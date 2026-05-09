Защитница женщин, которая увела мужа у матери двоих детей: двойные стандарты Оксаны Пушкиной

09 мая 2026, 19:40

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

После избрания в Государственную Думу, журналистка Оксана Пушкина сосредоточилась на проблематике гендерного равноправия и поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, она работала над законодательными инициативами в сфере абортов — эта тема имела для неё глубоко личное значение, ведь в молодости телеведущая сама прошла через процедуру прерывания беременности. Как личная трагедия повлияла на депутатскую деятельность Пушкиной и какие законы она помогла принять, расскажет «Радио 1».





Содержание Испытание на прочность Как «Женские истории» превратились в «Женский взгляд» и что из этого вышло Рецепт «Приворота» от Пушкиной: ирония против обвинений Однако ведущая не стала молчать и нашла, что ответить на обвинения. Оксана Пушкина: секреты

Испытание на прочность

Как «Женские истории» превратились в «Женский взгляд» и что из этого вышло

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

«Жизнь с „ВИДом“ была плохая, малооплачиваемая, с совершенно рабскими условиями труда. До поры до времени это можно было терпеть, но всему наступает предел. Поверьте, это не потому, что у меня крыша съехала или я больна звездной болезнью — я ею переболела лет семь назад. Мой поступок продиктован элементарным уважением к себе», — приводит слова Оксаны издание «СтарХит».

«Его связи с Машей Распутиной все удивились»: издевательства над дочкой и неприятная правда о Захарове, которую раскрыла бывшая жена

«Становится жалко саму Оксану и её персонажей. Внимания, с точки зрения Пушкиной, заслуживают только те люди, которые много страдали, от которых уходили жены и мужья, от которых отворачивались друзья и начальство, но они, несмотря ни на что, шли вперед — к участию в передаче «Женский взгляд». Вероятно, в версии Пушкиной даже участники «О.С.П.-Студии» оказались бы фигурами трагическими. При этом сделано всё настолько профессионально, что герои передачи начинают вызывать самое искреннее сочувствие. В Пушкиной пропадает великий имиджмейкер, на неё давно пора обратить внимание политтехнологам».

«Я не обижаюсь, а даже наоборот — приятно, когда пародируют, значит, узнают», — заявляла Оксана Пушкина в интервью «Радио 1».

Рецепт «Приворота» от Пушкиной: ирония против обвинений

«Нужно бороться за семью; кстати, я боролась как могла. Ради ребенка. Не получилось. Моему бывшему мужу казалось нормальным вести двойную жизнь. Я такой расклад не приняла. Терпела долго. Пока сам ребенок не вмешался в ситуацию. Сын как-то мне сказал: "Я хочу видеть тебя счастливой! Отец мне давно признался, что вы вместе только ради меня! Но я уже взрослый! Разводитесь". Так что стоит ли сохранять семью ради детей — вопрос спорный. Это, между прочим, один из главных вопросов, которые мы обсуждаем и в нашей программе», — цитирует слова журналистки издание «СтарХит».

«В первом же своем послании Алексей написал мне, что семейная жизнь зашла в тупик… Теперь я понимаю, что мужчины все так говорят, когда хотят сходить налево. Я тогда только-только пережила развод. Мы стали друг друга поддерживать, продолжая переписываться. Я очень долго оттягивала нашу встречу в реальной жизни. А потом все завертелось, закрутилось. Когда от чувств сердце разрывается, никто ни о ком не думает — ни о детях, ни о женах, ни о семье. Я не разбивала семью. Семья развалилась до меня. Сохранялась видимость семьи. Дети выросли. 25-летняя дочь Алексея давно уже живет и учится в Америке», — делилась Пушкина в интервью.

«Хочу вырваться из этого плена, но один не смогу. Ты — единственная, кто может мне помочь… Я совершил немыслимую ошибку, что потерял тебя… Я очень тебя люблю!».

Однако ведущая не стала молчать и нашла, что ответить на обвинения.

«Хотите рецепт коктейля „Приворот“? Делюсь! Дорогие женщины, не останавливайтесь в своем развитии! Совершенствуйтесь! Удивляйте своего мужчину! Заглядывайте почаще ему в глаза! Будьте неформально в курсе его дел! И каждый день разговаривайте друг с другом!!! О жизни…» — цитирует журналистку «СтарХит».



Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

Оксана Пушкина: секреты

«Я не против пластической хирургии в целом. Но я против шарлатанов в этой области! Мой лозунг после всех моих бед: „Стареем красиво“. То есть не бежать от природы и не обманывать её», — приводит слова ведущей издание.

«Я принимала такое решение и не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. После у меня была абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились друг у друга», — призналась экс-ведущая программы «Женский взгляд».

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

«К сожалению, реальную картину не показывают цифры МВД. Полицейские дают оптимистичную статистику не потому, что врут или хотят казаться „белыми и пушистыми“. Просто жертвы домашнего насилия очень часто к ним не обращаются. Кто-то стесняется рассказать о своей беде, кто-то не верит в способность полиции решать столь деликатные проблемы. Поэтому пострадавшие идут в некоммерческие организации или государственные центры, которых у нас, к сожалению, ничтожно мало», — сожалела депутат.