30 сентября 2026, 17:16

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Полет птицы»)

1 октября исполнилось бы 99 лет Олегу Ефремову — выдающемуся советскому и российскому актеру, режиссеру, основателю театра «Современник» и человеку, сыгравшему ключевую роль в истории МХАТа. Именно при его руководстве легендарный театр пережил масштабный внутренний конфликт и в итоге разделился на две самостоятельные труппы. За обаятельным образом актера, который запомнился зрителям благодаря десяткам киноролей, скрывался сложный и противоречивый характер. Ефремов был талантливым артистом, жестким руководителем, страстным поклонником женщин и человеком, много лет не справлявшимся с алкогольной зависимостью. Подробнее о его биографии — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Ефремова: детство и жизнь в Воркуте Учеба во МХАТе и мечта стать главным режиссером Как Олег Ефремов создал театр «Современник» Почему Олег Ефремов ушел из «Современника» Как Ефремов реформировал МХАТ Раскол МХАТа в 1987 году Олег Ефремов в кино: лучшие роли Фильмография Олега Ефремова Личная жизнь Олега Ефремова: жены и знаменитые романы Алкогольная зависимость Олега Ефремова Скандал Ефремова на банкете у Тодора Живкова Актерская династия Ефремовых Болезнь Олега Ефремова и последние годы жизни Смерть Олега Ефремова

Биография Олега Ефремова: детство и жизнь в Воркуте

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Первый эшелон»)

Учеба во МХАТе и мечта стать главным режиссером

Как Олег Ефремов создал театр «Современник»

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Война и мир»)

Почему Олег Ефремов ушел из «Современника»

«Олег Николаевич, если вы в помойное ведро вольете бутылочку чистой воды, там не станет чище! Так и мы будем в труппе МХАТа!» — заявила актриса.

Как Ефремов реформировал МХАТ

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Гори, гори моя звезда»)

«С меня хватит этого позора»: уход из Таганки, 13 лет счастья с Корниловой и роман на гастролях в Венгрии. Жизненные перипетии Юрия Любимова

Раскол МХАТа в 1987 году

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Гори, гори моя звезда»)

«Отец не мог стоять на месте. Пришло время перемен, и он опять сказал: "Ребята, давайте дальше со мной, именно в том формате, как я хочу, — или до свидания!"» — говорила дочь Ефремова.

Олег Ефремов в кино: лучшие роли

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»)

Фильмография Олега Ефремова

1963 — «Живые и мертвые»;

1966 — «Берегись автомобиля»;

1967 — «Три тополя на Плющихе»;

1969 — «Мама вышла замуж»;

1969 — «Гори, гори, моя звезда»;

1970 — «Случай с Полыниным»;

1972 — «Здравствуй и прощай»;

1977 — «Рудин»;

1979 — «Мнимый больной»;

1982 — «Инспектор ГАИ»;

1985 — «Батальоны просят огня»;

1988 — «Полет птицы»;

1998 — «Сочинение ко Дню Победы».

Личная жизнь Олега Ефремова: жены и знаменитые романы

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»)

Первый брак Олега Ефремова с Лилией Толмачевой

«Я слишком устала от его пьянства. Ко всему прочему Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — рассказывала актриса.

Нина Дорошина и громкая свадьба с Олегом Далем

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Активная зона»)

Вторая жена Олега Ефремова Алла Покровская

Алкогольная зависимость Олега Ефремова

Олег Ефремов (фото: кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)

Скандал Ефремова на банкете у Тодора Живкова

Актерская династия Ефремовых

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)

Болезнь Олега Ефремова и последние годы жизни

Смерть Олега Ефремова