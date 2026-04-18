Смена имени, отказ от родины и пустые афиши Голливуда: как наследница великой фамилии Мария Машкова подвела свою карьеру к финалу?
Актрисе, известной зрителям по роли бойкой секретарши Маши Тропинкиной в культовом сериале «Не родись красивой», а также по фильмам «Талисман любви», «Охота на гауляйтера» и «Света с того света», 19 апреля исполняется 41 год. Однако её карьера обернулась громким политическим скандалом, разрывом с отцом и эмиграцией. Подробности — в материале «Радио 1».
Плехановская академия и театральная тайнаМария Машкова родилась в Новосибирске 19 апреля 1985 года в семье актеров, но её детство нельзя было назвать безоблачным. Родители были молоды и заняты покорением столицы, поэтому до семи лет девочку воспитывали бабушка с дедушкой в авиагородке Толмачёво. Творческая жилка проявилась у Марии рано-рано. В 11 лет она дебютировала в кино в фильме «Маленькая принцесса».
Однако, повзрослев, дочь знаменитого отца решила бунтовать — не через актерство, а через экономику. Мария поступила в престижную Плехановскую академию, но быстро поняла, что мир цифр не для неё. Как рассказывала сама актриса, она тайком от родителей забрала документы из экономического вуза и поступила в «Щуку».
Настоящая известность пришла к ней в 2005 году с ролью Маши Тропинкиной в сериале «Не родись красивой». Это была не просто главная роль — это был билет в мир большой славы, хотя позже актриса признавалась, что ей было немного стыдно за съемки в «сериках», пока её «крутой папа» играл в серьезном кино.
Личная жизнь артисткиАмурные дела Машковой складывались не менее драматично, чем сюжеты мыльных опер. На съемках того самого сериала «Не родись красивой» у Марии завязался роман с актером Артемом Семакиным. На тот момент он был женат, но ради Маши ушел из семьи. Брак оказался недолгим: Семакин, получивший репутацию ловеласа, вновь увлекся другой. В тот момент самой важной поддержкой для Марии стал её отец.
«Он понял, что мой первый муж, как бы это сформулировать, нахулиганил, что ли. И тут же сказал: "Маш, бери шубу и уходи"», — делилась актриса в интервью «Комсомольской правде».Вскоре она встретила новую любовь — пианиста и бизнесмена Александра Слободяника, который уже давно жил в США. Ради него Мария уехала за океан, родила двух дочерей Стефанию и Александру и долгое время жила на два континента, летая на съемки в Россию. Однако именно этот брак и переезд стали спусковым крючком для главной трагедии в её жизни — разрыва с отцом.
Гаага, ФСБ и отказ от отчестваОтношения между Марией и Владимиром Машковым были сложными всегда — он требовательный, занятой и решал «конкретные проблемы», она — ищущая внимания дочь. Но конфликт перерос в настоящую войну в 2022 году. Мария выступила против спецоперации и отказалась возвращаться в Россию. По словам актрисы, отец требовал от неё покаяния и возвращения на Родину. В ответ Мария выдала серию шокирующих публичных заявлений: она пожелала отцу «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».
Кульминацией стало получение американского гражданства и демонстративный отказ от отчества.
«Сменила имя. Раньше Мария Владимировна, теперь новый человек — Маша Машкова», — заявила она, сохранив, впрочем, знаменитую фамилию.Владимир Машков в ответ назвал беглецов «презираемыми людьми», и общение прекратилось. «Мы — отец и дочь, которые не общаются», — констатировала Мария. Сегодня она живёт в Лос-Анджелесе, снимает квартиру за $4000 и, по собственным ироничным признаниям, иногда замечает за собой слежку ФСБ.
Тоска по Москве и пальмы Лос-АнджелесаСейчас Мария Машкова окончательно приняла свою участь эмигрантки. «Я полюбила тот факт, что я эмигрантка... Воспринимаю это как свою силу», — заявила она в 2026 году. Однако в Голливуде её звезда пока не зажглась. В отличие от десятков ролей в России, здесь ей достаются лишь эпизоды. Актриса появлялась в американских проектах «Международная космическая станция», «Ради всего человечества» и «Женщина в озере».
В настоящее время на сайтах и публичных афишах нет информации о новых фильмах или сериалах с участием Марии Машковой, которые выйдут в прокат в 2026 году. Её творческая активность сейчас сосредоточена на театральных антрепризах: она играет в спектакле «Надеждины», с которым гастролирует по США.
«Мне грустно, мне больно, я скучаю по себе московско-беззаботной», — признаётся Машкова, но тут же добавляет: «Но я ни разу не пожалела о своём выборе».