодные военные и послевоенные годы учебы давались тяжело, но студентам выдавали рабочие хлебные карточки, что спасало от истощения.
Юноша проявлял невероятное трудолюбие, проводя на репетициях по десять часов в день. Он освоил жонглирование, акробатику и особенно преуспел в эквилибристике на проволоке. В 1950 году Олег Попов официально окончил училище, получив диплом эксцентрика на проволоке и начав свой путь на арене.
Как Олег Попов стал «Солнечным клоуном»После окончания училища Олег Попов по распределению начал работать в Тбилисском цирке. Спустя некоторое время артист вернулся в Москву, где стал ассистентом легендарного клоуна Карандаша. Именно этот период оказался поворотным в его судьбе.
Настоящий успех пришел к Олегу Константиновичу совершенно неожиданно. Во время одного из представлений артист Павел Боровиков не смог выйти на манеж из-за болезни, и Попову пришлось срочно заменить коллегу. Молодой клоун начал импровизировать, а зрители встретили его выступление бурными аплодисментами. После этого случая окончательно сформировался узнаваемый сценический образ артиста — добродушного чудака в широких полосатых штанах и клетчатой кепке, которого публика неизменно встречала овациями.
«Самая большая радость, — когда я что-то придумал и осуществил. И заработал аплодисменты», — признавался артист.Уже с середины 1950-х годов он начал активно гастролировать за пределами Советского Союза. Он самостоятельно ставил новые программы, придумывал оригинальные репризы и постоянно расширял репертуар. После гастролей в Великобритании зарубежная пресса дала Попову прозвище «Солнечный клоун», которое впоследствии стало его творческой визитной карточкой.
Олег Попов собирал полные залы как во время выступлений в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, где работал с 1970-х годов, так и на зарубежных гастролях. Особую любовь зрителей завоевали его знаменитые номера «Сон на проволоке», «Свисток» и легендарный «Луч».
«Сам не пойму, почему "Луч" так популярен. Реприза родилась очень просто. Я работал тогда с Карандашом. Он выходил в униформе и подметал ковер. Потом появлялся луч, он подметал и его. Луч бежал в публику, и он публике по головам метелкой подметал. Вот и вся реприза. А я решил, что скопирую, но сделаю лучше», — рассказывал Попов.
Конфликт Олега Попова с Юрием НикулинымНесмотря на мировое признание, творческий путь Олега Попова складывался далеко не безоблачно. Так, отношения артиста с цирком на Цветном бульваре так и не сложились. Одной из причин называли непростое соперничество с Юрием Никулиным.
Оба начинали творческий путь рядом с Карандашом, оба постепенно становились настоящими звездами цирковой арены. Однако с годами конкуренция между ними лишь усиливалась. В профессиональной среде говорили, что Попов болезненно воспринимал успех Никулина в кино, тогда как самого Никулина раздражала огромная популярность коллеги за пределами Советского Союза.
Эти разногласия артист так и не смог забыть. Даже после переезда в Германию он продолжал внимательно следить за происходящим в российском цирке.
После смерти Юрия Никулина в 1997 году должность директора цирка на Цветном бульваре занял его сын Максим. Такое решение вызвало у Попова резкое недовольство. Он открыто говорил, что наследник знаменитого артиста прежде не работал на арене и не обладал необходимым опытом. Живя вдали от России, клоун продолжал размышлять о несправедливости подобных решений.
Почему Олег Попов переехал в ГерманиюАртист никогда не отказывался от российского гражданства, однако в начале 1990-х годов решил переехать в Германию. По словам самого Попова, зарубежные организаторы предложили ему значительно более выгодные условия работы, чем те, которые он мог получить на Родине.
В немецком городе Эглофштайне публика знала артиста под сценическим именем Счастливый Ганс. Даже после переезда он продолжал активно выступать, сохранив узнаваемый образ и верность любимому делу.
Помимо цирковых представлений Попов записывал юмористические музыкальные композиции и снимался в кино. Зрители до сих пор пересматривают фильмы «Арена смелых», «Мама» и «Приключения желтого чемоданчика», где артист появлялся в привычном образе веселого и доброжелательного клоуна.
Личная жизнь «Солнечного клоуна» Олега Попова
Первая жена и тяжелая утрата
Личную жизнь Олег Попов всегда связывал только с одной женщиной. Его первой супругой стала Александра — скрипачка циркового оркестра, прекрасно понимавшая все сложности гастрольной профессии.
После свадьбы у супругов родилась дочь Ольга. Она продолжила семейную традицию и впоследствии стала артисткой цирка, выбрав профессию танцовщицы на проволоке.
