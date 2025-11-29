Соперничал с Ефремовым, увел жену у Горюнова и продолжал играть без ног: Трагическая судьба звезды «Гаража» Вячеслава Невинного
Вячеслав Невинный — легенда советского и российского кинематографа, чьи роли стали настоящим народным достоянием. Пройдя путь от тульского драмкружка до сцены МХАТа, он навсегда вошёл в историю как актёр, соединивший в своём творчестве искромётный юмор и глубокую человечность. В день 91-й годовщины со дня рождения мастера «Радио 1» вспоминает его творческую биографию и моменты личной жизни, включая историю любви, растянувшуюся на десятилетия, и трагические испытания последних лет.
Творческий путь артистаВячеслав Невинный появился на свет 30 ноября 1934 года в простой тульской семье. Его первые шаги в искусстве начались в драматическом кружке при Дворце пионеров, где юный Вячеслав открыл в себе страсть к перевоплощению. После школы он предпринял попытку поступить во ВГИК, но не прошёл по конкурсу. Не сломавшись, Невинный устроился в Тульский ТЮЗ, где за год получил бесценный сценический опыт.
В 1955 году настойчивость молодого актёра была вознаграждена — его приняли в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына. С 1959 года и до конца жизни Невинный служил в труппе МХАТа, где создал более 30 запоминающихся образов. На сцене он с равным успехом воплощал как комедийные, так и драматические роли.
Звёздный час в кино для актёра наступил в 1970–1980-е годы, когда он воплотил яркую галерею персонажей, завоевавших любовь миллионов зрителей. В фильме «Не может быть!» (1975) он блистательно сыграл продавца пива, исполнившего знаменитый хит «Губит людей не пиво». Карпухин из «Гаража» (1979) стал символом человеческой слабости и приспособленчества, а космический пират Весельчак У в «Гостье из будущего» (1984) — культовым героем для советских детей. Не менее впечатляла роль Юсси Ватанена в «За спичками» (1980), где актёр раскрыл своё комедийное мастерство во всей красе. Сам актёр говорил о своей профессии:
«Я убежден: научить артиста играть нельзя. А научиться — можно, но только если у человека в организме есть витамин "Т", иначе - талант».
Личная жизнь: одна любовь на всю жизньЗа внешностью простоватого героя, которую Вячеслав Невинный так блистательно воплощал на экране, скрывалась сложная и глубокая личная жизнь. Хотя актёр прошёл через сердечные испытания, его судьба оказалась связана с одной-единственной женщиной, ставшей его верной спутницей на протяжении 44 лет.
В студенческие годы в Школе-студии МХАТ у Вячеслава Невинного возникли тёплые чувства к однокурснице Алле Покровской. Молодые люди некоторое время встречались. Однако этим отношениям не суждено было развиться. Вскоре внимание Покровской привлёк их мастер курса — уже известный режиссёр и актёр Олег Ефремов. Между ними вспыхнул роман, который привёл к браку в 1962 году. Для Невинного это стало болезненным ударом.
Судьбоносной встречей для Невинного стало знакомство с актрисой Ниной Гуляевой в МХАТе. На момент их встречи Гуляева уже состояла в браке с актёром Михаилом Горюновым, но это не остановило Невинного. Три года он упорно добивался её расположения, проявляя необычайную настойчивость и терпение. В итоге чувства оказались взаимными — Гуляева ушла от мужа к Невинному. В ноябре 1965 года они поженились, а вскоре у них родился сын Вячеслав, который впоследствии также стал актёром. Брак Невинного и Гуляевой оказался прочным и счастливым. Они прожили вместе 44 года, до самой смерти актёра.
Последние годы артистаВ отличие от многих коллег по цеху, Невинный избегал громких скандалов и публичных ссор. Однако его карьера не была безоблачной — в 1990-е годы, с кризисом отечественного кинематографа, актёру приходилось соглашаться на роли в низкобюджетных проектах, что он переживал крайне болезненно.
В 2001 году Вячеслав Михайлович столкнулся с серьезными трудностями, тогда у него выявили сахарный диабет. Однако болезнь была обнаружена на поздней стадии, и она уже привела к необратимым последствиям для организма актера. В 2005 году из-за развившейся гангрены актеру ампутировали стопу левой ноги.
Год спустя, в 2006 году, из-за продолжающихся осложнений болезнь лишила его и второй ноги. После ампутаций Вячеслав Михайлович был вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Несмотря на колоссальные трудности и боль, он, обладая огромной силой воли, выходил на сцену, и зрители не замечали, насколько ему было тяжело.
«Как-то утром он мне так странно улыбался, глаза у него были словно прозрачные. Словно он уже смотрел не на меня. Я поняла, что он уже в другом мире, готовится. Он умер дома, в кругу семьи», — вспоминала Гуляева в эфире программы «Судьба человека».
Вячеслав Михайлович ушёл из жизни 31 мая 2009 года в своей московской квартире на Тверской улице. Последним пристанищем великого актёра стало Троекуровское кладбище. В октябре 2025 года прах его верной спутницы Нины Гуляевой, пережившей мужа на 16 лет, был захоронен рядом с ним.