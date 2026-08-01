01 августа 2026, 13:01

Ольга Парфенюк (Фото: Instagram* / @parfenyuk_olya)

Комику и блогеру Ольге Парфенюк, которую зрители знают по проектам «Женский форум», «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика», 2 августа исполняется 35 лет. Эта яркая уроженка Благовещенска прошла долгий путь: от провинциальной команды КВН и нелёгкого детства до создания собственного шоу на YouTube и скандальных разбирательств со звёздами эстрады. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Парфенюк Тайны личной жизни «Испанский стыд» от Анны Asti Как сейчас живет Парфенюк



Биография Ольги Парфенюк

Ольга Парфенюк (Фото: Instagram* / @parfenyuk_olya)

Тайны личной жизни

Ольга Парфенюк и Валерий Хаустов (Фото: Instagram* / @parfenyuk_olya)

«Испанский стыд» от Анны Asti

Ольга Парфенюк (Фото: Instagram* / @parfenyuk_olya)

«Я испытала жёсткий испанский стыд и жёсткий кринж. Не от неё, а от ситуации. Я думала, что меня сейчас просто отменят все. А я ничего не сделала, я просто высказала своё мнение».

Как сейчас живет Парфенюк