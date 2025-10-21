Слухи об алкоголизме, предательство приемного сына и любовник в тюрьме: Татьяне Овсиенко 59 лет
Татьяна Овсиенко — певица, чье имя стало символом эпохи 1990-х, а жизнь напоминает эмоциональные сюжеты её песен: головокружительный взлёт, предательство, тюремная история любимого, слухи об алкоголизме и материнская любовь к приёмному сыну. 22 октября артистка отмечает свой 59-й день рождения. О том, как сложилась судьба кумира, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Татьяны Овсиенко: от «Миража» к сольной карьереПуть Татьяны к славе начался не на сцене, а в киевской гостинице «Братислава», где она работала администратором после окончания техникума гостиничного хозяйства. В 1988 году там она познакомилась с Натальей Ветлицкой из группы «Мираж» и получила предложение стать костюмером коллектива. Вскоре она сама стала солисткой и «лицом» группы. Однако успех сопровождался скандалом: выяснилось, что солистки «Миража» поют под фонограмму Маргариты Суханкиной, и основная тяжесть критики обрушилась на Овсиенко. В 1990 году её неожиданно заменили другой певицей.
Уход из «Миража» стал началом сольной карьеры. При поддержке продюсера Владимира Дубовицкого, поэта-песенника Виктора Чайки и созданной группы «Вояж» она выпустила первый сольный альбом «Красивая девчонка». Ей удалось доказать публике, что она состоятельна как самостоятельная артистка. Её хиты «Капитан», «Морозов», «Дальнобойщик», «Школьная пора», «Женское счастье» и «Колечко» стали саундтреком для целого поколения.
Брак с продюсером и усыновление сынаПуть Татьяны к семейному счастью начался со встречи с продюсером Владимиром Дубовицким. Их знакомство произошло еще в Киеве, когда Овсиенко работала администратором в гостинице, а Дубовицкий был женат на Ирине Аллегровой. Повторная встреча спустя несколько лет в Свердловске положила начало их роману, и в 1993 году пара поженилась.
Долгие годы супруги мечтали о детях, но из-за проблем со здоровьем Татьяна не могла забеременеть. Судьбоносный поворот произошел в 1999 году во время гастролей в Пензе, где певица посетила местный Дом малютки. Там она встретила двухлетнего Игоря с тяжелым пороком сердца. Мальчик нуждался в срочной операции, и Татьяна, не раздумывая, взяла на себя все заботы о его лечении в Москве, а вскоре приняла решение усыновить его. Владимир поддержал это решение, и мальчик получил фамилию Дубовицкий. Однако после 18 лет совместной жизни брак распался.
В 2003 году Владимир Дубовицкий поехал с обладательницей титула «Мисс Россия» Юлией Ахоньковой развивать ее карьеру в США. В 2006 году Ахонькова родила от него дочь, а в 2007 брак Дубовицкого с Овсиенко был официально прекращен. Продюсер после всего не захотел возвращаться на родину и окончательно перебрался жить в Майами с новой возлюбленной.
Судьба приемного сына ИгоряТатьяна и Игорь прошли через множество испытаний в своих отношениях. Татьяна растила сына одна, стремясь обеспечить ему счастливое будущее, но в подростковом возрасте Игорь заявил, что хочет жить с отцом. В это время Дубовицкий уже переехал в США и с радостью принял решение сына переехать к нему для получения качественного образования в Америке.
Ситуация еще больше усложнилась, когда выяснилось, что певица умышленно скрывала от юноши тайну его происхождения. Подростком он узнал правду, а по некоторым данным, ему об этом рассказал отец без ведома Татьяны. Со временем, создав собственную семью и став отцом, он переосмыслил прошлое и смог восстановить теплые отношения с приемной матерью. Сегодня Игорь Дубовицкий живет в Майами, у него есть сын Александр, крестной матерью которого является Татьяна Овсиенко. Он не стремится искать своих биологических родителей и с любовью относится к приемным.
Большая любовь и испытание тюрьмойСпустя несколько лет после развода Татьяна встретила нового избранника — бизнесмена Александра Меркулова. Их отношения, начавшиеся в 2008 году, с самого начала были непростыми, так как Александр был женат и воспитывал двоих детей.
Настоящим испытанием для пары стал арест Меркулова в 2011 году по обвинению в покушении на убийство. Он был осужден на 4 года колонии, которые отбывал в «Матросской тишине». Все эти годы Татьяна оставалась ему верной поддержкой: регулярно навещала, они писали друг другу письма. В 2017 году он был освобожден, и певица с радостью встретила его на свободе.
Однако эта долгая 17-летняя история любви, прошедшая через столь серьезные испытания, подошла к концу. В марте 2025 года Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов объявили о расставании и решении пожить отдельно. Сама певица объяснила это накопившимися бытовыми проблемами и недопониманием, отметив, что они с Александром пытаются сохранить между собой дружеские чувства.
Слухи об алкоголизме Овсиенко и возвращение певицы на сценуВ последние годы Татьяна Овсиенко редко появлялась на публике, все чаще выступая на сборных ретро-дискотеках. В средствах массовой информации появились сообщения о том, что у артистки возникли проблемы с алкоголем, и что её сожитель оказывает на неё негативное влияние. Однако в 2024 году она вернулась к сольным концертам и отправилась в тур по стране. На концерте в Краснодаре артистка появилась перед публикой в неадекватном состоянии, ее пошатывало, а речь и движения были замедленными. Кульминацией стал технический сбой: когда внезапно отключилась фонограмма, зрители отчетливо услышали, что Овсиенко не поет, а буквально шепчет в микрофон, будучи не в состоянии взять ни одной верхней ноты.
Сама певица категорически опровергла эти обвинения. Она объяснила изменения в своей внешности и состоянии серьёзными проблемами с позвоночником, которые начались у неё ещё после автомобильной аварии в 1989 году.
Стоит вспомнить, что слухи о неровных отношениях Овсиенко с алкоголем циркулируют не первый год. Еще в 2020 году подруга певицы сделала громкое заявление, обвинив сожителя Овсиенко в том, что он целенаправленно ее спаивает. Тогда же в эфире популярного ток-шоу психолог Елена Перелыгина, проанализировав внешность и поведение артистки, прямо заявила, что у той «лицо алкоголика». Однако тогда эти заявления остались без официального подтверждения.