01 ноября 2025, 13:55

Алексей Шевченков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Алексей Шевченков — яркий пример актёрской судьбы, в которой головокружительный успех на экране соседствовал с глубокими личными драмами. Известный российский характерный актёр прошёл через серьёзные испытания: алкогольная зависимость привела его к жизни на улице, разрушенным отношениям и потере дома. Однако ему хватило мужества и силы воли, чтобы преодолеть кризис и вернуться к профессиональной деятельности. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Шевченкова Борьба с алкоголизмом и жизнь на улице Личная жизнь и внебрачные дети актера Как сейчас живет Алексей Шевченков



Биография Шевченкова

Алексей Шевченков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Борьба с алкоголизмом и жизнь на улице

Алексей Шевченков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Я тогда служил в театре Джигарханяна. И он меня запретил пускать ночевать в театр. Тогда я и потерял все документы, где-то недели три жил на улице. Да, время такое было, если сейчас мне скажи: «Пройди этот путь!», я, наверное, не прошел бы. Потому что трезвый человек не может жить на улице, прятаться в кустах. Тем более тогда очень жестко было с регистрацией. А к вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь себе какой-нибудь кустарник, чтобы тебя милицейский патруль не нашел, там и спишь. Утром просыпался часов в восемь, шел в театр, умывался. Но был один случай, когда я проснулся в бочке. Я не помню, как туда попал, но полагаю, что, наверное, когда хотел спать, нашел именно это укромное место, чтобы патруль меня не нашел и не забрал в обезьянник. Но я проснулся там в каком-то ужасном положении. Сейчас иногда, конечно, вспоминаю это», — делился артист с изданием WomanHit.ru.

Личная жизнь и внебрачные дети актера

Алексей Шевченков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«У меня три дочки, про третью никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать, она тоже моя дочь от другой женщины. Ей полтора года, зовут Ульяна, и это желанный ребенок», — делился Шевченков в интервью krsk.kp.

Как сейчас живет Алексей Шевченков

Алексей Шевченков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Я стараюсь быть и там, и там. Мы эту тему не вскрываем и не затрагиваем. Я надеюсь, когда женщины постарше станут, когда всё это успокоится, я очень хочу, чтобы все были за одним столом. Это мечта моя», — рассказывал артист в интервью телеканалу НТВ.

