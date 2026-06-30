Слухи о смене пола*, обман мошенников и бедное детство: как роль Тамары Кожемятько из «Папиных дочек» принесла Татьяне Орлове всероссийскую славу?
Татьяна Александровна Орлова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка России и почетный деятель искусств города Москвы. Наибольшую известность артистке принесла роль язвительной секретарши Тамары Кожемятько в популярном сериале «Папины дочки». 1 июля актрисе исполняется 70 лет. Несмотря на то что творческую карьеру актриса начала еще в советские годы, настоящая всенародная популярность пришла к ней лишь после 50 лет. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Орловой: детство и юностьТатьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Свердловске, который сегодня носит название Екатеринбург. Девочка рано лишилась отца, поэтому ее воспитанием занимались мать и тетя. Именно тетя, работавшая в театре, сумела привить маленькой Тане любовь к сцене и пробудила интерес к актерскому искусству.
Детские годы Орлова вспоминает без особого желания. По словам актрисы, семья жила в глубокой бедности. Особенно неприятные воспоминания у нее сохранились о школьных годах. Актриса не любила строгие правила и дисциплину, поэтому учеба давалась ей тяжело и не приносила удовольствия.
После окончания школы Орлова отправилась покорять Москву. Будущая артистка успешно прошла вступительные испытания с первой попытки и стала студенткой ГИТИСа. Она обучалась на курсе знаменитого режиссера Андрея Гончарова.
Театральная карьера Татьяны ОрловойОкончив институт, в 1977 году Татьяна Орлова начала служить в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Этому театру актриса остается верна на протяжении всей своей творческой биографии.
Долгие годы художественный руководитель Андрей Гончаров доверял Орловой преимущественно участие в массовых сценах и второстепенные роли. Одной из таких работ стала Марфа в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». После того как театр возглавил Сергей Арцибашев, положение артистки практически не изменилось.
Полностью раскрыть ее талант удалось лишь после прихода нового художественного руководителя Миндаугаса Карбаускиса в 2011 году. Именно тогда Татьяна Орлова получила главные роли, позволившие зрителям увидеть ее яркий драматический потенциал.
За исполнение роли Рахиль Капцан в спектакле «Бердичев» актриса удостоилась сразу нескольких престижных наград, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец» и приз за лучшую женскую роль. Позже Орлова вновь добилась большого успеха благодаря роли Черткова в спектакле «Русский роман».
Роль Тамары Кожемятько в «Папиных дочках»В кино Татьяна Орлова начала сниматься еще в 1980-х годах, однако на протяжении долгого времени ей доставались небольшие и малозаметные роли. Настоящий перелом в карьере произошел в 2007 году, когда актрису пригласили в ситком «Папины дочки». В проекте Орлова сыграла эксцентричную, ироничную и прагматичную секретаршу Тамару Кожемятько.
«Всегда нужно надеяться, ждать, верить... Мне было 50, когда поступило предложение сниматься в сериале "Папины дочки". До этого были микросъемки — то там, то сям. Так сошлись планеты, и дальше покатилось. Вот что это? Случай? Не знаю... Ведь у всех складывается по-разному. Кто-то сразу становится звездой, а потом пропадает. Значит, я должна была пройти именно такой путь, значит, это моя дорога», — говорила она.
Героиня практически сразу стала культовым персонажем, а многие ее реплики быстро разошлись среди зрителей. После успеха сериала предложения о съемках начали поступать одно за другим. Постепенно Татьяна Орлова закрепила за собой статус одной из главных исполнительниц ярких комедийных эпизодов в популярных российских проектах.
Фильмография Татьяны Орловой: самые известные ролиНа счету Татьяны Орловой уже более 140 работ в кино и на телевидении:
- «Ералаш» (1974–2021);
- «Помнишь запах сирени…» (1992);
- «Трое против всех» (2002);
- «Здравствуй, столица!»; «Жизнь одна» (2003);
- «Моя прекрасная няня» (2004–2008);
- «Папины дочки» (2007–2013);
- «Каменская 5» (2008);
- «Одна за всех» (2009–2016);
- «Воронины» (2009–2019);
- «Даешь молодежь!» (2009–2013);
- «Пока цветет папоротник» (2012);
- «Красивая жизнь» (2014);
- «Людмила Гурченко»; «Красная королева» (2015);
- «Каникулы президента» (2018);
- «Дылды» (2019…2022) — Валентина Павловна Ковалева;
- «Домовой»; «Хор» (2019);
- «Девушки с Макаровым» (2020–2025);
- «Елки 8» (2021);
- «Баба Мороз и тайна Нового года» (2023) — Баба Мороз;
- «Папины дочки. Новые» (2023–…);
- «Семьянин»; «На деревню дедушке»; «Простоквашино» (2025).
