Сорвал свадьбу Олега Даля и устроил дебош: как алкоголь разрушал жизнь Олега Ефремова и почему в театре для него держали специального ассистента?
1 октября исполнилось бы 99 лет Олегу Ефремову — выдающемуся советскому и российскому актеру, режиссеру, основателю театра «Современник» и человеку, сыгравшему ключевую роль в истории МХАТа. Именно при его руководстве легендарный театр пережил масштабный внутренний конфликт и в итоге разделился на две самостоятельные труппы. За обаятельным образом актера, который запомнился зрителям благодаря десяткам киноролей, скрывался сложный и противоречивый характер. Ефремов был талантливым артистом, жестким руководителем, страстным поклонником женщин и человеком, много лет не справлявшимся с алкогольной зависимостью. Подробнее о его биографии — в материале «Радио 1».
Биография Олега Ефремова: детство и жизнь в ВоркутеОлег Николаевич Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Его отец работал бухгалтером в системе ГУЛАГа, поэтому часть детских лет будущего актера прошла в Воркуте, где находились исправительно-трудовые лагеря.
Именно там Олег рано столкнулся с жесткими реалиями уголовной среды. Он общался с местными подростками, участвовал в драках и постепенно перенимал привычки окружения. Однажды мальчику даже дали криминальное прозвище «Лисья Мордочка».
Компания, драки и алкоголь могли серьезно повлиять на судьбу подростка. Однако отец вовремя понял, насколько опасным становится окружение сына, и вернул семью в Москву. Для Ефремова театр в итоге стал не просто увлечением, а настоящим спасением.
Еще в школьные годы Олег посещал драматический кружок при Доме пионеров на Старом Арбате. Именно там постепенно сформировалось его желание связать жизнь со сценой.
Учеба во МХАТе и мечта стать главным режиссеромВ 1945 году Ефремов вместе с другом Александром Калужским поступил в Школу-студию МХАТ. Конкурс оказался огромным — около 500 человек на одно место. Несмотря на жесткий отбор, Олег успешно прошел вступительные испытания.
Еще в юности он мечтал однажды возглавить МХАТ. Однако сразу после окончания Школы-студии в 1949 году попасть в легендарную труппу ему не удалось. Для молодого актера это стало серьезным разочарованием. Но именно неудача в дальнейшем привела его к главной цели.
После окончания учебы Ефремов начал работать в Центральном детском театре. Позже он собрал вокруг себя единомышленников и создал «Современник», который впоследствии стал одним из самых известных театров страны.
Как Олег Ефремов создал театр «Современник»Настоящий переворот в театральной жизни СССР Ефремов совершил в 1956 году. Вместе с группой актеров и единомышленников — Галиной Волчек, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым и другими — он основал театр-студию «Современник».
Принципиально важным было то, что актеры создали театр самостоятельно, а не получили его в готовом виде от руководства. Они стремились вернуть сцене студийную атмосферу Художественного театра и продолжить развитие идей Константина Станиславского.
Первым спектаклем нового коллектива стала постановка «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Премьера состоялась на учебной сцене МХАТа. «Современник» быстро завоевал внимание зрителей. Театр предлагал публике другой взгляд на сценическое искусство: вместо излишнего пафоса и подчеркнутой театральности актеры стремились к естественности и жизненной правде.
Критики называли созданный Ефремовым театр «антитеатральным». Его постановки сознательно уходили от привычной театральной условности и делали ставку на естественное поведение актеров и узнаваемые человеческие истории. Ефремов оставался художественным руководителем «Современника» до 1970 года.
Почему Олег Ефремов ушел из «Современника»В 1970 году Ефремов получил предложение возглавить МХАТ. Он предложил актерам «Современника» перейти вместе с ним. Однако большинство участников труппы отказалось.
Для многих коллег решение режиссера стало настоящим потрясением. Некоторые восприняли его уход как предательство. Среди тех, кто болезненно отреагировал на решение Ефремова, были его первая жена Лилия Толмачева и давняя возлюбленная Нина Дорошина.
«Олег Николаевич, если вы в помойное ведро вольете бутылочку чистой воды, там не станет чище! Так и мы будем в труппе МХАТа!» — заявила актриса.
Как Ефремов реформировал МХАТКогда Ефремов пришел руководить МХАТом в 1970 году, театр переживал серьезный кризис. Зрительский интерес к легендарной сцене заметно снизился. Билеты на спектакли МХАТа иногда продавали в нагрузку к билетам на постановки «Таганки» или «Ленкома».
Труппа при этом разрослась примерно до 150 человек. Многие актеры годами практически не выходили на сцену, но продолжали получать зарплату. Ефремов сразу начал реформировать театр. Он лично беседовал с каждым актером и пытался понять причины кризиса.
