Слёзы из-за Анны Asti, мечты о Батрутдинове и тайный брак с дизайнером: с кем сейчас живёт звезда «Женского форума» Ольга Парфенюк?
Комику и блогеру Ольге Парфенюк, которую зрители знают по проектам «Женский форум», «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика», 2 августа исполняется 35 лет. Эта яркая уроженка Благовещенска прошла долгий путь: от провинциальной команды КВН и нелёгкого детства до создания собственного шоу на YouTube и скандальных разбирательств со звёздами эстрады. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ольги ПарфенюкОльга Парфенюк родилась 2 августа 1991 года в Благовещенске. С самого начала её история не была похожа на сказку о легкой славе. В детстве, по собственному признанию, она была худой и бледной, и именно юмор стал её оружием самозащиты и способом обрести друзей. Этот защитный механизм впоследствии перерос в профессию.
Путь на сцену для Ольги начался в Благовещенском государственном педагогическом университете, где она изучала педагогику и психологию. Именно в студенчестве Парфенюк пришла в команду КВН «Азбука», которая в итоге стала одной из самых титулованных команд региона. Вместе с коллективом она трижды побеждала в центральных лигах МС КВН, стала финалисткой Высшей украинской лиги и добралась до телевизионной Премьер-лиги на Первом канале. Однако это был тяжелый труд, и здесь она впервые столкнулась с изнанкой шоу-бизнеса. Позже в интервью Ольга откровенно рассказывала о «блате» в КВН, намекая на то, что успех часто зависел не только от таланта, но и от связей. Эти откровения вызвали немалый резонанс в среде юмористов.
После КВН Парфенюк не сдалась. Она переехала в Москву и начала штурмовать столичные проекты. Её упорство привело её в «Comedy Баттл» и шоу «Не спать!» на ТНТ. В Украине она трижды участвовала в шоу «Рассмеши комика», где дважды выигрывала главный приз в 50 000 гривен, работая в дуэтах. Несмотря на то, что режиссеры часто критиковали её за нехватку актерского мастерства, она продолжала двигаться вперед.
Настоящий успех пришел с созданием интернет-проектов. Ольга запустила YouTube-канал «В активном поиске», а в 2021 году стала одной из ведущих и создателей шоу «Женский форум». Этот проект оказался попаданием в десятку: в нем юмористки обсуждали жизненные ситуации с реальных женских форумов, приправляя это искрометным юмором и личным опытом.
Тайны личной жизниЛичная жизнь Ольги Парфенюк долгое время была окутана завесой тайны. Известно, что в юности она была влюблена в творчество Тимура Батрутдинова и даже мечтала выйти за него замуж, но после личного знакомства, как шутят источники, передумала. Был в её биографии и роман с коллегой по юмористическому цеху, но эти отношения закончились разрывом, после которого Ольга говорила, что больше не будет связывать личную жизнь с работой.
Однако судьбой было предначертано иное. Своего мужа, дизайнера Валерия Хаустова, Ольга встретила во время работы над YouTube-шоу «В активном поиске», где он создавал заставки для проекта. Роман развивался довольно быстро, и уже через полгода Валерий сделал предложение, а 25 августа 2021 года пара официально расписалась.
«Испанский стыд» от Анны AstiОдним из самых громких эпизодов в карьере Парфенюк стал конфликт с певицей Анной Asti в 2025 году. Всё началось с того, что Ольга в рамках шоу высказала свое мнение о концерте исполнительницы, отметив нехватку энергетики и странный контраст между дерзкими песнями и слишком спокойным общением со зрителями. Казалось бы, рядовая критика, но реакция последовала незамедлительная. Уже на следующем концерте Анна прямо со сцены назвала Ольгу «дурой».
Для Парфенюк, которая, по её словам, была поклонницей певицы, это стало настоящим шоком. Это была не критика, а личное оскорбление. В интервью Лауре Джугелии она не смогла сдержать слез, рассказывая об этом инциденте.
«Я испытала жёсткий испанский стыд и жёсткий кринж. Не от неё, а от ситуации. Я думала, что меня сейчас просто отменят все. А я ничего не сделала, я просто высказала своё мнение».Примечательно, что публика встала на сторону юмористки, а не певицы. Пользователи поддержали Парфенюк и призвали женщин не ссориться.
Как сейчас живет ПарфенюкСегодня Ольга Парфенюк находится на пике формы. Она остается одной из самых востребованных комиков страны. «Женский форум» продолжает радовать зрителей новыми выпусками на YouTube. Ольга стала ведущей нового проекта «Ой, мамочки!» — юмористического шоу о материнстве, которое выйдет осенью этого года на платформе VK Видео при поддержке Института развития интернета.
В этом проекте Ольга представляет точку зрения замужних женщин, которые только задумываются о материнстве. Помимо этого, в её копилке авторское шоу «Выгул» и другие проекты на стриминговых платформах. Однако она остается верна себе: Ольга активно гастролирует, участвует в съемках и, как и прежде, не боится быть откровенной.