30 июня 2026, 11:24

Клара Лучко (Фото: скриншот д/ф «Женщина, которая излучает свет» ТК «Мир»)

Клара Лучко — актриса, чья улыбка стала символом целой эпохи, а биография — настоящим сценарием для киноленты. «Казачка большого экрана», «тургеневская героиня», «женщина тысячелетия» — всё это она, народная артистка СССР, чей талант и природная красота покорили не только советских зрителей, но и мировую элиту. 1 июля исполняется 101 год со дня рождения кинозвезды. О её невероятной судьбе, взлётах и падениях и большой любви читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Клары Лучко Скандалы и «Цыганское» счастье Трагический финал Творческое наследие артистки

Биография актрисы

Клара Лучко (Фото: скриншот д/ф «Женщина, которая излучает свет» ТК «Мир»)

Личная жизнь Клары Лучко

Клара Лучко и Сергей Лукьянов (Фото: скриншот к/ф «Кубанские казаки»)

Скандалы и «Цыганское» счастье

Клара Лучко (Фото: скриншот д/ф «Женщина, которая излучает свет» ТК «Мир»)

Трагический финал

Творческое наследие артистки

Клара Лучко (Фото: скриншот д/ф «Женщина, которая излучает свет» ТК «Мир»)

«В моей жизни было много плохого и хорошего. Но у меня выработалось одно правило, которое я неукоснительно выполняю: никогда не показывать, что тебе плохо».