26 июля 2025, 09:56

Певица Зара (Фото: Instagram*@ zara_music)

26 июля свой день рождения отмечает актриса, общественный деятель и российская эстрадная певица Зара. Ей исполняется 42 года. Свою певческую карьеру она начала с телевизионного конкурса «Утренняя звезда», а после стала финалисткой и призёром телевизионного шоу «Фабрика звёзд-6». О творческой и личной жизни любимицы публики читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография певицы Личная жизнь Как сейчас живет артистка



Биография певицы

Певица Зара (Фото: Instagram*@ zara_music)



Личная жизнь

Певица Зара (Фото: Instagram*@ zara_music)



«Я очень переживала. Я думала, что я прочитанная книга и больше никому не понравлюсь», — цитирует певицу издание woman.ru.

«У нас с ним был хороший брак. А вот со многими вещами боролась — очень хотела быть услышанной, многое хотела исправить. Но в какой-то момент для того, чтобы сохранить семью, нужно расстаться ради детей. В браке очень важно, чтобы люди слышали друг друга. Я поняла, что я очень одинока, что помощь и понимание со стороны мужа, к сожалению, не исходят», — рассказывала Зара на передаче «Судьба человека».

Певица Зара и Артём Лобов (Фото: Instagram*@ zara_music)



Как сейчас живет артистка