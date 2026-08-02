Спасший жизнь отказ Бодрова, тайный брак с певицей и мечты о роли Бабы-Яги: как сложилась жизнь звезды «9 роты» Ивана Кокорина?
Актеру Ивану Кокорину, известному зрителям по ролям в культовых фильмах «9 рота» и «Брат-2», а также сериалах «Ресторан по понятиям» и «Власик. Тень Сталина», 3 августа исполняется 47 лет. Артист, чья фильмография насчитывает уже более 90 проектов, прошел долгий путь от студента Школы-студии МХАТ до одного из самых узнаваемых характерных актеров. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Ивана КокоринаИван Анатольевич Кокорин родился 3 августа 1979 года в подмосковном городе Загорске (ныне Сергиев Посад). Семья будущего артиста была далека от искусства — отец был военным, а мать учительницей. Мальчик рос спокойным и домашним, но школьная самодеятельность подтолкнула его к мыслям об актерской карьере. К поступлению в театральный вуз он готовился основательно, еще в старших классах начав посещать подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ, куда в итоге и поступил.
Окончив обучение в 2000 году на курсе Дмитрия Брусникина и Евгения Лазарева, Кокорин практически сразу же шагнул в большое кино. Дебютом стала эпизодическая роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Сам актер вспоминал, что встреча с мэтрами вроде Балабанова и Сергея Бодрова-младшего была для него настолько волнительной, что он запинался и забывал текст, хотя и нужно было произнести всего несколько слов.
После этого были работы в проектах «101-й километр», «Звезда» и «Каменская», но настоящая слава настигла Кокорина в 2005 году, когда на экраны вышла военная драма Фёдора Бондарчука «9 рота». Роль Чугайнова по прозвищу Чугун принесла ему всенародную узнаваемость. Что интересно, изначально артист хотел отказаться от этой роли, посчитав, что его герой слишком уж не похож на него самого. Однако вмешалась мама, посоветовав придумать этому персонажу свою собственную судьбу.
Сегодня фильмография Кокорина насчитывает более 90 ролей, включая работы в картинах «МУР есть МУР», «Последний бронепоезд», «Судьбы загадочное завтра», «Я дождусь», «Истребители. Последний бой», «Три капитана», «Ресторан по понятиям», «Красная шапочка и Манюня: Приключения в Москве».
Личная жизнь КокоринаЛичная жизнь Ивана Кокорина не менее драматична, чем его роли. Впервые он женился задолго до популярности, еще будучи студентом. Его избранницей стала Светлана Девоскина, с которой он познакомился абсолютно случайно. Во время дипломного спектакля будущей звезде понадобилась помощница из зала, и ею оказалась Светлана. По признанию актера, это была любовь с первого взгляда. В этом браке у Ивана родилось двое детей — дочь Арина и сын Михаил, однако спустя время семья распалась. Он и сейчас поддерживает отношения с детьми и старается участвовать в их жизни.
Долгое время о второй половине актера ничего не было слышно, но в 2025 году Кокорин неожиданно открыл завесу тайны над своей личной жизнью. В эфире программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на канале ТВ-3 актер признался, что уже несколько лет счастлив в браке с певицей и композитором Еленой Семенцовой. Их знакомство тоже было случайным, но привело к настоящей творческой буре. Артист признался, что встреча с Леной буквально вдохновила его на стихи, он начал писать их по три в день, и первые несколько месяцев их общение строилось исключительно на стихотворных посланиях друг другу.
Несостоявшийся «Связной»Заметной страницей биографии Кокорина стало его участие в кастинге на фильм Сергея Бодрова-младшего «Связной». Иван очень хотел попасть в этот проект, но, к его огромному сожалению, пробы он не прошел. Спустя время, рассказывая об этом, актер со смешанным чувством облегчения и боли вспоминал, что киногруппа уехала в горы без него, а через несколько дней сошла лавина, унесшая жизни Сергея Бодрова и всей съемочной группы.
«Теперь мы говорим о том, существует ли такая штука, как судьба? Вся страна была в шоке. Я был в шоке, потому что хотел в это кино попасть, я хотел с ним работать и расстроился, что меня не взяли. А в итоге как-то по-другому произошло», — делился Кокорин в YouTube-шоу «PROжизнь».
Жизнь артиста сегодня и творческие планыНа данный момент Иван Кокорин продолжает активно сниматься и искать себя в новых амплуа. 2025 год ознаменовался выходом комедийной ленты «Колбаса», семейного фэнтези «Марийские сказки», шпионского боевика «Завербованный», а также сериала «Волкодав».
В 2026 году уже состоялись премьеры двух масштабных семейных проектов — «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино», где артист вновь доказал, что его талант не ограничивается лишь образами бандитов. На 2026 год также запланирован выход сериала «ОПГ». Сам Кокорин признается, что мечтает сыграть в детском кино и готов перевоплотиться в Бабу Ягу, если ему предложат такую роль.
Кроме того, его все чаще можно увидеть не только на съемочной площадке. Он является куратором и преподавателем авторского курса «Работа актёра в кадре» в киношколе Александра Митты. Также у актёра есть собственный проект — «Театр сказок Ивана Кокорина». Артист с удовольствием участвует в благотворительных мероприятиях и детских фестивалях, где читает сказки детям и общается со зрителями.