13 июля 2026, 15:10

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юрий Мороз — режиссёр, сумевший перевернуть представление о российском телевидении конца девяностых, создав культовую «Каменскую». Он прожил яркую, но невероятно трагичную жизнь, полную творческих побед и сокрушительных личных потерь. Мужчина, основавший собственную киноимперию, ушел из жизни 14 июля 2025 года. О том, как складывалась судьба режиссёра, какие испытания выпали на его долю и что он оставил после себя, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Мороза Трагедии в личной жизни режиссера Последние годы режиссера и безвременный уход Юрия Мороза Наследие и скандалы



Биография Юрия Мороза

Трагедии в личной жизни режиссера

Марина Левтова и Юрий и Дарья Мороз (Фото: скриншот д/ф «Мороз и солнце», Первый канал)



Последние годы режиссера и безвременный уход Юрия Мороза

Наследие и скандалы