Личная жизнь Татьяны ОрловойВ отличие от многих коллег, ведущих насыщенную публичную жизнь, Татьяна Орлова предпочитает не рассказывать о личных отношениях и не дает комментариев на эту тему.
«У каждого актера есть свои тайны, секреты. Можно сейчас их продать Андрею Малахову или кому-то другому, как Елена Проклова. Но мне подобные программы не очень нравятся. Сама бы ни за какие деньги не пошла бы на такие передачи. Я счастливый человек, радуюсь жизни, занимаюсь тем, чем хочу и о чем мечтала. Что такое счастье? Это довольство какой-то ситуацией. Чем-то я довольна, а чем-то, конечно, и нет», — признавалась она.Известно, что актриса никогда официально не выходила замуж и у нее нет детей. Именно поэтому время от времени вокруг ее имени возникают слухи о нетрадиционной ориентации*. Подобные разговоры подпитывает и тот факт, что Орлова живет в одной квартире со своей близкой подругой. Однако связывает ли двух женщин что-либо, кроме дружбы, неизвестно*.
В разные годы также распространялись слухи о том, что Татьяна Орлова якобы сменила пол*, однако никаких подтверждений этим разговорам так и не появилось.
Так или иначе, Татьяна Александровна ведет спокойный и закрытый образ жизни. Она не владеет роскошными особняками или дорогими автомобилями, а живет в обычной пятиэтажке на окраине Москвы. Вместе с актрисой и ее близкой подругой живут два кокер-спаниеля.
Чем увлекается Татьяна Орлова и как актриса следит за собойТатьяна Орлова не скрывает, что уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду. Актриса регулярно посещает фитнес-клуб, занимается в бассейне и пользуется услугами косметолога. По словам артистки, лицо является ее главным рабочим инструментом, поэтому она считает необходимым поддерживать его в хорошем состоянии.
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При этом Орлова признается, что большинство косметологических процедур даются ей очень тяжело. Инъекции и другие процедуры сопровождаются болезненными ощущениями, из-за чего каждый визит к специалисту становится для нее настоящим стрессом.
«И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — ответила актриса журналистам на вопрос о своей «любимой» косметологической процедуре.Помимо театральной сцены и съемочной площадки Татьяна Орлова серьезно увлекается живописью. Во время гастролей и съемок она старается в каждом городе находить время для посещения музеев и художественных галерей.
Еще одной страстью актрисы остаются путешествия. Летом она предпочитает проводить отпуск на море, зимой выбирает страны Скандинавии, а весной отправляется в южную Европу. Особую симпатию Орлова испытывает к Франции, где чувствует себя особенно комфортно благодаря свободному владению французским языком.
Как Татьяна Орлова стала жертвой мошенниковВ 2023 году Орлова пострадала от действий телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений. Злоумышленники использовали распространенную схему обмана: связались с артисткой под видом сотрудников службы безопасности банка и заявили о попытке несанкционированного перевода с ее карты. В ходе разговора Орлова передала им секретный CVV-код.
«Да, код, который нельзя говорить, я назвала. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет СМС. Как обычно», — рассказывала актриса.
Татьяна Орлова сегодняТатьяна Александровна Орлова продолжает активно развивать творческую карьеру, успешно совмещая работу в кино с театральной деятельностью. Актриса по-прежнему служит в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, в состав труппы которого вошла еще в 1977 году. Кроме того, Орлова регулярно принимает участие в антрепризных спектаклях.
Татьяна Орлова остается востребованной и на съемочной площадке. Недавно зрители вновь увидели актрису в образе секретарши Тамары Кожемятько в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Одновременно артистка приняла участие в съемках нескольких новых проектов, в том числе российских полнометражных фильмов.
Самые известные цитаты Тамары КожемятькоОбраз Тамары Кожемятько из сериала «Папины дочки», созданный Татьяной Орловой, давно превратился в один из самых узнаваемых символов офисного юмора. Высказывания героини о работе, начальстве, кофе, усталости и буднях сотрудников офисов быстро распространились по интернету и легли в основу многочисленных мемов.
Среди самых известных цитат:
«Я на работе как зомби: вроде живая, но ничего не хочется».
«У нас в офисе — как в зоопарке: все орут, а я убираю».
«Требований много, зарплата одна».
«Глаза боятся, а руки делают… вид, что работают».
«Без кофе я не женщина, а просто дежурная по офису».
«Главное в жизни — вовремя сделать чай и вовремя уйти».
«Мне не 40, мне 18 с большим стажем».
«Я не старая, я — классика».
«Я не толстая, я пышная. Это разное качество».
«Тамара Кожемятько — это бренд».