04 сентября 2026, 11:38

Влад Канопка (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Влад Канопка обрёл популярность благодаря роли Андрея Кисляка в сериале «Молодежка», однако актерская карьера для него давно не ограничивается телевидением. Спорт, театр, кино, продюсерская работа и многочисленные слухи о романах — в жизни артиста оказалось немало неожиданных поворотов. Подробнее о том, как он живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и актёрская мечта Влада Канопки «Молодёжка» — сериал, изменивший карьеру Театральная карьера Влада Канопки Личная жизнь и слухи о романах с коллегами Влад Канопка сейчас

Детство и актёрская мечта Влада Канопки

Влад Канопка (фото: Instagram* @kanopusssss87)

«Молодёжка» — сериал, изменивший карьеру

«‎Мыло такое, к кино не имеющее отношения».

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«Для актера всегда интересно играть диапазон роли. Имею в виду поведенческую парадигму, где артист раскрывается с разных точек зрения. Зачастую это происходит именно с отрицательными героями, которые сначала кажутся положительными».

Влад Канопка (фото: Instagram* @kanopusssss87)

Театральная карьера Влада Канопки

«Я очень люблю театр. Вопрос совмещения этих двух дисциплин одной индустрии. Это бывает сложно», — делился артист.

Личная жизнь и слухи о романах с коллегами

«Ни жены, ни девушки нет. Я птица вольная», — заявлял при этом Канопка.

Влад Канопка и Анна Михайловская (фото: Instagram* @kanopusssss87)

«На самом деле, я абсолютно нормально отношусь к таким домыслам. Я читаю новости, анализирую рынок киноиндустрии. Я прекрасно понимал, что меня это коснется, и это было. Я воспринимал это без какого-то энтузиазма или восторга, было прикольно такое читать. Обсудили, посмеялись и пошли дальше. Желания что-то доказывать, конечно же, не было».

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«Чувство юмора, конечно. Природная харизма, дело даже не в красоте, а именно в харизме. И любознательность, чтобы был интерес к жизни, какой-то деятельности».

«Любовь на экране нужно переводить на язык действия — важно показать желание обнять человека или прикоснуться к нему. Вот этот мотив и дает понять, что между героями действительно есть чувства. Это методология».

Влад Канопка (фото: Instagram* @kanopusssss87)

Влад Канопка сейчас

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