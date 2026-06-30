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Слухи о смене пола*, обман мошенников и бедное детство: как роль Тамары Кожемятько из «Папиных дочек» принесла Татьяне Орлове всероссийскую славу?

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Татьяна Александровна Орлова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка России и почетный деятель искусств города Москвы. Наибольшую известность артистке принесла роль язвительной секретарши Тамары Кожемятько в популярном сериале «Папины дочки». 1 июля актрисе исполняется 70 лет. Несмотря на то что творческую карьеру актриса начала еще в советские годы, настоящая всенародная популярность пришла к ней лишь после 50 лет. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».



Биография Татьяны Орловой: детство и юность

Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Свердловске, который сегодня носит название Екатеринбург. Девочка рано лишилась отца, поэтому ее воспитанием занимались мать и тетя. Именно тетя, работавшая в театре, сумела привить маленькой Тане любовь к сцене и пробудила интерес к актерскому искусству.

Детские годы Орлова вспоминает без особого желания. По словам актрисы, семья жила в глубокой бедности. Особенно неприятные воспоминания у нее сохранились о школьных годах. Актриса не любила строгие правила и дисциплину, поэтому учеба давалась ей тяжело и не приносила удовольствия.

Татьяна Орлова (фото: кадр из фильма «Женская тюряга»)
После окончания школы Орлова отправилась покорять Москву. Будущая артистка успешно прошла вступительные испытания с первой попытки и стала студенткой ГИТИСа. Она обучалась на курсе знаменитого режиссера Андрея Гончарова.

Театральная карьера Татьяны Орловой

Окончив институт, в 1977 году Татьяна Орлова начала служить в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Этому театру актриса остается верна на протяжении всей своей творческой биографии.

Долгие годы художественный руководитель Андрей Гончаров доверял Орловой преимущественно участие в массовых сценах и второстепенные роли. Одной из таких работ стала Марфа в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». После того как театр возглавил Сергей Арцибашев, положение артистки практически не изменилось.

Полностью раскрыть ее талант удалось лишь после прихода нового художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса в 2011 году. Именно тогда Татьяна Орлова получила главные роли, позволившие зрителям увидеть ее яркий драматический потенциал.

За исполнение роли Рахиль Капцан в спектакле «Бердичев» актриса удостоилась сразу нескольких престижных наград, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец» и приз за лучшую женскую роль. Позже Орлова вновь добилась большого успеха благодаря роли Черткова в спектакле «Русский роман».

Роль Тамары Кожемятько в «Папиных дочках»

В кино Татьяна Орлова начала сниматься еще в 1980-х годах, однако на протяжении долгого времени ей доставались небольшие и малозаметные роли. Настоящий перелом в карьере произошел в 2007 году, когда актрису пригласили в ситком «Папины дочки». В проекте Орлова сыграла эксцентричную, ироничную и прагматичную секретаршу Тамару Кожемятько.

«Всегда нужно надеяться, ждать, верить... Мне было 50, когда поступило предложение сниматься в сериале "Папины дочки". До этого были микросъемки — то там, то сям. Так сошлись планеты, и дальше покатилось. Вот что это? Случай? Не знаю... Ведь у всех складывается по-разному. Кто-то сразу становится звездой, а потом пропадает. Значит, я должна была пройти именно такой путь, значит, это моя дорога», — говорила она.

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
Героиня практически сразу стала культовым персонажем, а многие ее реплики быстро разошлись среди зрителей. После успеха сериала предложения о съемках начали поступать одно за другим. Постепенно Татьяна Орлова закрепила за собой статус одной из главных исполнительниц ярких комедийных эпизодов в популярных российских проектах.

Фильмография Татьяны Орловой: самые известные роли

На счету Татьяны Орловой уже более 140 работ в кино и на телевидении:

  • «Ералаш» (1974–2021);
  • «Помнишь запах сирени…» (1992);
  • «Трое против всех» (2002);
  • «Здравствуй, столица!»; «Жизнь одна» (2003);
  • «Моя прекрасная няня» (2004–2008);
  • «Папины дочки» (2007–2013);
  • «Каменская 5» (2008);
  • «Одна за всех» (2009–2016);
  • «Воронины» (2009–2019);
  • «Даешь молодежь!» (2009–2013);
  • «Пока цветет папоротник» (2012);
  • «Красивая жизнь» (2014);
  • «Людмила Гурченко»; «Красная королева» (2015);
  • «Каникулы президента» (2018);
  • «Дылды» (2019…2022) — Валентина Павловна Ковалева;
  • «Домовой»; «Хор» (2019);
  • «Девушки с Макаровым» (2020–2025);
  • «Елки 8» (2021);
  • «Баба Мороз и тайна Нового года» (2023) — Баба Мороз;
  • «Папины дочки. Новые» (2023–…);
  • «Семьянин»; «На деревню дедушке»; «Простоквашино» (2025).

