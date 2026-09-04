Слухи о романе с Михайловской и отношения с поклонницами: личная жизнь звезды «Молодёжки» Влада Канопки. Как он живёт сейчас?
Влад Канопка обрёл популярность благодаря роли Андрея Кисляка в сериале «Молодежка», однако актерская карьера для него давно не ограничивается телевидением. Спорт, театр, кино, продюсерская работа и многочисленные слухи о романах — в жизни артиста оказалось немало неожиданных поворотов. Подробнее о том, как он живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Детство и актёрская мечта Влада Канопки
Влад Канопка родился в Минске 5 сентября 1987 года. Его мать работала поваром, а позднее преподавала эту специальность в торговом колледже, а отец был профессиональным строителем и занимался ремонтом квартир.
В детстве Влад был непоседливым, поэтому родители отдали его в плавание. Позже он занялся пятиборьем и триатлоном, попал в школу олимпийского резерва и стал кандидатом в юношескую сборную. В 15 лет Канопка получил разряд кандидата в мастера спорта.
Актерством он заинтересовался лишь в выпускном классе: начал заниматься вокалом и брать уроки актерского мастерства. После школы 17-летний Влад уехал из Минска в Москву и поступил во ВГИК в мастерскую Владимира Грамматикова.
Во время подготовки к выпускным экзаменам он узнал о смерти отца от сердечного приступа. Канопка ездил между Москвой и Минском, поддерживая мать. После окончания вуза он остался в столице, снял квартиру вместе с бывшими однокурсниками и начал пробиваться в кино, параллельно работая аниматором.
«Молодёжка» — сериал, изменивший карьеру
Кинодебют Канопки состоялся в 2008 году, а в 2010-м он получил первую главную роль в сериале «Знаки судьбы – 2». Ранние проекты артист сегодня вспоминает с юмором:
«Мыло такое, к кино не имеющее отношения».
Настоящую популярность ему принесла «Молодежка», стартовавшая в 2013 году. Канопка сыграл хоккеиста Андрея Кисляка — талантливого спортсмена и мажора, сына прокурора. По сюжету герой постепенно меняется, проходя путь от отрицательного персонажа к более положительному.
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Сам актер признавался, что предпочитает сложных героев с разными гранями:
«Для актера всегда интересно играть диапазон роли. Имею в виду поведенческую парадигму, где артист раскрывается с разных точек зрения. Зачастую это происходит именно с отрицательными героями, которые сначала кажутся положительными».
Сериал шел пять лет и принес Канопке любовь зрителей и премию CTC Like Awards. Актер рассказывал, что большинство исполнителей поначалу не умели кататься на коньках, но к третьему сезону значительно улучшили навыки.
Несмотря на внезапную популярность, звездной болезни Канопка, по его словам, не испытывал. В 2024 году «Молодёжка» вернулась на СТС, а его герой из игрока превратился в тренера. Для роли Влад сам занимался с тренером и отрастил бороду. В апреле 2026 года вышел второй сезон «Молодежки. Новой смены», где Канопка вновь появился в образе наставника «Акул Политеха».
Театральная карьера Влада Канопки
Параллельно с кино Канопка развивает театральную карьеру. Он участвовал в спектаклях «Однажды в Италии», «Билокси блюз» и «Глупости», представленной на Вятском театральном фестивале «На семи холмах».
«Я очень люблю театр. Вопрос совмещения этих двух дисциплин одной индустрии. Это бывает сложно», — делился артист.
Канопка считает, что театр дает актеру возможность раскрывать разные стороны профессии. Среди его планов была работа над спектаклем «Фигаро», однако совмещать сцену с кинопроектами бывает непросто.
Артист также пробует себя в качестве продюсера. В 2022 году он работал над короткометражкой «Боантропия», а в 2024-м появился продюсерский проект «Уроды», получивший диплом жюри фестиваля «Короче».
Личная жизнь и слухи о романах с коллегами
Личная жизнь актера неоднократно становилась поводом для слухов. Во время учебы во ВГИКе однокурсницы даже называли его Брэдом Питтом за привлекательную внешность.
«Ни жены, ни девушки нет. Я птица вольная», — заявлял при этом Канопка.
Поклонники связывали артиста с его однокурсницей Валентиной Лукащук, известной по сериалу «Детка». Молодые люди утверждали, что их связывает только дружба. Позднее Лукащук рассказывала, что они изображали романтические отношения по просьбе Влада, чтобы ограничить внимание поклонниц.
После «Молодежки» актеру приписывали отношения с Анной Михайловской и Марией Иващенко. Однако оба слуха не подтвердились. Сам Канопка относится к подобным разговорам спокойно:
«На самом деле, я абсолютно нормально отношусь к таким домыслам. Я читаю новости, анализирую рынок киноиндустрии. Я прекрасно понимал, что меня это коснется, и это было. Я воспринимал это без какого-то энтузиазма или восторга, было прикольно такое читать. Обсудили, посмеялись и пошли дальше. Желания что-то доказывать, конечно же, не было».
При этом актер признавался, что знакомился с поклонницами. Серьезных отношений не складывалось, а чрезмерно навязчивое внимание он не поддерживал.
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Рассказывая о девушке, которая могла бы его заинтересовать, Канопка выделял не красоту, а характер:
«Чувство юмора, конечно. Природная харизма, дело даже не в красоте, а именно в харизме. И любознательность, чтобы был интерес к жизни, какой-то деятельности».
Артист считает важным, чтобы женщина развивалась не только в личной жизни, но и в профессии.
Говоря об экранной химии, Канопка отмечал, что актеры работают по определенной методологии, а режиссеры уже на кастинге оценивают взаимодействие партнеров. Чувства между персонажами, по его словам, необходимо выражать через действия:
«Любовь на экране нужно переводить на язык действия — важно показать желание обнять человека или прикоснуться к нему. Вот этот мотив и дает понять, что между героями действительно есть чувства. Это методология».
Влад Канопка сейчас
В настоящее время артист продолжает актерскую деятельность. В 2026 году вышел новый сезон полюбившегося зрителями сериала, некогда сделавшего Канопку знаменитостью, — «Молодёжка. Новая смена-2». При этом информации о новых кинопроектах актера пока нет.