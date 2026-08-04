04 августа 2026, 14:10

Олеся Лосева (Фото: Telegram @ Losevatalks)

Телеведущей Олесе Лосевой , известной миллионам зрителей по программе «Время покажет», а также по работе в передаче «Доброе утро, Россия!», 5 августа исполняется 46 лет. Журналистка прошла путь от бунтарки, проникшей на телекастинг в 12 лет, до финалистки премии ТЭФИ. Однако её личная жизнь всегда оставалась за кадром. О творчестве и амурных делах ведущей читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олеси Лосевой Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом Корчевниковым Два несложившихся брака Лосевой Травля на Первом канале Цифровой прорыв Олеси Лосевой



Биография Олеси Лосевой

Олеся Лосева (Фото: Telegram @ Losevatalks)

Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом Корчевниковым

Олеся Лосева (Фото: Telegram @ Losevatalks)

«Почти 25 лет знакомства, общее детство, веселые летние каникулы на детских кинофестивалях в Артеке, ночные посиделки на берегу Черного моря у костра с песнями под гитару, печеная картошка, мидии, которые сами собирали днем, многочасовые репетиции, съемки, бесконечный смех. Боря, какое же веселое и счастливое у нас было детство», — писала журналистка в соцсетях.

«К этим словам трудно что-то добавить, кроме секрета, о котором сказал только ей».

Два несложившихся брака Лосевой

Олеся Лосева с дочерями Софией и Полиной (Фото: Telegram @ Losevatalks)

Травля на Первом канале

Цифровой прорыв Олеси Лосевой