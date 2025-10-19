Смерть двоих детей, убийство сожителя и губящие запои: Жизненные перипетии звезды «Иванова детства» Валентины Малявиной
Судьба Валентины Малявиной — это настоящая драма, где головокружительная слава сменилась полным забвением. Актриса, покорившая мир ролью в шедевре Тарковского «Иваново детство», окончила свои дни 30 октября 2021 года в доме престарелых, однако общественность узнала о смерти 80-летней звезды лишь спустя почти две недели. О том, какие испытания выпали на долю одной из самых ярких артисток советского кинематографа, читайте в материале «Радио 1».
Биография Валентины Малявиной
Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. Она окончила Театральное училище им. Щукина и была принята в труппу театра им. Вахтангова, где служила с 1966 по 1979 год.
Дебют актрисы в кино состоялся в 1960 году в картине «Первое свидание», но мировая известность пришла к ней после роли Маши в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство». Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а сама Малявина объездила с ней 17 фестивалей.
Ее творчество также включает значимые работы в ленте «Король-олень» (1969) и «Красная площадь» (1970). Критики высоко оценили ее участие в этих фильмах. Всего фильмография актрисы насчитывает 43 картины, но последние годы ее творчества все чаще сопровождались ролями второго плана.
Первая любовь и тяжелейшая утрата
Личная жизнь Валентины Малявиной начала напоминать трагедию очень рано, едва она вышла из подросткового возраста. В 16 лет Валентина влюбилась в будущего актера Александра Збруева. Молодые люди тайно поженились, и вскоре Малявина забеременела. Однако матери новоиспеченных супругов, считавшие, что дети слишком молоды для родительства, пошли на чудовищный шаг.
Обманом они заманили Валентину к врачу, где на седьмом месяце беременности ей сделали инъекцию, вызвавшую искусственные роды. Ребенок не выжил. Эта травма разрушила брак. Збруев не поверил, что аборт был принудительным, и обвинил во всем саму Валентину. Их союз, не выдержав горя и недоверия, распался. Малявина надолго перестала общаться с матерью, не сумев простить того предательства.
Бурные романы и творческие союзы
После развода с Збруевым Малявина погрузилась в богемную жизнь, где работа и личные отношения были тесно переплетены. На съемках «Иванова детства» между юной актрисой и гениальным режиссером Андреем Тарковским вспыхнул бурный роман. Тарковский был очарован ею, мечтал, чтобы она снималась только у него, и хотел начать совместную жизнь. Однако сама Малявина позже признавалась: «Я любила гения, а не мужчину». Режиссер был женат, и их отношения не имели будущего.
Следующим мужем Малявиной стал режиссер Павел Арсенов. Он казался ей спокойным и надежным пристанищем. Однако и этот союз закончился трагедией: их новорожденная дочь Маша умерла в роддоме от заражения крови.
«Когда не стало ребенка, не стало и семьи», — позже признавалась актриса.
В 1969 году Валентина Малявина снова связала свою жизнь с женатым актером Александром Кайдановским. Этот шестилетний роман был во всех отношениях токсичный. Их связь описывали как «автокатастрофу в замедленном темпе» — со скандалами, взаимными изменами, совместными запоями и даже попыткой двойного самоубийства. Такой накал страстей вскоре утомил обоих, и возлюбленные вспомнили о своих законных супругах. Кайдановский вернулся к жене, а Малявина предпочла окончательно разорвать отношения со всеми.
Смерть Станислава Жданько и тюремный срок
Последним сильным чувством в жизни Малявиной стало увлечение молодым актером Станиславом Жданько. Их совместная жизнь быстро превратилась в череду ссор на почве ревности, алкоголя и неудач в карьере актеров.
12 апреля 1978 года в их квартире было обнаружено тело Жданько с ножевым ранением в грудь. Первоначально следствие квалифицировало смерть как самоубийство, но спустя несколько лет дело было пересмотрено. Одна из свидетельниц утверждала, что Малявина призналась ей: «Я не хотела, чтобы это произошло». В 1983 году суд, несмотря на отрицание вины со стороны актрисы, приговорил её к девяти годам лишения свободы за умышленное убийство.
Малявина отбывала срок в нескольких исправительных учреждениях, работала в тюремной библиотеке и участвовала в самодеятельности. В 1988 году она была досрочно освобождена по амнистии.
Жизнь после тюрьмы и одинокая старость
Возвращение к нормальной жизни оказалось для актрисы почти невозможным. После освобождения Малявина вернулась в театр, снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России. Она еще дважды выходила замуж — за кузнеца Максима Краснова и иконописца Владимира Красницкого, который позже был убит в уличной потасовке.
Однако проблемы с алкоголем никуда не делись. Запои становились длиннее, и вскоре в доме актрисы нашли приют сомнительные личности. Вскоре собутыльники заставили ее подписать документы на квартиру. В 2001 году, после падения и травмы головы, Валентина Малявина полностью потеряла зрение. Есть и другая версия этой трагедии, по которой ее толкнул один из собутыльников, и она отлетела в стену, ударившись головой об угол.
Последние годы жизни она провела в московском доме-интернате, где за нее платила дочь бывшей сокамерницы. Якобы Валентина отдала ей за это квартиру матери — на Арбате. Валентина Малявина скончалась 30 октября 2021 года в Москве на 81-м году жизни. Она была кремирована, урна с прахом захоронена в колумбарии Троекуровского кладбища.