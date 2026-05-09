Защитница женщин, которая увела мужа у матери двоих детей: двойные стандарты Оксаны Пушкиной
После избрания в Государственную Думу, журналистка Оксана Пушкина сосредоточилась на проблематике гендерного равноправия и поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, она работала над законодательными инициативами в сфере абортов — эта тема имела для неё глубоко личное значение, ведь в молодости телеведущая сама прошла через процедуру прерывания беременности. Как личная трагедия повлияла на депутатскую деятельность Пушкиной и какие законы она помогла принять, расскажет «Радио 1».
Испытание на прочностьОксана Пушкина родом из Петрозаводска. Отец работал тренером по лёгкой атлетике, а мать — специальным корреспондентом новостной передачи. В детстве идти по родительским стопам девочка не планировала: в десять лет школьница серьёзно увлеклась художественной гимнастикой и выделялась успехами в игре на фортепиано. Тем не менее в выпускных классах девушка открыла для себя журналистику, а получив аттестат, перебралась в Ленинград, чтобы поступить в местный университет. В студенческие годы, во время учёбы на журфаке, родители будущей знаменитости развелись, что стало для Оксаны серьёзным ударом.
Вскоре у папы родился ребёнок в новой семье, и помогать старшей дочери деньгами он перестал. Чтобы обеспечить себя, пришлось устроиться на молочную кухню, где каждое утро в шесть часов Пушкина мыла рефрижераторы, а сразу после смены спешила на занятия. На старших курсах Оксана посмотрела документальный фильм «Дети раздоров» и, находясь под впечатлением, решилась написать письмо в редакцию, поскольку у самой была похожая тяжёлая история развода родителей. Ответ пришёл довольно скоро. Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил работать вместе. Вскоре служебные отношения переросли в роман, затем в брак и рождение сына Артёма.
Как «Женские истории» превратились в «Женский взгляд» и что из этого вышлоПосле получения диплома выпускница попала в молодёжную редакцию Ленинградского телевидения. В начале 90-х годов Оксана вела циклы «Госпожа Удача» и «Человек результата», а в 1993 году отправилась на стажировку в Соединённые Штаты, где судьба свела молодую журналистку с прославленной фигуристкой Ириной Родниной. Вернувшись на родину спустя четыре года, Пушкина подготовила специальный выпуск программы «Взгляд», посвящённый советской спортсменке.
Эта работа стала её визитной карточкой. Успех передачи позволил Пушкиной обратиться к Александру Любимову с предложением запустить проект о женщинах — так появилась программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Спустя два года ведущая покинула ОРТ и перешла на НТВ, где запустила программу «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». Прежний канал тем временем нашёл замену хозяйке эфира — на экраны вышли «Женские истории с Татьяной Пушкиной», ведущей которой стала не просто однофамилица, но и женщина, внешне напоминавшая Оксану.
«Жизнь с „ВИДом“ была плохая, малооплачиваемая, с совершенно рабскими условиями труда. До поры до времени это можно было терпеть, но всему наступает предел. Поверьте, это не потому, что у меня крыша съехала или я больна звездной болезнью — я ею переболела лет семь назад. Мой поступок продиктован элементарным уважением к себе», — приводит слова Оксаны издание «СтарХит».Передачи однотипного формата ещё долго существовали параллельно, конкурируя за зрителя. Однако смена названия — с «историй» на «взгляд» — сыграла Оксане Пушкиной на руку: теперь в студию можно было звать не только женщин, но и мужчин. От многих коллег ведущую отличало нежелание превращать программу в фабрику дешёвых сенсаций — её формат тяготел к исповеди, где журналистка неизменно сохраняла тактичность. Впрочем, без критики не обошлось: коллеги по цеху прозвали детище Оксаны «социальным сентиментализмом», сравнивая выпуски с мелодрамой. По информации издания «СтарХит», журналист Леонид Захаров в своей рецензии на передачу «Женский взгляд» отмечал:
«Его связи с Машей Распутиной все удивились»: издевательства над дочкой и неприятная правда о Захарове, которую раскрыла бывшая жена
«Становится жалко саму Оксану и её персонажей. Внимания, с точки зрения Пушкиной, заслуживают только те люди, которые много страдали, от которых уходили жены и мужья, от которых отворачивались друзья и начальство, но они, несмотря ни на что, шли вперед — к участию в передаче «Женский взгляд». Вероятно, в версии Пушкиной даже участники «О.С.П.-Студии» оказались бы фигурами трагическими. При этом сделано всё настолько профессионально, что герои передачи начинают вызывать самое искреннее сочувствие. В Пушкиной пропадает великий имиджмейкер, на неё давно пора обратить внимание политтехнологам».Программа не раз попадала в прицел пародистов: сначала телеведущую передразнивали в легендарной «О.С.П.-Студии» Татьяны Лазаревой** и Михаила Шаца**, а позже, в 2009 году, эстафету подхватила «Большая разница», где специально утрировали актёрскую подачу Пушкиной в подводках. К чести ведущей, она восприняла шарж философски и пообещала скорректировать манеру работы в кадре.
«Я не обижаюсь, а даже наоборот — приятно, когда пародируют, значит, узнают», — заявляла Оксана Пушкина в интервью «Радио 1».
Рецепт «Приворота» от Пушкиной: ирония против обвиненийВ 2006 году обладательница ордена Дружбы приняла участие в ледовом шоу «Танцы на льду», где её партнёром стал Алексей Ягудин. Семь лет спустя, в 2013 году, ведущая неожиданно закрыла «Женский взгляд» и вернулась на Первый канал с новым проектом «Я подаю на развод». Выбор темы оказался глубоко личным: к тому моменту собственный брак лауреата национальной премии «Олимпия» с Владиславом Коноваловым, распавшийся в 2010-м, был уже позади.
