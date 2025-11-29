29 ноября 2025, 15:30

Вячеслав Невинный (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Вячеслав Невинный — легенда советского и российского кинематографа, чьи роли стали настоящим народным достоянием. Пройдя путь от тульского драмкружка до сцены МХАТа, он навсегда вошёл в историю как актёр, соединивший в своём творчестве искромётный юмор и глубокую человечность. В день 91-й годовщины со дня рождения мастера «Радио 1» вспоминает его творческую биографию и моменты личной жизни, включая историю любви, растянувшуюся на десятилетия, и трагические испытания последних лет.





Содержание Творческий путь артиста Личная жизнь: одна любовь на всю жизнь Последние годы артиста



Творческий путь артиста

Вячеслав Невинный (Фото: д/ф «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы» Первый канал)



«Я убежден: научить артиста играть нельзя. А научиться — можно, но только если у человека в организме есть витамин "Т", иначе - талант».

Личная жизнь: одна любовь на всю жизнь

Вячеслав Невинный и Нина Гуляева (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Последние годы артиста

Вячеслав Невинный (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Как-то утром он мне так странно улыбался, глаза у него были словно прозрачные. Словно он уже смотрел не на меня. Я поняла, что он уже в другом мире, готовится. Он умер дома, в кругу семьи», — вспоминала Гуляева в эфире программы «Судьба человека».