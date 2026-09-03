Смертельный 40-дневный брак, похороны и новая жена в платьях умершей Легкоступовой: зачем дочь певицы судится с вдовцом матери и позвала на помощь Андрея Малахова
Всенародная любимица Валентина Легкоступова, чей хит «Ягода-малина» знала вся страна, так и не обрела личного счастья. После двух разводов она вышла замуж в третий раз — и через 40 дней её не стало. А спустя годы разразился новый скандал. Что на самом деле произошло в последние дни жизни певицы, читайте в материале «Радио 1».
Кто увидел в ней будущую звезду?Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске в музыкальной семье: её отец был профессиональным баянистом и композитором, мать — певицей. В детстве семья переехала в Феодосию, где девочка провела школьные годы. С ранних лет маленькая Валя проявляла интерес к музыке и развлекала песнями соседей и случайных прохожих. По совету главы семьи дочь решила освоить музыкальный инструмент как запасную профессию. Звезда вспоминала, что отец предлагал ей стать не певицей, а музыкантом, чтобы иметь «план Б», если вокальная карьера не сложится. В музыкальной школе она обучалась игре на скрипке, а также занималась вокалом.После окончания восьми классов наследница творческой династии поступила в Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского, которое окончила в 1985 году. Затем она продолжила обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных на отделении эстрадно-джазового вокала под руководством Иосифа Кобзона. В 1986 году Легкоступова приняла участие в первом Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале, где получила вторую премию.
В 1988 году стала дипломантом международного конкурса «Сопот-88» и была удостоена специального приза жюри. 1 января 1987 года в новогоднем «Голубом огоньке» состоялась премьера песни «Ягода-малина», которая принесла певице широкую известность. Эта композиция стала её визитной карточкой и неизменно входила в концертные программы на протяжении всей карьеры. После рождения ребёнка молодая мать на время отошла от активной гастрольной деятельности, а возвращение на эстраду оказалось непростым. В прессе неоднократно упоминалось о якобы имевшем место конфликте исполнительницы с Аллой Пугачёвой, однако достоверных подтверждений этой информации нет.
Семейная жизнь не сложилась дваждыПервым мужем Валентины Легкоступовой стал музыкант Игорь Кушнарёв, который был старше певицы на 15 лет и выполнял функции директора и продюсера. В этом браке родилась дочь Анетта (позже известная как Анетта Бриль). Союз распался после того, как виртуоз изменил супруге во время её беременности. Окончательно они развелись, когда девочке исполнилось три года. Вторым избранником стал Алексей — сын звукоимитатора и режиссёра Юрия Григорьева. Эти отношения продлились около 20 лет. В 2001 году у пары появился сын Матвей. Звезда 80-х и 90-х годов не раз говорила, что в их семье были взаимопонимание и сильные чувства. Тем не менее брак впоследствии распался. По словам певицы, причиной развода стали проблемы с алкоголем у супруга и его неспособность найти общий язык с её дочерью Анеттой. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения.
Любовь, которая принесла бедуЗадолго до официального развода Валентина познакомилась в Сети с яхтсменом Юрием Фирсовым. Начиналось всё с обычного, ни к чему не обязывающего общения: виртуальных собеседников сблизила общая любовь к морю. Но переписка и видеозвонки быстро переросли в нечто большее, и вскоре Фирсов приехал к сетевой подруге, чтобы встретиться лично. Мужчина красиво ухаживал, устраивал путешествия на яхте, признавался в чувствах и рисовал картины их будущей счастливой жизни. Женщина не устояла. Вскоре Фирсов, который ради певицы развёлся со своей супругой, сделал Валентине предложение. 4 июля 2020 года пара официально зарегистрировала брак, а спустя неделю обвенчалась. Этот союз продлился 40 дней. Дети певицы, дочь Анетта и сын Матвей, негативно отнеслись к новому избраннику матери. По их заявлениям, наследники предупреждали Фирсова о том, что Валентине противопоказан алкоголь, однако тот регулярно употреблял спиртное вместе с ней и, по мнению девушки, намеренно спаивал жену. 6 августа 2020 года Легкоступова была госпитализирована из своей московской квартиры с тяжёлыми телесными повреждениями. Этому предшествовал визит Анетты, которая обеспокоилась отсутствием связи с родительницей.
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Молодая женщина приехала к ней домой и обнаружила пару в состоянии сильного опьянения, после чего отвезла их в наркологическую клинику. Как рассказала Бриль, певицу можно было спасти, вызвав «скорую», но Юрий не сделал этого. По версии самого Фирсова, травма произошла случайно: супруга поскользнулась в ванной и ударилась головой.
«Мы отдыхали, веселились, радовались жизни. Это несчастный случай. Я вам ещё раз говорю — это был несчастный случай. Это всё, что я могу сказать. Спасибо большое. Моё состояние очень плохое», — приводит слова вдовца «Газета.ru».В больнице исполнительница впала в кому и скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет, не приходя в сознание. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Наследники заслуженной артистки РФ публично обвинили её третьего мужа в причастности к гибели матери. Несмотря на широкий общественный резонанс, правоохранительные органы по итогам проведённых проверок не нашли в действиях Фирсова состава преступления.
Что произошло на этот раз?Во время траурной церемонии с Валентиной Легкоступовой возник конфликт: родственники просили присутствующих воздержаться от фото- и видеосъёмки, однако Юрий Фирсов пришёл с телевизионной группой и давал интервью на фоне прощания. После смерти певицы между вдовцом и детьми развернулся спор о наследстве, в которое входили квартира в Москве стоимостью около 10 миллионов рублей, загородный дом и автомобиль. По заявлениям дочери Анетты Бриль, Фирсов вывез из квартиры бытовую технику и мебель. Сам Фирсов позже заявлял, что передал всё наследство родственникам певицы. В начале 2023 года яхтсмен женился на бизнесвумен Марине Олейник. В 2024 году супруги посетили могилу Валентины Легкоступовой, что вызвало общественный резонанс. В прессе также появилась информация о том, что новая жена Фирсова носила одежду покойной певицы, однако сама Олейник эти заявления опровергла. В августе 2026 года дочь звезды 80-х и 90-х годов Анетта объявила о подготовке судебного иска против Юрия Фирсова. Девушка обратилась за поддержкой к Андрею Малахову — он, по словам сестры Матвея, близкий семье человек. Наблюдать за поступками любителя парусного спорта в последние годы ей просто невыносимо.
«Боль от потери мамы не денется никуда… Но я должна это сделать. Хочу заявить тебе, Андрей, что мы с командой юристов готовим иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Валентины Легкоступовой. Нам предстоит доказать, что вся та информация, которую распространял её бывший 40-дневный муж, порочит честь и достоинство моей мамы и всей нашей семьи. Бог теперь не его судья. Пусть судят его те, кто находится на земле», — сообщила Бриль в эфире программы «МАЛАХОВ».Сам Юрий Фирсов после смерти жены ещё раз женился, но о бывшей супруге не забывал. Мужчина регулярно посещает могилу певицы, а затем публикует отчёт в социальных сетях — что категорически не нравится дочери покойной.