По мнению режиссера, одной из главных проблем стало стремление части труппы сохранить привычный комфорт и не менять устоявшийся порядок. Новый руководитель начал ставить спектакли и давать возможность проявить себя артистам, которые долгое время оставались без серьезной работы.
Кроме того, Ефремов приглашал известных режиссеров. С МХАТом начали сотрудничать Анатолий Эфрос, Геннадий Гинкас, Марк Розовский, Лев Додин, Анатолий Васильев и другие постановщики.
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Ефремов активно привлекал в МХАТ новых талантливых актеров. Однако постоянное пополнение состава постепенно создало новую проблему. Труппа увеличивалась буквально как снежный ком. К 1987 году в МХАТе насчитывалось около 180 человек.
Такое количество актеров с разными амбициями, взглядами и интересами становилось все сложнее контролировать. Внутри коллектива нарастали противоречия. В результате реформы, которые Ефремов изначально проводил ради спасения театра, столкнулись с новыми организационными и человеческими проблемами.
Раскол МХАТа в 1987 годуК 1987 году Ефремов понял, что прежняя модель управления театром больше не работает. Труппа разделилась на два лагеря. Одни поддерживали художественного руководителя и его взгляды, другие выступали против него.
В марте 1987 года перед руководством театра встал вопрос о дальнейшем существовании МХАТа. Министерство культуры предложило Ефремову относительно простой вариант: избавиться от актеров, которых руководство считало ненужными. Однако режиссер не пошел по этому пути.
На собрании труппы он предложил разделить МХАТ на две самостоятельные части. Каждая из них должна была получить собственного художественного руководителя.
Одну часть возглавил Олег Ефремов. Позже она получила название МХТ имени Чехова. Другую труппу возглавила Татьяна Доронина. Она стала основой МХАТа имени Горького. Решение вызвало огромный резонанс в театральных кругах. Многие обвиняли Ефремова в том, что он разрушил наследие великого театра.
«Отец не мог стоять на месте. Пришло время перемен, и он опять сказал: "Ребята, давайте дальше со мной, именно в том формате, как я хочу, — или до свидания!"» — говорила дочь Ефремова.
Олег Ефремов в кино: лучшие ролиПомимо театральной работы, Олег Ефремов активно снимался в кино. Его кинодебют состоялся в 1955 году. В фильме Михаила Калатозова «Первый эшелон» актер сыграл комсорга Алексея Узорова. Широкую зрительскую любовь Ефремову принесла роль следователя Подберезовикова в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
Еще большую популярность Ефремову принесла роль таксиста Саши в мелодраме «Три тополя на Плющихе». Его партнершей в картине стала Татьяна Доронина. В фильмографии актера также появились доктор Айболит в детском фильме «Айболит-66», Долохов в эпопее «Война и мир», полковник Гуляев в военной драме «Батальоны просят огня» и множество других образов.
Всего Ефремов сыграл около 100 ролей в кино. Практически в каждом образе он сохранял характерную естественность и органичность. Последней экранной работой актера стал многосерийный фильм «Чехов и Ко», вышедший в 1998 году.
Фильмография Олега ЕфремоваСреди наиболее известных фильмов с участием Олега Ефремова:
- 1963 — «Живые и мертвые»;
- 1966 — «Берегись автомобиля»;
- 1967 — «Три тополя на Плющихе»;
- 1969 — «Мама вышла замуж»;
- 1969 — «Гори, гори, моя звезда»;
- 1970 — «Случай с Полыниным»;
- 1972 — «Здравствуй и прощай»;
- 1977 — «Рудин»;
- 1979 — «Мнимый больной»;
- 1982 — «Инспектор ГАИ»;
- 1985 — «Батальоны просят огня»;
- 1988 — «Полет птицы»;
- 1998 — «Сочинение ко Дню Победы».
Личная жизнь Олега Ефремова: жены и знаменитые романыПосле театра второй главной страстью Ефремова оставались романтические отношения. Среди его известных увлечений были Анастасия Вертинская, Ирина Мирошниченко, Галина Волчек и Нина Дорошина. Личная жизнь актера складывалась непросто. Его романы нередко становились предметом обсуждения коллег и друзей.
Первый брак Олега Ефремова с Лилией Толмачевой
Первой официальной женой Ефремова стала актриса Лилия Толмачева. Их семейная жизнь оказалась недолгой. Толмачева не смогла смириться с пьянством мужа и его многочисленными изменами.
«Я слишком устала от его пьянства. Ко всему прочему Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — рассказывала актриса.После развода Ефремов продолжил отношения с другими женщинами.
Нина Дорошина и громкая свадьба с Олегом Далем
Особое место в личной жизни Ефремова занимала актриса Нина Дорошина. Она даже оставила мужа Владимира Земляникина ради отношений с Ефремовым. Однако роман оказался непростым. В какой-то момент Дорошина решила вызвать ревность возлюбленного и вышла замуж за актера Олега Даля.