Вместе супруги прожили около сорока лет. Последние годы жизни Александры омрачила тяжелая болезнь. Из-за состояния здоровья она больше не могла сопровождать мужа на гастролях и оставалась в Москве, пока Попов продолжал выступать в Европе.
Самое страшное известие артист получил прямо во время гастролей в Гамбурге. В антракте ему передали телеграмму, в которой сообщалось о смерти жены.
«Представьте, на работу в антракте приносят телеграмму: "Ваша жена умерла". А впереди второе отделение. Я не хочу, а слезы идут. Это было страшно. Очень тяжело. И я должен это зрителю показать? Нет! Я должен быть веселым, улыбаться. А внутри все ломается», — вспоминал артист.После смерти супруги артист долго не мог оправиться от потери. Почти год он полностью посвящал себя работе, стараясь справиться с болью и не позволить отчаянию окончательно взять верх.
Вторая жена Олега Попова: как артист встретил Габриэллу Леман
Вернуться к полноценной жизни Олегу Попову помогла новая любовь. После одного из выступлений за автографом к артисту подошла молодая поклонница по имени Габриэлла Леман.
«Однажды после выступления ко мне зашла красивая девушка, чтобы взять автограф, на которую я сразу обратил внимание и захотел познакомиться. Когда она протянула мне листик, то я сказал: "Подпишу только после того, как оставите мне свой телефон". Она смутилась, но номер оставила. Через несколько дней я позвонил, мы встретились и вот уже много лет не расстаемся с моей Габриэллой», — рассказывал Попов.Габриэлла, которую близкие называли Габи, оказалась младше артиста на 32 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги сумели построить крепкую и счастливую семью.
Их совместная жизнь началась в непростой период. Во время гастролей импресарио исчез вместе с деньгами, оставив Олега Попова без средств к существованию. Тогда Габриэлла предложила артисту пожить у нее.
В то время женщина работала в аптеке, однако давно мечтала связать жизнь с цирком и даже самостоятельно училась жонглировать аптечными пузырьками. Позже она оставила работу и стала постоянной помощницей Олега Попова во время гастролей, а затем — его супругой.
Супруги поселились в небольшой деревне в Германии, где создали уютный дом. На участке жили кролики, собаки и пони, за которыми они с удовольствием ухаживали в свободное время.
«Он не знал ни слова по-немецки! А я не говорила по-русски. Сначала мы общались через переводчика. Но любви переводчики не нужны. Мы с ним целовались, объяснялись жестами, купили словари — в общем, мы друг друга поняли. Потом я выучила русский. Но это не главное. Бывает, люди говорят на одном языке, но друг друга не понимают. Мы же были на одной волне», — вспоминала Габриэлла.
Возвращение Олега Попова в Россию и последние гастролиНесмотря на долгую жизнь в Германии, Олег Попов постоянно скучал по России. Вернуться на Родину с новой программой «Пусть всегда будет солнце» артист смог только в 2016 году после 25-летнего перерыва.
«Почему я вернулся сейчас? Ко мне пришли симпатичные люди, которые пообещали, что все будет на высшем уровне. Да и я давно хотел повидать друзей, которых не видел много лет. Когда приехал в Сочи, то думал, что надо заканчивать работать, но, выйдя на манеж, я увидел, что весь зал встал и зааплодировал, и понял, что это мое второе дыхание. Я в жизни все время иду против течения, а в этот раз я иду по течению», — говорил артист.За годы отсутствия выросло новое поколение зрителей, однако публика встретила легендарного клоуна так же тепло, как и десятилетия назад. Родители специально приводили детей на представления, чтобы показать им артиста, имя которого давно стало частью истории отечественного цирка.
После выступлений в Санкт-Петербурге артист отправился на гастроли в Саратов и Ростов-на-Дону. Впереди его ждали концерты в Самаре и Москве, однако завершить тур ему не удалось.
Причина смерти Олега Попова2 ноября 2016 года сердце Олега Попова остановилось. Великому артисту было 86 лет. Позже его вдова рассказала, что серьезных проблем со здоровьем у супруга практически не было. Больше всего его беспокоило колено.
«У него болело только колено. Через страшные боли он выходил на арену и работал. Врачи сказали, что надо делать искусственное колено, иначе он не сможет работать. И Олег решился на операцию. Она сложная, но через три месяца он уже начал репетировать. Двигаться стал даже лучше, чем раньше. Он всю жизнь был физически очень крепким. Его смерть стала просто шоком», — поделилась Габриэлла.Вдова не раз признавалась, что главным счастьем для Олега Попова стало долгожданное возвращение в Россию спустя четверть века. Именно здесь начался его творческий путь и здесь же он завершился.