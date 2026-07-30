30 июля 2026, 16:51

Олег Попов (фото: РИА Новости / Сергей Субботин)

Олег Константинович Попов — советский и российский артист цирка, эквилибрист, режиссер, актер, народный артист СССР и кавалер ордена Ленина. Во всем мире его знали как «Солнечного клоуна» — образ добродушного мечтателя в широких полосатых штанах и клетчатой кепке стал настоящим символом отечественного циркового искусства. Миллионы зрителей полюбили артиста за искренность, пластичность и неповторимые репризы, среди которых особое место заняли «Луч», где герой пытался поймать солнечного зайчика в бидон, и «Повар». Судьба Попова оказалась не менее драматичной, чем его творческий путь. Он пережил смерть первой супруги, сумел вновь обрести счастье и в итоге переехал жить в Германию, хотя до конца своих дней продолжал считать Россию Родиной. 31 июля артист мог бы отметить свой день рождения. О том, как складывалась жизнь легендарного клоуна и почему он покинул страну, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Попова: детствою и юность Как Олег Попов стал «Солнечным клоуном» Конфликт Олега Попова с Юрием Никулиным Почему Олег Попов переехал в Германию Личная жизнь «Солнечного клоуна» Олега Попова Возвращение Олега Попова в Россию и последние гастроли Причина смерти Олега Попова

Биография Олега Попова: детствою и юность

Олег Попов (фото: РИА Новости / Георгий Петрусов)

Как Олег Попов стал «Солнечным клоуном»

Олег Попов (фото: РИА Новости / Вячеслав Рунов)

«Самая большая радость, — когда я что-то придумал и осуществил. И заработал аплодисменты», — признавался артист.

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«Сам не пойму, почему "Луч" так популярен. Реприза родилась очень просто. Я работал тогда с Карандашом. Он выходил в униформе и подметал ковер. Потом появлялся луч, он подметал и его. Луч бежал в публику, и он публике по головам метелкой подметал. Вот и вся реприза. А я решил, что скопирую, но сделаю лучше», — рассказывал Попов.

Конфликт Олега Попова с Юрием Никулиным

Юрий Никулин (фото: кадр из фильма «Операция "Ы"»)

Почему Олег Попов переехал в Германию

Олег Попов (фото: кадр из фильма «Похищение»)

Личная жизнь «Солнечного клоуна» Олега Попова

Первая жена и тяжелая утрата

Олег Попов с женой и дочкой (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

«Представьте, на работу в антракте приносят телеграмму: "Ваша жена умерла". А впереди второе отделение. Я не хочу, а слезы идут. Это было страшно. Очень тяжело. И я должен это зрителю показать? Нет! Я должен быть веселым, улыбаться. А внутри все ломается», — вспоминал артист.

Вторая жена Олега Попова: как артист встретил Габриэллу Леман

Габриэлла Леман (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

«Однажды после выступления ко мне зашла красивая девушка, чтобы взять автограф, на которую я сразу обратил внимание и захотел познакомиться. Когда она протянула мне листик, то я сказал: "Подпишу только после того, как оставите мне свой телефон". Она смутилась, но номер оставила. Через несколько дней я позвонил, мы встретились и вот уже много лет не расстаемся с моей Габриэллой», — рассказывал Попов.

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Олег Попов (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

«Он не знал ни слова по-немецки! А я не говорила по-русски. Сначала мы общались через переводчика. Но любви переводчики не нужны. Мы с ним целовались, объяснялись жестами, купили словари — в общем, мы друг друга поняли. Потом я выучила русский. Но это не главное. Бывает, люди говорят на одном языке, но друг друга не понимают. Мы же были на одной волне», — вспоминала Габриэлла.

Возвращение Олега Попова в Россию и последние гастроли

«Почему я вернулся сейчас? Ко мне пришли симпатичные люди, которые пообещали, что все будет на высшем уровне. Да и я давно хотел повидать друзей, которых не видел много лет. Когда приехал в Сочи, то думал, что надо заканчивать работать, но, выйдя на манеж, я увидел, что весь зал встал и зааплодировал, и понял, что это мое второе дыхание. Я в жизни все время иду против течения, а в этот раз я иду по течению», — говорил артист.

Олег Попов (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Причина смерти Олега Попова

«У него болело только колено. Через страшные боли он выходил на арену и работал. Врачи сказали, что надо делать искусственное колено, иначе он не сможет работать. И Олег решился на операцию. Она сложная, но через три месяца он уже начал репетировать. Двигаться стал даже лучше, чем раньше. Он всю жизнь был физически очень крепким. Его смерть стала просто шоком», — поделилась Габриэлла.