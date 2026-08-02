02 августа 2026, 11:01

Иван Кокорин (Фото: Instagram*@ ivan_kokorin_official)

Актеру Ивану Кокорину, известному зрителям по ролям в культовых фильмах «9 рота» и «Брат-2», а также сериалах «Ресторан по понятиям» и «Власик. Тень Сталина», 3 августа исполняется 47 лет. Артист, чья фильмография насчитывает уже более 90 проектов, прошел долгий путь от студента Школы-студии МХАТ до одного из самых узнаваемых характерных актеров. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Кокорина Личная жизнь Кокорина Несостоявшийся «Связной» Жизнь артиста сегодня и творческие планы



Биография Ивана Кокорина

Иван Кокорин (Фото: Instagram*@ ivan_kokorin_official)

Личная жизнь Кокорина

Елена Семенцова и Иван Кокорин (Фото: Instagram*@ ivan_kokorin_official)

Несостоявшийся «Связной»

«Теперь мы говорим о том, существует ли такая штука, как судьба? Вся страна была в шоке. Я был в шоке, потому что хотел в это кино попасть, я хотел с ним работать и расстроился, что меня не взяли. А в итоге как-то по-другому произошло», — делился Кокорин в YouTube-шоу «PROжизнь».

Жизнь артиста сегодня и творческие планы