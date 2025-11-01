Спал в кустах и просыпался в бочке: Двойная жизнь звезды фильма «Иуда» Алексея Шевченкова. Алкоголь, улица и тайная семья
Алексей Шевченков — яркий пример актёрской судьбы, в которой головокружительный успех на экране соседствовал с глубокими личными драмами. Известный российский характерный актёр прошёл через серьёзные испытания: алкогольная зависимость привела его к жизни на улице, разрушенным отношениям и потере дома. Однако ему хватило мужества и силы воли, чтобы преодолеть кризис и вернуться к профессиональной деятельности. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Шевченкова
Алексей Шевченков родился 2 ноября 1974 года в Черняховске Калининградской области. С детства он мечтал стать актером, хотя эта цель казалась ему недостижимой для провинциала. Изначально его жизнь была связана со спортом: он серьезно занимался футболом, даже был приглашен в московскую команду «Прогресс» и получал предложения из-за рубежа, но спортивная карьера не сложилась. Тренер помешал переходу футболиста в иностранный клуб.
Тогда Алексей решил сделать упор на актерскую карьеру. Решающим шагом к актерству стали три месяца занятий в драмкружке, после которых он отправился в Ленинград и в 1992 году в первого раза поступил в ЛГИТМиК на курс Дмитрия Астрахана.
Его творческая биография в кино началась в 1993 году с эпизода в фильме «Ты у меня одна». Однако путь к известности оказался долгим — Шевченкову долгое время предлагали роли преимущественно преступников и негодяев. Со временем он стал одним из самых востребованных актеров криминальных сериалов, снявшись в таких проектах, как «Марш Турецкого», «Гражданин начальник», «Дальнобойщики» и многих других. Всего в его фильмографии более 160 ролей.
Одной из самых ярких и признанных работ артиста стала роль Иуды в одноименном фильме Андрея Богатырева, за которую он в 2013 году был удостоен приза «Серебряный Георгий» на Московском международном кинофестивале.
Борьба с алкоголизмом и жизнь на улице
Пагубное пристрастие к алкоголю стало главным испытанием в жизни Алексея Шевченкова. По его словам, тяга к спиртному сформировалась в студенческие годы под влиянием мифа о том, что «настоящий художник» должен пить, как Есенин или Высоцкий.
Алкоголь едва не разрушил его карьеру и сильно повлиял на личную жизнь. Был период, когда актер, служивший в театре Джигарханяна, оказался на самом дне. От него ушла первая жена, он ночевал в подсобках театра, а когда худрук запретил ему там оставаться, Шевченков около трех недель жил на улице.
«Я тогда служил в театре Джигарханяна. И он меня запретил пускать ночевать в театр. Тогда я и потерял все документы, где-то недели три жил на улице. Да, время такое было, если сейчас мне скажи: «Пройди этот путь!», я, наверное, не прошел бы. Потому что трезвый человек не может жить на улице, прятаться в кустах. Тем более тогда очень жестко было с регистрацией. А к вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь себе какой-нибудь кустарник, чтобы тебя милицейский патруль не нашел, там и спишь. Утром просыпался часов в восемь, шел в театр, умывался. Но был один случай, когда я проснулся в бочке. Я не помню, как туда попал, но полагаю, что, наверное, когда хотел спать, нашел именно это укромное место, чтобы патруль меня не нашел и не забрал в обезьянник. Но я проснулся там в каком-то ужасном положении. Сейчас иногда, конечно, вспоминаю это», — делился артист с изданием WomanHit.ru.
Однако артисту многое прощалось. Армен Джигарханян, разглядев в нем талант, поддержал его, выделил комнату в трехкомнатной квартире для актеров. Однако даже это не сразу помогло Шевченкову справиться с зависимостью. Переломный момент наступил в 2006 году, когда из-за пьянства от него отвернулась любимая девушка. Это заставило его осознать проблему, и с тех пор он не употребляет алкоголь.
Личная жизнь и внебрачные дети актера
Первой супругой Шевченкова стала однокурсница Татьяна Ивановская. Молодые люди поженились после короткого романа, но брак продлился всего около пяти лет. Вместе пара переехала из Санкт-Петербурга в Москву, но союз распался из-за пагубного пристрастия Алексея к алкоголю. Татьяна не выдержала его запоев и того, что он перестал ночевать дома.
Со второй женой Ольгой Алексей познакомился в театре Армена Джигарханяна. По его воспоминаниям, он проснулся после пьяной репетиции на раскладушке и увидел красивую девушку, подумав, что такому «чудищу», как он, она не светит. Несмотря на это они вместе преодолели алкогольную зависимость и в 2007 году поженились. В этом браке родились две дочери — Варвара (2008 г.р.) и Василиса (2010 г.р.). Долгие годы брак артистов казался безоблачным. Однако это было далеко не так. В 2020 году артист признался, что у него не две дочери, а три.
«У меня три дочки, про третью никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать, она тоже моя дочь от другой женщины. Ей полтора года, зовут Ульяна, и это желанный ребенок», — делился Шевченков в интервью krsk.kp.
Тогда же он рассказал, что находится в стадии развода с Ольгой. Позже, в 2023-2024 годах, выяснилось, что от любовницы у Алексея родился и сын Герман. Актер отмечал, что хотел дать Ульяне свою фамилию, но мать девочки была против. К слову, личность матери своих детей артист держит в тайне.
Как сейчас живет Алексей Шевченков
На сегодняшний день Алексей Шевченков разрывается между двумя семьями. По данным на 2025 год, он живет один в Подмосковье, в доме, который строит самостоятельно. Его вторая супруга Ольга с их общими дочерьми-подростками Варварой и Василисой предпочитает оставаться в съемной московской квартире. Актер активно участвует в жизни всех своих четверых детей — и старших, и младших, регулярно навещая их.
«Я стараюсь быть и там, и там. Мы эту тему не вскрываем и не затрагиваем. Я надеюсь, когда женщины постарше станут, когда всё это успокоится, я очень хочу, чтобы все были за одним столом. Это мечта моя», — рассказывал артист в интервью телеканалу НТВ.
Алексей Шевченков продолжает оставаться одним из самых востребованных российских актеров, успешно совмещая активные съемки в кино с театральной карьерой. С 2010 года он является актером МХТ имени А.П. Чехова. В 2025 году актер занят в спектакле «Когда ангелы шутят», гастроли с которым запланированы по меньшей мере до июня 2026 года. Постановку можно будет увидеть в Москве, Чебоксарах, Казани и Санкт-Петербурге.
Кинокарьера актера развивается не менее динамично. Только в 2025 году в производстве находятся картины «Доброволец», «Доставка с гарантией», «Красный призрак 1812», «Новогоднее письмо», «Одесса», «Остров Юрьева», «Три друга, клад и матрос Кошка» и «Хозяин Москвы». Продюсеры называют Шевченкова «самым органичным артистом страны». Его способность к глубокому перевоплощению, особенно в сложных психологических и отрицательных ролях, продолжает высоко цениться и режиссерами, и зрителями.