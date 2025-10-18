«В доме престарелых»: Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о её состоянии

18 октября 2025, 17:44

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла, что мать жила в доме престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина прокомментировала ситуацию с госпитализацией матери. В интервью aif.ru она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о состоянии 87-летней артистки.





Ольга сообщила, что врачи провели её матери не экстренную, а плановую коронарографию для проверки сосудов. Процедура прошла успешно.



Помимо этого, Шукшина заявила, что Федосеева-Шукшина не находилась в доме престарелых. Ольга пояснила, что после инсульта в 2023 году актриса две недели провела в специализированном учреждении из-за ковида.



«Она не была в пансионате! Это испорченный телефон! На два месяца мы нанимали сиделку, потому что маме требовалось круглосуточное наблюдение. Но в СМИ был сделан вброс — «Лидия Николаевна в доме престарелых!» И понеслось!» — рассказала дочь артистки.