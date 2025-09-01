Согласился на рандеву с Рене Зеллвегер и намекал журналисткам на интервью в интимной обстановке: Сергею Гармашу — 67 лет
1 сентября свой 67-й день рождения отмечает актёр, режиссёр, сценарист и кинопродюсер Сергей Гармаш. Он стал известен широкой публике после роли в советском фильме «Ворошиловский стрелок» режиссёра Говорухина и с тех пор сыграл более 200 сложных и разноплановых ролей в кино, сериалах. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея Гармаша
Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне (Украинская ССР) в простой советской семье. Его отец — Леонид Трофимович Гармаш (1933 г.р.) начинал водителем, затем окончил институт и работал на руководящих должностях, а позже возглавлял большое автохозяйство и даже стал директором клуба ДОСААФ. Мать — Людмила Ипполитовна Гармаш (1935 г.р.) работала диспетчером на автобусной станции. По материнской линии у Сергея имеются польские корни, а по отцовской — запорожские казаки.
В детстве Сергей отличался непоседливым характером и часто хулиганил — его даже исключали из школы за плохое поведение. Гармаш мечтал о мореходном училище и увлекался парусным спортом. Но судьба сложилась иначе.
Родители будущей звезды экрана участвовали в самодеятельных театральных постановках в Херсоне, и мама с раннего возраста заметила в сыне актерский дар. Когда пришло время выбирать профессию, у Сергея было мало шансов поступить куда-либо. Его мать, заметив в справочнике абитуриента информацию о Днепропетровском театральном училище с минимальными требованиями к экзаменам, подала документы за него.
Так Сергей стал студентом Днепропетровского театрального училища, окончив которое получил специальность «артист театра кукол». Затем работал в Херсонском театре кукол, гастролируя по окрестным поселкам и колхозам. После службы в строительном батальоне Советской армии (1978-1980), Гармаш отправился в Москву поступать в театральный вуз. Он подал документы в три вуза, но выбрал Школу-студию МХАТ, где учился в мастерской Ивана Тарханова.
Сразу после получения диплома в 1984 году Сергей Гармаш начал работу в московском театре «Современник», где стал одним из ведущих актеров. Среди его ключевых ролей — Лопахин в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова, Фамусов в «Горе от ума» А. С. Грибоедова, Альфонс в «Трёх товарищах» Ремарка и капитан Лебядкин в «Бесах» по Достоевскому. В 2020 году он ушёл из «Современника» из-за разногласий с новым руководством театра.
Робота в кино Сергея Гармаша
Дебют Сергея Леонидовича в кино состоялся в 1984 году в военной драме «Отряд» и сразу в главной роли. Среди наиболее известных его киноработ: капитан милиции Кошаев в драме «Ворошиловский стрелок», майор милиции Юрий Коротков в сериале «Каменская», Иван в мелодраме «Любовник», старший мичман Николай Крауз в драме «72 метра».
Вторую волну популярности уже возрастному артисту принесла роль садовника Гены в фильме «Чебурашка». Картина стала рекордсменом российского проката, а у Гармаша добавилось поклонников среди молодого поколения. Сегодня фильмография Гармаша насчитывает более 200 ролей в кино и более 20 работ по озвучиванию и дубляжу.
Личная жизнь звезды фильма «Ворошиловский стрелок»
Сергей Гармаш познакомился со своей будущей супругой Инной Тимофеевой во время учебы в Школе-студии МХАТ. На момент знакомства Инне было всего 16 лет, в то время как Сергей был на 5 лет старше и уже успел отслужить в армии. Их знакомство сложно назвать романтичным — юная Инна поначалу боялась Сергея из-за его хулиганистого поведения и репутации забияки.
Ухаживания за Инной затянулись на целых два года. Девушка не отвечала взаимностью, пока не произошел случай, изменивший всё. Сергей, отличавшийся взрывным темпераментом, подрался в ресторане и сломал ногу. Месяц он провел в больнице, а затем еще три месяца ходил на костылях. Именно в этот период Инна проявила сострадание и стала ухаживать за ним. Это растопило лед между ними, и завязались романтические отношения.
Молодые люди поженились на четвертом курсе в 1983 году. Свадьбу решили сыграть на родине Сергея в Херсоне.
Свадьба едва не сорвалась. Накануне торжества Гармаш устроил мальчишник на съемках в Прибалтике и опоздал на самолет. Невесте пришлось ждать его в ЗАГСе 7 часов.
Начало семейной жизни было более чем скромным. Молодожены жили в съемной малометражке на окраине Москвы, а затем — в коммуналке. После окончания института Сергея приняли в труппу «Современника», а Инну по распределению должны были отправить в Ногинск. Но Гармаш проявил настойчивость — он поставил ультиматум руководству театра, заявив, что если его жену не возьмут в труппу, то они оба уйдут. Благодаря его принципиальной позиции Инну тоже приняли в «Современник».
1990-е годы стали серьезным испытанием для семьи Гармаш. В кино наступил период безвременья, серьезных ролей почти не было. Материальные трудности усугублялись с рождением дочери Даши. У Гармаша, всегда отличавшегося непростым характером, в этот период он стал невыносимым. К тому же актер начал выпивать, что еще больше накаляло обстановку в семье.
Тимофеев отмечала, что сохранить семью помогли разговоры, поиск компромиссов, любовь и терпение. Сергей был благодарен супруге за то, что она не оставила его в тот сложный период:
«Жена — мой сильнейший тыл. Огромная часть моей киноистории. Это мой первый критик, советчик, рецензент», — делился актер в интервью 7days.ru.
В конце 1990-х карьера Гармаша пошла на взлет — после успеха «Ворошиловского стрелка» и «Каменской» материальное положение семьи улучшилось, что помогло преодолеть кризис. В 2006 году, когда Сергею было почти 50 лет, семья пополнилась сыном Иваном, а в 2016 году Дарья родила сына Павла, сделав актера дедушкой.
Слухи о романах Гармаша
Несмотря на образ примерного семьянина, в биографии Гармаша были и скандальные эпизоды. Журналисты не раз снимали актера в обнимку с симпатичными незнакомками, но громких разоблачений так и не последовало. Некоторые журналистки поговаривали, что Гармаш иногда намекал на продолжение интервью в интимной обстановке, но делал это так грубо, что мало у кого возникало желание близости.
Однажды Галина Волчек и Игорь Кваша разыграли Гармаша, показав ему фотографии, где голливудская звезда Рене Зеллвегер обнималась с ними, и передали номер телефона, якобы оставленный специально для Сергея. Актер несколько дней думал, звонить или нет, и в итоге набрал номер. Оказалось, это была женщина, похожая на Зеллвегер, которая действительно видела Гармаша в «Вишневом саде».
Несмотря на все слухи, Гармаш умудрялся сохранять образ верного мужа. Инна Тимофеева никогда публично не комментировала возможные измены супруга, демонстрируя мудрость и такт. В 2023 году Сергей Гармаш и Инна Тимофеева отметили 40 лет совместной жизни. Сам актер дал простое определение любви:
«Романтика есть там, где человек не ищет причин, по которым появилось желание быть рядом с избранником. Как только в отношениях возникла формулировка «люблю за», становится понятно, что чувств у пары нет».