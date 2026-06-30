Соперничество с Мордюковой, роман на съемках «Кубанских казаков» и брак с журналистом: как сложилась судьба актрисы Клары Лучко?
Клара Лучко — актриса, чья улыбка стала символом целой эпохи, а биография — настоящим сценарием для киноленты. «Казачка большого экрана», «тургеневская героиня», «женщина тысячелетия» — всё это она, народная артистка СССР, чей талант и природная красота покорили не только советских зрителей, но и мировую элиту. 1 июля исполняется 101 год со дня рождения кинозвезды. О её невероятной судьбе, взлётах и падениях и большой любви читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисыКлара Лучко родилась 1 июля 1925 года в украинском селе Чутово. Её родители были крестьянами и имели руководящие должности в сельскохозяйственных предприятиях. Отец, Степан Григорьевич Лучко, занимал пост председателя совхоза в селе Яковцы, а мать, Анна Ивановна Лучко, руководила колхозом в соседнем районе. Названная в честь Клары Цеткин, она с детства была окружена крестьянским трудом, но мечтала о кино. Прозвище «Жирафа» за высокий рост и нескладность в детстве не сломило её, а лишь закалило характер.
Путь в профессию был похож на чудо. Во время войны, оказавшись в эвакуации в Казахстане, она увидела объявление о наборе во ВГИК. Родители, мечтавшие о серьёзной профессии для дочери, были против, но Клара рискнула. На вступительных экзаменах от волнения она забыла все выученные тексты, но, сыграв этюд о спасении тонущей подруги, блестяще поступила в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Её одногруппниками были будущие легенды советского кино Сергей Бондарчук, Инна Макарова и Евгений Моргунов.
Первым серьёзным творческим ударом стала потеря роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия», которую она играла в дипломном спектакле. В фильме Герасимов утвердил Нонну Мордюкову, а Лучко досталась эпизодическая роль. Она хотела уйти из профессии, но судьба готовила ей иной поворот. Иван Пырьев, искавший актрису для своей новой комедии, утвердил Клару на роль Даши Шелест в «Кубанских казаках». Фильм за считанные дни получил невероятный успех (его посмотрело более 40 миллионов человек), а 25-летняя актриса проснулась знаменитой и получила Сталинскую премию II степени. На съёмках этой картины она встретила свою первую и главную любовь.
Личная жизнь Клары ЛучкоНа съёмочной площадке «Кубанских казаков» произошла судьбоносная встреча с актёром Сергеем Лукьяновым. Увидев Клару в гримёрке, он произнёс только два слова: «Я пропал!». Лукьянов был старше на 15 лет и состоял в браке, но это не остановило его чувств. Их роман развивался на фоне съёмок и ревности режиссёра Пырьева, который сам проявлял интерес к актрисе.
Лукьянов, несмотря на сложности, добился развода, и они прожили вместе 15 лет, до самой его смерти в 1965 году. Этот брак подарил актерам 1951 году дочь Оксану. Эти отношения были образцом страсти и нежности. Как позже вспоминала дочь актрисы, «родители, как вечные молодожёны, тайком по комнатам целовались».
В 1960-е годы актёр перенёс несколько инфарктов. Чтобы быть рядом с мужем, Клара отказалась от гастрольных поездок и часто посещала его в больнице. В то время семья столкнулась с большими трудностями: актрисе даже пришлось распродать личные вещи, чтобы оплатить лечение мужа. В 1965 году, прямо во время выступления на собрании в Театре имени Вахтангова, Сергей Лукьянов скончался от очередного инфаркта. Потеря супруга стала для Лучко тяжёлым ударом, она впала в депрессию и даже попала в больницу. Справиться с горем помогла работа — и новая любовь.
Через четыре года она встретила журналиста Дмитрия Мамлеева, ставшего её вторым мужем. С ним она прожила в счастье до самой смерти.
Скандалы и «Цыганское» счастьеВокруг имени Клары Лучко всегда ходило множество легенд. Одна из самых ярких — соперничество с Нонной Мордюковой из-за роли в «Молодой гвардии». Хотя Лучко в итоге добилась успеха, обида на Герасимова осталась на всю жизнь.
Другой громкий эпизод связан с её отказом сниматься у Леонида Гайдая в «Бриллиантовой руке». Она посчитала роль Анны Сергеевны вульгарной и не стала бороться за неё. Гораздо удачнее сложилась судьба фильма «Цыган». Когда в 1979 году режиссёр Александр Бланк хотел снимать картину, автор романа Анатолий Калинин настоял на кандидатуре Клары Лучко на роль Клавдии Пухляковой. Актриса, которой на тот момент было уже за 50, проявила настоящий характер: съёмки едва не сорвались из-за бюрократии, но она лично добилась приёма у председателя Гостелерадио и спасла проект.
Более того, именно она предложила на роль Будулая Михая Волонтира, с которым ранее снималась. Успех картины был ошеломляющим, и в 1985 году вышло продолжение — «Возвращение Будулая». Эта работа принесла Лучко звание народной артистки СССР.
Трагический финалКлара Лучко работала до последних дней. Она снималась в сериалах и фильмах, писала автобиографическую книгу, посвященную первому супругу «Я — счастливый человек». Утром 26 марта 2005 года она, как обычно, готовила завтрак. Позвав мужа к столу, она внезапно упала. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Смерть на 79-м году жизни была мгновенной. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Творческое наследие артисткиКлара Лучко оставила после себя более 60 ролей в кино и невероятное творческое наследие. Она умела быть разной: бойкой колхозницей, шекспировской героиней и зрелой женщиной из «Цыгана». Сама она говорила в интервью aif.ru:
«В моей жизни было много плохого и хорошего. Но у меня выработалось одно правило, которое я неукоснительно выполняю: никогда не показывать, что тебе плохо».Её награды говорят сами за себя: Сталинская премия, звания народной артистки РСФСР и СССР, титулы «Женщина мира» и «Женщина тысячелетия». Актриса была не просто звездой — она была символом эпохи, свидетельницей и участницей перемен в стране. Но главное, что она оставила нам, — это свои фильмы, которые продолжают жить спустя десятилетия.