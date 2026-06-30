30 июня 2026, 15:35

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Татьяна Александровна Орлова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка России и почетный деятель искусств города Москвы. Наибольшую известность артистке принесла роль язвительной секретарши Тамары Кожемятько в популярном сериале «Папины дочки». 1 июля актрисе исполняется 70 лет. Несмотря на то что творческую карьеру актриса начала еще в советские годы, настоящая всенародная популярность пришла к ней лишь после 50 лет. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Татьяны Орловой: детство и юность Театральная карьера Татьяны Орловой Роль Тамары Кожемятько в «Папиных дочках» Фильмография Татьяны Орловой: самые известные роли Личная жизнь Татьяны Орловой Чем увлекается Татьяна Орлова и как актриса следит за собой Как Татьяна Орлова стала жертвой мошенников Татьяна Орлова сегодня Самые известные цитаты Тамары Кожемятько

Биография Татьяны Орловой: детство и юность

Татьяна Орлова (фото: кадр из фильма «Женская тюряга»)

Театральная карьера Татьяны Орловой

Роль Тамары Кожемятько в «Папиных дочках»

«Всегда нужно надеяться, ждать, верить... Мне было 50, когда поступило предложение сниматься в сериале "Папины дочки". До этого были микросъемки — то там, то сям. Так сошлись планеты, и дальше покатилось. Вот что это? Случай? Не знаю... Ведь у всех складывается по-разному. Кто-то сразу становится звездой, а потом пропадает. Значит, я должна была пройти именно такой путь, значит, это моя дорога», — говорила она.

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Фильмография Татьяны Орловой: самые известные роли

«Ералаш» (1974–2021);

«Помнишь запах сирени…» (1992);

«Трое против всех» (2002);

«Здравствуй, столица!»; «Жизнь одна» (2003);

«Моя прекрасная няня» (2004–2008);

«Папины дочки» (2007–2013);

«Каменская 5» (2008);

«Одна за всех» (2009–2016);

«Воронины» (2009–2019);

«Даешь молодежь!» (2009–2013);

«Пока цветет папоротник» (2012);

«Красивая жизнь» (2014);

«Людмила Гурченко»; «Красная королева» (2015);

«Каникулы президента» (2018);

«Дылды» (2019…2022) — Валентина Павловна Ковалева;

«Домовой»; «Хор» (2019);

«Девушки с Макаровым» (2020–2025);

«Елки 8» (2021);

«Баба Мороз и тайна Нового года» (2023) — Баба Мороз;

«Папины дочки. Новые» (2023–…);

«Семьянин»; «На деревню дедушке»; «Простоквашино» (2025).

Личная жизнь Татьяны Орловой

«У каждого актера есть свои тайны, секреты. Можно сейчас их продать Андрею Малахову или кому-то другому, как Елена Проклова. Но мне подобные программы не очень нравятся. Сама бы ни за какие деньги не пошла бы на такие передачи. Я счастливый человек, радуюсь жизни, занимаюсь тем, чем хочу и о чем мечтала. Что такое счастье? Это довольство какой-то ситуацией. Чем-то я довольна, а чем-то, конечно, и нет», — признавалась она.

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»)

Чем увлекается Татьяна Орлова и как актриса следит за собой

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«И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — ответила актриса журналистам на вопрос о своей «любимой» косметологической процедуре.

Как Татьяна Орлова стала жертвой мошенников

«Да, код, который нельзя говорить, я назвала. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет СМС. Как обычно», — рассказывала актриса.

Татьяна Орлова сегодня

Татьяна Орлова (фото: кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»)

Самые известные цитаты Тамары Кожемятько

«Я на работе как зомби: вроде живая, но ничего не хочется».



«У нас в офисе — как в зоопарке: все орут, а я убираю».



«Требований много, зарплата одна».



«Глаза боятся, а руки делают… вид, что работают».



«Без кофе я не женщина, а просто дежурная по офису».



«Главное в жизни — вовремя сделать чай и вовремя уйти».



«Мне не 40, мне 18 с большим стажем».



«Я не старая, я — классика».



«Я не толстая, я пышная. Это разное качество».



«Тамара Кожемятько — это бренд».