Личная жизнь Татьяны Орловой

В отличие от многих коллег, ведущих насыщенную публичную жизнь, Татьяна Орлова предпочитает не рассказывать о личных отношениях и не дает комментариев на эту тему.

«У каждого актера есть свои тайны, секреты. Можно сейчас их продать Андрею Малахову или кому-то другому, как Елена Проклова. Но мне подобные программы не очень нравятся. Сама бы ни за какие деньги не пошла бы на такие передачи. Я счастливый человек, радуюсь жизни, занимаюсь тем, чем хочу и о чем мечтала. Что такое счастье? Это довольство какой-то ситуацией. Чем-то я довольна, а чем-то, конечно, и нет», — признавалась она.
Известно, что актриса никогда официально не выходила замуж и у нее нет детей. Именно поэтому время от времени вокруг ее имени возникают слухи о нетрадиционной ориентации*. Подобные разговоры подпитывает и тот факт, что Орлова живет в одной квартире со своей близкой подругой. Однако связывает ли двух женщин что-либо, кроме дружбы, неизвестно*.

Татьяна Орлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»)
В разные годы также распространялись слухи о том, что Татьяна Орлова якобы сменила пол*, однако никаких подтверждений этим разговорам так и не появилось.

Так или иначе, Татьяна Александровна ведет спокойный и закрытый образ жизни. Она не владеет роскошными особняками или дорогими автомобилями, а живет в обычной пятиэтажке на окраине Москвы. Вместе с актрисой и ее близкой подругой живут два кокер-спаниеля.

Чем увлекается Татьяна Орлова и как актриса следит за собой

Татьяна Орлова не скрывает, что уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду. Актриса регулярно посещает фитнес-клуб, занимается в бассейне и пользуется услугами косметолога. По словам артистки, лицо является ее главным рабочим инструментом, поэтому она считает необходимым поддерживать его в хорошем состоянии.

Виктория Боня разрезала свое нижнее белье ради здоровья
Виктория Боня разрезала свое нижнее белье ради здоровья
При этом Орлова признается, что большинство косметологических процедур даются ей очень тяжело. Инъекции и другие процедуры сопровождаются болезненными ощущениями, из-за чего каждый визит к специалисту становится для нее настоящим стрессом.

«И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — ответила актриса журналистам на вопрос о своей «любимой» косметологической процедуре.
Помимо театральной сцены и съемочной площадки Татьяна Орлова серьезно увлекается живописью. Во время гастролей и съемок она старается в каждом городе находить время для посещения музеев и художественных галерей.

Еще одной страстью актрисы остаются путешествия. Летом она предпочитает проводить отпуск на море, зимой выбирает страны Скандинавии, а весной отправляется в южную Европу. Особую симпатию Орлова испытывает к Франции, где чувствует себя особенно комфортно благодаря свободному владению французским языком.

Как Татьяна Орлова стала жертвой мошенников

В 2023 году Орлова пострадала от действий телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений. Злоумышленники использовали распространенную схему обмана: связались с артисткой под видом сотрудников службы безопасности банка и заявили о попытке несанкционированного перевода с ее карты. В ходе разговора Орлова передала им секретный CVV-код.

«Да, код, который нельзя говорить, я назвала. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет СМС. Как обычно», — рассказывала актриса.

Татьяна Орлова сегодня

Татьяна Александровна Орлова продолжает активно развивать творческую карьеру, успешно совмещая работу в кино с театральной деятельностью. Актриса по-прежнему служит в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, в состав труппы которого вошла еще в 1977 году. Кроме того, Орлова регулярно принимает участие в антрепризных спектаклях.

Татьяна Орлова (фото: кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»)
Татьяна Орлова остается востребованной и на съемочной площадке. Недавно зрители вновь увидели актрису в образе секретарши Тамары Кожемятько в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Одновременно артистка приняла участие в съемках нескольких новых проектов, в том числе российских полнометражных фильмов.

Самые известные цитаты Тамары Кожемятько

Образ Тамары Кожемятько из сериала «Папины дочки», созданный Татьяной Орловой, давно превратился в один из самых узнаваемых символов офисного юмора. Высказывания героини о работе, начальстве, кофе, усталости и буднях сотрудников офисов быстро распространились по интернету и легли в основу многочисленных мемов.

Среди самых известных цитат:

«Я на работе как зомби: вроде живая, но ничего не хочется».

«У нас в офисе — как в зоопарке: все орут, а я убираю».

«Требований много, зарплата одна».

«Глаза боятся, а руки делают… вид, что работают».

«Без кофе я не женщина, а просто дежурная по офису».

«Главное в жизни — вовремя сделать чай и вовремя уйти».

«Мне не 40, мне 18 с большим стажем».

«Я не старая, я — классика».

«Я не толстая, я пышная. Это разное качество».

«Тамара Кожемятько — это бренд».

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Дайана Хусинова

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