Смерть молодой жены и новорожденной малышки: Жизненные перипетии Юрия Мороза, снявшего дочь обнаженной в «Содержанках»
Сегодня, 29 сентября, исполняется 69 лет со дня рождения Юрия Мороза — режиссера и актера, прошедшего путь от ролей в исторических лентах до создания собственной киноимперии. Он известен не только как звезда фильмов «Юность Петра» и «В начале славных дел», но и как успешный продюсер и сценарист, стоящий за множеством популярных сериалов. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия Мороза
Юрий Павлович Мороз родился 29 сентября 1956 года в шахтерском городе Краснодоне (Ворошиловградская область, УССР). Его отец, Павел Прокофьевич, работал электриком на шахте, а мать, Лидия Михайловна, была хирургом. Несмотря на то что отец настаивал на «земной» профессии, юноша тяготел к искусству. После окончания школы он год проучился в донецком ПТУ, но в 1975 году отправился покорять Москву и успешно поступил в Школу-студию МХАТ на актерский курс Виктора Монюкова.
Окончив МХАТ в 1979 году, Юрий Мороз стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола (будущий «Ленком»), где служил до 1987 года. Его кинодебют состоялся в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980), но настоящую всесоюзную известность ему принесла роль Тони в музыкальном фильме «Принцесса цирка» (1982).
Однако актерская карьера не до конца удовлетворяла Мороза. Под влиянием творческой атмосферы и общения со студентами ВГИКа он решил кардинально изменить свою судьбу. В 1988 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Его режиссерский дебют — фантастический фильм «Подземелье ведьм» (1990) по роману Кира Булычева.
Настоящий звездный час и признание как режиссера и новатора пришли к Юрию Морозу в 1999 году с выходом сериала «Каменская». Этот проект, снятый по детективам Александры Марининой, кардинально изменил представление о российском телесериале, подняв планку качества на новый уровень благодаря глубокой проработке характеров героев и атмосферы картины. Впоследствии он стал создателем сериалов «Апостол», «Братья Карамазовы» и «Угрюм-река».
Трагедии в личной жизни артиста
Со своей первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, Юрий познакомился на съемках «Юности Петра». Их брак, продлившийся 20 лет, был счастливым и крепким. В 1983 году у них родилась дочь Дарья, которая также стала актрисой. В 2000 году семейная идиллия оборвалась трагедией. Марина трагически погибла в результате несчастного случая во время катания на снегоходе. Их дочь Дарья также находилась на том снегоходе, но осталась жива. Впоследствии она рассказывала, что мать, сев позади нее, своим телом защитила ее от серьезных травм.
Гибель Марины Левтовой стала для Юрия Мороза серьезным ударом, от которого он долго не мог оправиться. Близкие вспоминают, что первые месяцы он жил будто на автопилоте. Он полностью уходил в работу и регулярно приезжал на Ваганьковское кладбище.
Лишь спустя два года судьба свела его с Викторией Исаковой, которая стала его второй женой в 2003 году. Однако и этот союз был омрачен горем. В 2003 году у пары родилась дочь Марина, но через три месяца малышка скончалась от редкого генетического заболевания. Эта трагедия чуть не разрушила их отношения, они даже расставались на некоторое время, но в итоге смогли сохранить семью. Спустя 12 лет, в 2015 году, у них родилась дочь Варвара.
Последние годы режиссера и безвременный уход Юрия Мороза
В 2023 году Юрию Морозу был поставлен страшный диагноз — рак поджелудочной железы. Он мужественно боролся с болезнью, но она прогрессировала. Незадолго до смерти врачи присвоили ему паллиативный статус, он почти не вставал с постели. Юрий Павлович Мороз скончался в ночь с 13 на 14 июля 2025 года в возрасте 68 лет. Он был похоронен 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с могилой своей первой жены, Марины Левтовой.
Наследие и скандалы
Юрий Мороз оставил после себя богатейшее творческое наследие. Он не боялся экспериментировать и часто становился центром публичного обсуждения. Одной из самых обсуждаемых его работ стала социальная драма «Точка» о жизни проституток, которая получила приз на кинофестивале в Чикаго. Другой громкой историей стали съемки его дочери Дарьи Мороз в откровенных сценах третьего сезона сериала «Содержанки», режиссером которого он выступил. На вопрос о том, как он мог снять такое, Мороз отвечал: «Это просто кино, просто работа. В этом нет никакой эротики во время съемок».
Режиссер прожил жизнь, полную творческих побед и личных драм. Он прошел путь от актера-дублера до одного из самых влиятельных режиссеров российского телевидения, сумев пережить невероятные потери и до последнего дня оставаясь верным своему делу. Его фильмы и сериалы навсегда останутся в золотом фонде отечественного кинематографа.