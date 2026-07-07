«Я ему не дедушка»: почему на самом деле отец Жанны Фриске лишил внука элитной квартиры? Скандальная правда о семье бывшей жены Дмитрия Шепелева
Отец известной певицы Владимир Борисович нарушил своё многолетнее обещание завещать элитную московскую квартиру внуку Платону. Казалось, что имущественные вопросы в семье Фриске успешно урегулированы, но пенсионер внезапно изменил планы и запустил процедуру переоформления жилья на другого ребёнка. Грозит ли этот неожиданный шаг новым серьёзным скандалом между родственниками и кому достанется недвижимость, расскажет «Радио 1».
Наследство, которое передумали отдавать. Кто получит апартаменты Жанны Фриске вместо Платона?После ухода из жизни звезды 90-х Жанны Фриске просторные апартаменты певицы на Красной Пресне разделили на три равные части. Собственниками стали родители экс-солистки «Блестящих» и несовершеннолетний сын Платон. Спустя несколько лет, в конце 2020 года, гражданский муж Дмитрий Шепелев решил продать долю наследника.
Владимир Борисович и Ольга Владимировна категорически не хотели пускать в квартиру посторонних и выкупили эту часть недвижимости, став полноправными обладателями всех квадратных метров. Именно тогда дедушка публично обещал: как только Платон достигнет совершеннолетия, недвижимость будет переоформлена на него.
К сожалению, данным словам не суждено было сбыться. На днях Владимир Борисович сделал неожиданное заявление: мужчина инициировал переоформление квартиры, однако в качестве владельца указан не Платон.
«Я документы уже отправил, начал переоформлять все на Луну, чего мне ждать?» — цитирует Владимира Фриске Woman.ru.Речь идёт о младшей внучке — дочери бизнесмена Наталье. Раньше он не раз говорил, что хочет оставить квартиру Платону, но теперь, по его словам, ситуация кардинально изменилась.
Тишина в ответ, болезнь и детская неблагодарность — как дедушка объяснил свой выборВладимир Борисович объяснил своё неожиданное решение тремя главными факторами. Во-первых, дедушка сетует на полное отсутствие связи. По словам пенсионера, мальчик давно перестал поддерживать контакты с родственниками. Во-вторых, сказывается состояние здоровья.
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Глава семьи искренне переживает, что из-за возраста и хронических недугов просто не доживёт до 18-летия Платона. В-третьих, Владимир Фриске признался в личном разочаровании и сделал горький вывод, что школьник намеренно уклоняется от любых встреч с ним.
«Всё может быть в этой жизни, поэтому надо заранее всё сделать. Поэтому переоформляю на внучку», — приводит его слова издание «StarHit».Главная причина конфликта вокруг квартиры Жанны Фриске кроется не в юридических тонкостях, а в глубокой человеческой обиде. Глава рода Фриске сомневается, что внука к нему не пускает отец мальчика Дмитрий Шепелев, а упрекает самого Платона в нежелании поддерживать связь с семьёй матери. Дедушка считает, что внук уже взрослый и мог бы сам проявить инициативу.
«В 13 лет я уже пошёл работать. А ему скоро 14 лет будет. Наши двери для него открыты всегда. Но Платон, наверное, сам не хочет... Навязываться больше не будем. Он уже большой мальчишка», — с горечью рассуждает дедушка.
Как публика отреагировала на смену наследника квартиры ФрискеНовость о лишении Платона наследства в пользу другой внучки вызвала широкий резонанс в обществе. Мнения разделились: одни поддерживают деда и рассуждают, что раз подросток игнорирует родственников, зачем дарить ему столичные метры? Другие искренне возмущены и справедливо замечают: квартира принадлежала его матери, и по всем законам логики и совести имущество должно было перейти именно к её сыну, а не к племяннице. По мнению интернет-пользователей, ребёнок не виноват во взрослых ссорах и обидах, а такой поступок — вопиющая несправедливость. Сам Владимир Фриске подвёл окончательную черту в этой непростой истории: глава рода пожелал внуку благополучия, но навсегда дистанцировался от него, полностью прекратив любые попытки сблизиться.
«Платону я желаю здоровья и счастья, но дальше мы не общаемся. Я ему не дедушка, а просто чужой человек. И я не буду навязываться», — заявил Владимир Фриске в беседе с NEWS.ru.