Ефремов узнал о свадьбе и пришел на торжество без приглашения. При этом он находился в нетрезвом состоянии и устроил скандал. По воспоминаниям очевидцев, Ефремов усадил невесту себе на колени и заявил: «А все равно любишь-то ты меня!» Тем временем Брак Дорошиной и Даля оказался крайне коротким и продлился всего три дня.
Вторая жена Олега Ефремова Алла Покровская
Второй официальной супругой Ефремова стала Алла Покровская — дочь известного оперного режиссера. Родители предупреждали ее об особенностях характера Ефремова и говорили о его эгоизме. Однако Алла все равно решила связать с ним свою жизнь.
В 1963 году у пары родился сын Михаил. Их брак продолжался до конца 1970-х годов. Главной причиной разрыва стали постоянные увлечения и романы режиссера на стороне, самым громким из которых была его многолетняя связь с Анастасией Вертинской. Жизнь супругов также осложнялась тяжелой зависимостью Ефремова от алкоголя и их полной бытовой неустроенностью, поскольку оба целиком отдавали себя театру.
Несмотря на расставание, они до конца жизни сохраняли взаимное уважение, продолжали вместе работать и поддерживали друг друга.
Алкогольная зависимость Олега ЕфремоваЕфремов никогда особенно не скрывал проблем с алкоголем. Пристрастие к спиртному сформировалось еще в юности, когда он жил в Воркуте и общался с местными компаниями. С возрастом эта проблема только усиливалась и на протяжении многих лет влияла как на личную жизнь актера, так и на его работу.
В доме, где жил Ефремов, на первом этаже находился гастроном. Из-за частых визитов актера местные жители даже прозвали его «ефремовским». Коллеги вспоминали, что в состоянии алкогольного опьянения Ефремов мог устраивать серьезные сцены. Иногда он крушил автомобили возле театра, причем мог повредить и собственную машину.
В МХАТе даже появилась специальная должность «ассистента режиссера». Одной из главных задач такого сотрудника было не допустить, чтобы Ефремов в нетрезвом состоянии вышел к публике или сорвал рабочий процесс. В особенно тяжелых случаях коллегам приходилось использовать снотворные препараты или применять физическую силу, чтобы увести руководителя театра и уложить его спать.
Скандал Ефремова на банкете у Тодора ЖивковаОдна из самых известных историй произошла во время гастролей театра в Болгарии. Ефремов напился на банкете, где присутствовал генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии Тодор Живков.
Когда глава государства ненадолго вышел из-за стола, Ефремов занял его место и уснул прямо в тарелке с салатом. Проснувшись, актер встретил вернувшегося Живкова весьма крепкими выражениями.
К счастью для Ефремова, болгарский лидер обладал хорошим чувством юмора и не стал превращать произошедшее в серьезный международный инцидент.
Актерская династия ЕфремовыхОлег Ефремов стал основателем одной из известных российских актерских династий. Его сын Михаил продолжил семейную традицию и стал известным актером. Вместе с актерским талантом Михаил унаследовал и проблемы с алкоголем. Эта зависимость сопровождала его долгие годы и в итоге привела к трагическим последствиям.
Внуки Олега Ефремова также связали свою жизнь с актерской профессией. Наиболее известен Никита Ефремов — сын Михаила Ефремова. Он снимается в кино и играет в театре.
Дочь Олега Ефремова Анастасия пошла по другому пути. Она не стала актрисой и выбрала профессию театрального критика. Девушка возглавляет Благотворительный фонд имени своего отца и занимается организацией фестиваля «ПостЕфремовское пространство».
Болезнь Олега Ефремова и последние годы жизниВ 1990-е годы здоровье Олега Ефремова серьезно ухудшилось. Врачи диагностировали у него несколько заболеваний легких, в том числе эмфизему. Дыхание становилось все более затрудненным, и в последние годы жизни актер проводил примерно по 15 часов в сутки с кислородным аппаратом.
Однако даже тяжелое состояние здоровья не заставило Ефремова окончательно отказаться от работы. Он продолжал руководить театром, заниматься постановками и оставался верен сцене практически до конца своих дней. Последней постановкой Ефремова стал спектакль «Три сестры», который он поставил в 1997 году. Премьера получила высокую оценку критиков.
Смерть Олега ЕфремоваВ 2000 году Олег Ефремов начал работать над новой постановкой — «Сирано де Бержерак». Однако завершить спектакль режиссер не успел. 24 мая 2000 года Олег Ефремов умер. Ему было 72 года.
Актера и режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила находится рядом с могилой Константина Станиславского — человека, которого Ефремов на протяжении всей жизни считал своим учителем и чьи театральные принципы стремился продолжать.