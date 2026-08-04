Слухи о романе с Корчевниковым, травля на Первом канале и побег в интернет: куда пропала ведущая «Время покажет» Олеся Лосева?
Телеведущей Олесе Лосевой , известной миллионам зрителей по программе «Время покажет», а также по работе в передаче «Доброе утро, Россия!», 5 августа исполняется 46 лет. Журналистка прошла путь от бунтарки, проникшей на телекастинг в 12 лет, до финалистки премии ТЭФИ. Однако её личная жизнь всегда оставалась за кадром. О творчестве и амурных делах ведущей читайте в материале «Радио 1».
Биография Олеси ЛосевойОлеся Лосева родилась 4 августа 1980 года в Москве в семье интеллигентов: отец был профессиональным летчиком, а мать работала в театральной сфере. С детства Олеся отличалась энергичностью и бунтарским характером — прогуливала уроки, получала замечания в дневнике, но при этом мечтала о карьере в кино или на телевидении.
В 1992 году судьба Лосевой круто изменилась. Увидев в газете «Семь дней» объявление о кастинге для детской программы «Там-там новости» на канале РТР, она твёрдо решила попытать счастья. Мать скептически отнеслась к затее дочери, но отец поддержал и отвёз её на Шаболовку. У проходной телецентра толпилось несколько тысяч детей, и пробиться к конкурсу казалось невозможным. Тогда Олеся проявила характер и, когда в ворота заезжала машина, юркнула вслед за ней. Хитрость сработала — девочку отобрали в число ведущих, и на четыре года она стала лицом детской программы. Там же она познакомилась с Борисом Корчевниковым, с которым они впоследствии вместе работали.
После школы Лосева поступила на факультет журналистики МГУ, совмещая учебу с работой на телевидении. Получив заветный диплом, Олеся начала профессиональную карьеру на ТВ-6, где вела утреннюю программу «День за днем». В 2002 году она перешла на канал «Россия», став соведущей Эрнеста Мацкявичюса в программе «Доброе утро, Россия!».
В последующие годы её карьера развивалась стремительно: от городских новостей на «Третьем канале» до политических ток-шоу на «Царьград ТВ» и «Первом канале». Особую популярность Олесе принесла работа в программе «Время покажет», где её профессиональные качества и умение вести дискуссии получили высокую оценку зрителей.
В мае 2024 года она начала работать на канале «Политическая Россия», где ведёт прямые эфиры на злободневные темы. В 2025 году она стала одним из финалистов национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий общественно-политического ток-шоу».
Слухи о романе Олеси Лосевой с Борисом КорчевниковымСлухи о романе Олеси Лосевой и Бориса Корчевников начались с самого начала карьеры телеведущих. Юные звезды экрана познакомились в 1992 году на съёмках детской программы «Там-там новости» на РТР. Тогда им было 12 и 10 лет соответственно. Они стали соведущими и провели вместе 4 года, путешествуя по фабрикам мороженого, детским лагерям и кинофестивалям.
«Почти 25 лет знакомства, общее детство, веселые летние каникулы на детских кинофестивалях в Артеке, ночные посиделки на берегу Черного моря у костра с песнями под гитару, печеная картошка, мидии, которые сами собирали днем, многочасовые репетиции, съемки, бесконечный смех. Боря, какое же веселое и счастливое у нас было детство», — писала журналистка в соцсетях.Борис называл Лосеву «другом юности» и однажды написал в ответ на её пост:
«К этим словам трудно что-то добавить, кроме секрета, о котором сказал только ей».«Секрет», на который указывал Корчевников, породил еще большее количество разговоров о тайном романе телеведущих. При этом Лосева всегда подчёркивала, что их связывает только дружба, а Борис и вовсе избегал этой темы.
Два несложившихся брака ЛосевойВ личной жизни Олеси было два замужества. Первое — с Максимом, предпринимателем и другом детства. Она позже называла этот союз «опытом», который быстро завершился из-за несовпадения характеров.
Второй брак с предпринимателем из Москвы Сергеем оказался более длительным и принёс Олесе двух прекрасных дочерей — Софию, родившуюся в 2010 году, и Полину, появившуюся на свет в 2016 году. Однако в 2022 году супруги решили расстаться. Олеся не стала делиться с широкой публикой подробностями о причинах этого решения.
Сейчас она полностью сосредоточена на воспитании детей и своей карьере. Олеся не любит выставлять личную жизнь напоказ и старается защитить дочерей от излишнего внимания.
Травля на Первом каналеСамая громкая страница в биографии Лосевой связана с её работой на Первом канале. Приход в «Время покажет» в 2021 году стал для неё настоящим испытанием. Зрители, привыкшие к мягкой и эмпатичной Екатерине Стриженовой, не приняли новую ведущую. «Ей бы моду вести, а не о политике рассуждать», «Высокомерная и холодная» — комментарии в соцсетях исчислялись тысячами. Олесю упрекали в «гламурности» и даже в том, что она «задавила» своим напором соведущего Анатолия Кузичева. Стоит отметить, что ранее она уже работала с Кузичевым в программе «День за днём», и их дуэт тогда вызывал положительные отзывы, но в формате политического ток-шоу, как отмечали критики, манеры Лосевой выглядели неуместно громкими.
В мае 2024 года Олеся Лосева неожиданно исчезла из эфиров Первого канала. Руководство не сделало никаких официальных заявлений, а коллеги хранили молчание. В СМИ поползли слухи, что ведущую «затравили» и «выгнали» из-за недовольства аудитории, которое достигло критической массы. Сама Лосева не комментировала ситуацию, но её дальнейшие шаги говорили сами за себя.
Цифровой прорыв Олеси ЛосевойПосле ухода с федерального канала Лосева не пропала из медийного пространства. Она сменила телеэкран на монитор компьютера и ушла в интернет, став ведущей аналитических стримов на платформе «Политическая Россия». Также она продолжила преподавать журналистику в НИУ ВШЭ, передавая 30-летний опыт студентам.
Её уход с канала многие восприняли как карьерный крах, однако сама ситуация парадоксальным образом дала ей свободу. Сегодня Олеся Лосева — успешный преподаватель, мать двоих детей и состоявшаяся медийная личность, чей путь — яркий пример того, как травля и хейт могут не сломать, а дать импульс к новому, более этапу развития.