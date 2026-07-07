«Я ему не дедушка»: почему на самом деле отец Жанны Фриске лишил внука элитной квартиры? Скандальная правда о семье бывшей жены Дмитрия Шепелева

07 июля 2026, 09:56

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Отец известной певицы Владимир Борисович нарушил своё многолетнее обещание завещать элитную московскую квартиру внуку Платону. Казалось, что имущественные вопросы в семье Фриске успешно урегулированы, но пенсионер внезапно изменил планы и запустил процедуру переоформления жилья на другого ребёнка. Грозит ли этот неожиданный шаг новым серьёзным скандалом между родственниками и кому достанется недвижимость, расскажет «Радио 1».





Содержание Наследство, которое передумали отдавать. Кто получит апартаменты Жанны Фриске вместо Платона? Тишина в ответ, болезнь и детская неблагодарность — как дедушка объяснил свой выбор Как публика отреагировала на смену наследника квартиры Фриске

Наследство, которое передумали отдавать. Кто получит апартаменты Жанны Фриске вместо Платона?

Владимир Борисович и Ольга Владимировна (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

«Я документы уже отправил, начал переоформлять все на Луну, чего мне ждать?» — цитирует Владимира Фриске Woman.ru.

Тишина в ответ, болезнь и детская неблагодарность — как дедушка объяснил свой выбор

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«Всё может быть в этой жизни, поэтому надо заранее всё сделать. Поэтому переоформляю на внучку», — приводит его слова издание «StarHit».

Сын Жанны Фриске Платон (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

«В 13 лет я уже пошёл работать. А ему скоро 14 лет будет. Наши двери для него открыты всегда. Но Платон, наверное, сам не хочет... Навязываться больше не будем. Он уже большой мальчишка», — с горечью рассуждает дедушка.

Как публика отреагировала на смену наследника квартиры Фриске

«Платону я желаю здоровья и счастья, но дальше мы не общаемся. Я ему не дедушка, а просто чужой человек. И я не буду навязываться», — заявил Владимир Фриске в беседе с NEWS.ru.