«Нужно бороться за семью; кстати, я боролась как могла. Ради ребенка. Не получилось. Моему бывшему мужу казалось нормальным вести двойную жизнь. Я такой расклад не приняла. Терпела долго. Пока сам ребенок не вмешался в ситуацию. Сын как-то мне сказал: "Я хочу видеть тебя счастливой! Отец мне давно признался, что вы вместе только ради меня! Но я уже взрослый! Разводитесь". Так что стоит ли сохранять семью ради детей — вопрос спорный. Это, между прочим, один из главных вопросов, которые мы обсуждаем и в нашей программе», — цитирует слова журналистки издание «СтарХит».К моменту запуска новой передачи Оксана уже была счастлива во втором браке. Как рассказала Оксана Пушкина «Собеседнику» в октябре 2016 года, с будущим мужем Алексеем Ильиным она познакомилась в соцсетях. В этом же интервью Пушкина подчеркнула, что не считает себя разрушительницей чужой семьи, поскольку брак Ильина с первой женой уже развалился до её появления, а дочь Алексея жила отдельно в США.
«В первом же своем послании Алексей написал мне, что семейная жизнь зашла в тупик… Теперь я понимаю, что мужчины все так говорят, когда хотят сходить налево. Я тогда только-только пережила развод. Мы стали друг друга поддерживать, продолжая переписываться. Я очень долго оттягивала нашу встречу в реальной жизни. А потом все завертелось, закрутилось. Когда от чувств сердце разрывается, никто ни о ком не думает — ни о детях, ни о женах, ни о семье. Я не разбивала семью. Семья развалилась до меня. Сохранялась видимость семьи. Дети выросли. 25-летняя дочь Алексея давно уже живет и учится в Америке», — делилась Пушкина в интервью.Развод ведущей и второй брак вызвали громкий скандал. Бывшая жена Алексея, Широких Юлия Шухмина, публично обвинила Оксану в том, что та якобы приворожила и увела у неё мужа. В прессу попала и личная переписка. В сообщениях Алексей признавался бывшей жене:
«Хочу вырваться из этого плена, но один не смогу. Ты — единственная, кто может мне помочь… Я совершил немыслимую ошибку, что потерял тебя… Я очень тебя люблю!».
Однако ведущая не стала молчать и нашла, что ответить на обвинения.
«Хотите рецепт коктейля „Приворот“? Делюсь! Дорогие женщины, не останавливайтесь в своем развитии! Совершенствуйтесь! Удивляйте своего мужчину! Заглядывайте почаще ему в глаза! Будьте неформально в курсе его дел! И каждый день разговаривайте друг с другом!!! О жизни…» — цитирует журналистку «СтарХит».Ведущая признавалась, что её избранник воспринял шоу «Я подаю на развод» неоднозначно: тема оказалась для него слишком болезненной, тем более что после собственного развода дети перестали с ним общаться. Впрочем, уже через несколько месяцев программу без объяснения причин убрали из эфира. А в 2016-м Пушкина вновь появилась на НТВ — на этот раз с проектом «Зеркало для героя».
Оксана Пушкина: секретыВ 2000-х годах кавалер знака «Преподобного Сергия Радонежского» Оксана Пушкина превратилась в настоящего борца за права изуродованных пациенток пластической хирургии — и не случайно. Собственный кошмар начался для неё самой с простого укола, обещавшего избавить от мелких морщин. Врачебная ошибка обернулась катастрофой: ведущей потребовались многочисленные операции и пересадка кожи, чтобы исправить последствия халатности.
«Я не против пластической хирургии в целом. Но я против шарлатанов в этой области! Мой лозунг после всех моих бед: „Стареем красиво“. То есть не бежать от природы и не обманывать её», — приводит слова ведущей издание.Активная гражданская позиция журналистки закономерно привела Пушкину в политику, поэтому избрание Оксаны в Госдуму от партии «Единая Россия» мало кого удивило. Среди ключевых тем, которыми представитель власти занялась в статусе депутата, — законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, проблемы гендерного равноправия и прерывания беременности.
«Я принимала такое решение и не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. После у меня была абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились друг у друга», — призналась экс-ведущая программы «Женский взгляд».Оксана Пушкина не раз подчёркивала, насколько трудно в стране вовремя выявить и предотвратить домашнее насилие. По её словам, статистика МВД не отражает реального масштаба бедствия — и дело не в желании полицейских приукрасить действительность. Просто пострадавшие зачастую молчат: кто-то стесняется говорить о своей беде, кто-то не верит, что полиция способна помочь в столь деликатном вопросе. В итоге жертвы идут за помощью в некоммерческие организации или государственные центры, которые в стране можно пересчитать по пальцам.
«К сожалению, реальную картину не показывают цифры МВД. Полицейские дают оптимистичную статистику не потому, что врут или хотят казаться „белыми и пушистыми“. Просто жертвы домашнего насилия очень часто к ним не обращаются. Кто-то стесняется рассказать о своей беде, кто-то не верит в способность полиции решать столь деликатные проблемы. Поэтому пострадавшие идут в некоммерческие организации или государственные центры, которых у нас, к сожалению, ничтожно мало», — сожалела депутат.За пять лет заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей выступила соавтором семи законопроектов, но на выборы в Госдуму VIII созыва уже не пошла. При этом Оксана Пушкина не оставила темы, которые продвигала как народный избранник: домашнее насилие и гендерное равенство — в повестке бывшего депутата Госдумы до сих пор. Ведущая участвует в форумах и интервью, где не боится высказывать своё мнение на острые темы.