Слухи о романе с Масляковым, отказ от возрожденного КВН и ранний уход с экранов: Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни
Светлана Жильцова, известная как диктор Центрального телевидения и первая ведущая «Клуба веселых и находчивых», скончалась 3 февраля в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Она была той, кто убаюкивал малышей программой «Спокойной ночи, малыши!» и будил их по утрам в «Будильнике», кто сиял на «Голубом огоньке» и вел легендарный КВН, чей тандем с Александром Масляковым страна воспринимала как идеальную телевизионную — и, как многие верили, семейную — пару. Подробности жизни звезды телеэфира читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Светланы ЖильцовойСветлана Жильцова была порождением счастливых случайностей, из которых и складывалась порой карьера в советской системе. Коренная москвичка, она вовсе не мечтала о телевидении. С детства увлеченная литературой и художественным словом, она, однако, выбрала для себя стезю лингвиста и поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Всё решил конкурс: четверокурснице Светлане понадобилось просто хорошо говорить по-английски, чтобы получить роль переводчицы в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады. Ее голос и дикция произвели такое впечатление, что ей, вопреки всем правилам (на ТВ брали лишь с актерским образованием), предложили остаться.
Воля судьбы продолжила вести ее и дальше. Дебютом в прямом эфире стала срочная замена заболевшей Валентины Леонтьевой на трансляции детского спортивного праздника из «Лужников». Дальше — больше, когда из КВН на гастроли ушла первая ведущая Наталья Защипина, на ее место режиссер Белла Сергеева пригласила Жильцову. Так началась главная работа ее жизни. Сначала в паре с одним из создателей шоу Альбертом Аксельродом, а с 1964 года — с пришедшим ему на смену молодым и обаятельным Александром Масляковым.
Программа КВН, где «вольнодумцы взлетали на Венеру», а шутки про партийного деятеля Екатерину Фурцеву доводили редакторов до коленопреклоненных молитв переписать текст, жила на острие. Жильцова была не просто декоративной ведущей. Она и Масляков формировали стиль — легкий, импровизационный, молодежный. Ее искренность была ее оружием. Она признавалась, что тайно болела за команду Института нефти и газа, но, как профессионал, не имела права показывать свои симпатии. А участники, как позже признался Юлий Гусман, были в нее «поголовно влюблены», но боялись подойти, «как к Ленину».
Когда в 1972 году под давлением председателя Гостелерадио Сергея Лапина, невзлюбившего вольницу КВН, программу закрыли, Жильцова не пропала. Она стала лицом главных музыкальных программ страны: «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта». Она дважды ездила в долгосрочные командировки в Японию, где вела программы о русском языке и покорила местных зрителей своим голосом. А в 1986 году, когда Масляков возрождал КВН, именно ей первой предложили вернуться в кресло ведущей. Но она отказалась, и с этого момента начался путь «КВНа» уже без Жильцовой. Это был ее осознанный выбор.
Скандальный миф и тихое семейое счастьеПубличная карьера Жильцовой породила один из самых устойчивых и скандальных мифов советского телевидения. Вся страна была искренне уверена, что она и Александр Масляков — не просто идеальный экранный дуэт, но и настоящая супружеская пара. Иллюзия была настолько полной, что когда Масляков женился на ассистенте режиссера Светлане Семеновой и в конце выпуска прозвучало «Светлана Маслякова», зрители решили — это они и поженились. В редакцию хлынули поздравления. Сама Светлана Алексеевна лишь разводила руками.
Реальная личная жизнь была надежно укрыта от глаз. Еще до КВН, в начале 60-х, на праздновании Масленицы в компании друзей она познакомилась с кандидатом технических наук, преподавателем вуза Владимиром Серебренниковым — красивым, солидным мужчиной, который ездил на «Победе». Он ухаживал достойно, даже потеряв ее номер, устроил в телецентре настоящий сыск. Предложение сделал на третьем свидании, но она отказала, испугавшись поспешности. Однако уже через полгода они сыграли свадьбу в престижном ресторане «Прага». В 1962 году родился сын Иван. Владимир, мудрый и неревнивый, с пониманием относился и к толпам поклонников, и к слухам о романе с Масляковым.
Счастливый брак Светланы Алексеевны продлился 58 лет, до смерти Владимира Серебренникова в 2019 году. Последние два года его жизни Жильцова самоотверженно ухаживала за тяжело больным супругом. Пережить утрату ей помогла семья сына и две горячо любимые внучки — Екатерина и Елизавета.
Последние годы ЖильцовойВ 1993 году Светлана Алексеевна исполнила свое давнее решение — ушла с телевидения в 55 лет, считая, что эфир должен принадлежать молодым. Она наотрез отказывалась от участия в ток-шоу, говоря, что «раскрывать публично душу» ей не хочется. Некоторое время преподавала в Высшей национальной школе телевидения, но и педагогику оставила. Она превратилась в «самого обыкновенного пенсионера», живущего на даче, в кругу семьи, заботящегося о растениях.
Она сознательно дистанцировалась от современного телевидения. В одном из редких интервью призналась, что не смотрит возрожденный КВН, потому что там теперь «все слишком отшлифовано и скучно». Единственный раз она прервала свое молчание в 2024 году, чтобы высказаться по поводу смерти Александра Маслякова. Она назвала его не только великим профессионалом, но и очень добрым человеком, на которого всегда можно было положиться в беде на сцене.
Утром 3 февраля Светланы Алексеевны не стало. Сын Иван Серебренников, общаясь с журналистами, не стал вдаваться в подробности, назвав причиной «долговременную болезнь». Предварительно прощание с легендой назначено на пятницу, 6 февраля, а похоронят Светлану Алексеевну на Рогожском кладбище в Москве.