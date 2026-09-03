Смертельный 40-дневный брак, похороны и новая жена в платьях умершей Легкоступовой: зачем дочь певицы судится с вдовцом матери и позвала на помощь Андрея Малахова

03 сентября 2026, 15:41

Валентина Легкоступова(Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Всенародная любимица Валентина Легкоступова, чей хит «Ягода-малина» знала вся страна, так и не обрела личного счастья. После двух разводов она вышла замуж в третий раз — и через 40 дней её не стало. А спустя годы разразился новый скандал. Что на самом деле произошло в последние дни жизни певицы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто увидел в ней будущую звезду? Семейная жизнь не сложилась дважды Любовь, которая принесла беду Что произошло на этот раз?

Кто увидел в ней будущую звезду?



Валентина Легкоступова(Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Семейная жизнь не сложилась дважды



Валентина Легкоступова с дочерью Анеттой (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Любовь, которая принесла беду



Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов (Фото: скриншот из передачи «Судьба человека»)

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Анетта Бриль (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы отдыхали, веселились, радовались жизни. Это несчастный случай. Я вам ещё раз говорю — это был несчастный случай. Это всё, что я могу сказать. Спасибо большое. Моё состояние очень плохое», — приводит слова вдовца «Газета.ru».

Что произошло на этот раз?



Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Боль от потери мамы не денется никуда… Но я должна это сделать. Хочу заявить тебе, Андрей, что мы с командой юристов готовим иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Валентины Легкоступовой. Нам предстоит доказать, что вся та информация, которую распространял её бывший 40-дневный муж, порочит честь и достоинство моей мамы и всей нашей семьи. Бог теперь не его судья. Пусть судят его те, кто находится на земле», — сообщила Бриль в эфире программы «МАЛАХОВ».