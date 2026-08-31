31 августа 2026, 13:27

Сергей Гармаш (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актёр, режиссёр, сценарист и кинопродюсер Сергей Гармаш 1 сентября отмечает свой 68-й день рождения. Он стал известен широкой публике после роли в советском фильме «Ворошиловский стрелок» режиссёра Говорухина и с тех пор сыграл более 200 сложных и разноплановых ролей в кино, сериалах. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Гармаша Работа в кино Сергея Гармаша Личная жизнь звезды фильма «Ворошиловский стрелок» Слухи о романах Гармаша



Биография Сергея Гармаша

Леонид Трофимович, Людмила Ипполитовна с сыном Сергеем Гармашом (Фото: скриншот д/ф «Какой из меня Ромео!» Первый канал)

Сергей Гармаш (Фото: скриншот д/ф «Какой из меня Ромео!» Первый канал)

Работа в кино Сергея Гармаша

Сергей Гармаш (Фото: скриншот д/ф «Какой из меня Ромео!» Первый канал)

Личная жизнь звезды фильма «Ворошиловский стрелок»

Сергей Гармаш и Инна Тимофеева (Фото: скриншот д/ф «Какой из меня Ромео!» Первый канал)

«Жена — мой сильнейший тыл. Огромная часть моей киноистории. Это мой первый критик, советчик, рецензент», — делился актер в интервью 7days.ru.

Слухи о романах Гармаша

Сергей Гармаш (Фото: скриншот д/ф «Какой из меня Ромео!» Первый канал)

«Романтика есть там, где человек не ищет причин, по которым появилось желание быть рядом с избранником. Как только в отношениях возникла формулировка «люблю за», становится понятно, что чувств у пары нет».