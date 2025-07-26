«Я поняла, что очень одинока»: Два не сложившихся брака и слухи о романе с Сергеем Шойгу. Как сейчас живет певица Зара?
26 июля свой день рождения отмечает актриса, общественный деятель и российская эстрадная певица Зара. Ей исполняется 42 года. Свою певческую карьеру она начала с телевизионного конкурса «Утренняя звезда», а после стала финалисткой и призёром телевизионного шоу «Фабрика звёзд-6». О творческой и личной жизни любимицы публики читайте в материале «Радио 1».
Биография певицы
Зара (настоящее имя — Зарифа Пашаевна Мгоян) родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде в семье курдов-езидов, переехавших из армянского города Ленинакан (ныне Гюмри). Ее отец, Паша Бинбашиевич Мгоян, был кандидатом физико-математических наук и работал в сфере машиностроения, а мать, Нади Джамаловна, занималась домашним хозяйством. В семье также росли старшая сестра Лиана и младший брат Роман.
С детства у Зары проявились музыкальные способности. Она окончила детскую музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом, а затем — гимназию №56 в Санкт-Петербурге с серебряной медалью.
В 12 лет Зара познакомилась с композитором Олегом Квашой, который помог ей записать первые песни — «Сердце Джульетты», «Именно сегодня, именно сейчас…» и «Колыбельная». Эти композиции попали в ротацию радиостанций и принесли ей первую известность.
В 1997 году она стала финалисткой конкурса «Утренняя звезда» и получила Гран-при на международном фестивале «Пусть смеются дети» в Египте. В последующие годы она побеждала на конкурсах «Надежды Сибири», «Шлягер года» и «Надежды Европы», что укрепило ее репутацию как талантливой исполнительницы.
В 2004 году Зара окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, где играла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». Параллельно она снималась в кино, исполняя роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Спецназ по-русски 2», а также в фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» и «Белый песок».
В 2006 году Зара стала финалисткой «Фабрики звёзд-6», заняв третье место, после чего подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем. В 2009 году она дошла до финала шоу «Две звезды» в дуэте с Дмитрием Певцовым, заняв второе место. Среди ее самых известных песен — «Небо на двоих», «Недолюбила», «Ленинград» и дуэты с Андреа Бочелли и Мирей Матьё.
Зара активно участвует в благотворительных и культурных проектах, за что неоднократно удостаивалась высоких наград. В 2015 году ей было присвоено звание Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики, а уже в 2016 году — Заслуженного артиста Российской Федерации. В том же году певица была награждена медалью «Участнику военной операции в Сирии» за выступления перед российскими военными на авиабазе «Хмеймим», поддержав боевой дух солдат.
Личная жизнь
Амурные дела певицы Зары не раз становились темой обсуждений в СМИ, она дважды была замужем, но оба брака не сложились. Первое замужество артистки произошло в 2004 году. Тогда 20-летняя Зара вышла замуж за Сергея Матвиенко — сына бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Их свадьба была пышной: венчание прошло в Казанском соборе, а сама певица ради мужа приняла православие, взяв имя Злата.
Однако брак продлился менее года. По словам Зары, причиной развода стали разные взгляды на жизнь и давление со стороны общественности. Сергей, по слухам, не одобрял её карьеру и хотел, чтобы она сосредоточилась на семье. Расставание стало для неё тяжёлым испытанием. И это не просто слова: друзья и близкие отмечали, что она избегала общения с мужчинами и потеряла веру в возможность счастья в семейной жизни.
«Я очень переживала. Я думала, что я прочитанная книга и больше никому не понравлюсь», — цитирует певицу издание woman.ru.
Зара несколько лет не решалась на новые отношения, но в 2008 году вышла замуж за Сергея Иванова — чиновника из Департамента здравоохранения Москвы. Он был женат, но ради Зары оставил семью, что вызвало волну критики в прессе. В этом союзе у Зары появились на свет два мальчика: Даниил (2010) и Максим (2012).
Несмотря на рождение детей, супруги расстались в 2016 году. Певица признавалась, что чувствовала себя одинокой в этих отношениях.
«У нас с ним был хороший брак. А вот со многими вещами боролась — очень хотела быть услышанной, многое хотела исправить. Но в какой-то момент для того, чтобы сохранить семью, нужно расстаться ради детей. В браке очень важно, чтобы люди слышали друг друга. Я поняла, что я очень одинока, что помощь и понимание со стороны мужа, к сожалению, не исходят», — рассказывала Зара на передаче «Судьба человека».
После второго развода певица стала более осторожно относиться к публичности своей личной жизни, что только подогрело интерес публики и породило множество слухов. В различных источниках появлялась информация о возможном романе Зары с известным бойцом ММА Артёмом Лобовым, который участвовал в съёмках её клипа на композицию «Нравится». Однако ни артистка, ни спортсмен официально не подтверждали эти предположения.
Ещё больше ажиотажа вызвали обсуждения в социальных сетях о якобы существующих близких отношениях между Зарой и Сергеем Шойгу. Поводом для таких разговоров стало их совместное появление на публичном мероприятии, а также дружеское поздравление в Instagram*. Тем не менее, обе стороны предпочли не давать никаких комментариев по поводу этих сплетен, оставив их без подтверждения.
Как сейчас живет артистка
В настоящее время Зара проживает в Москве вместе со своими двумя сыновьями — Даниилом (15 лет) и Максимом (13 лет). Семья занимает просторный дом, где также живут родители Зары, помогающие ей с воспитанием детей.
Зара неоднократно признавалась в интервью, что предпочитает уединённый образ жизни вне шумных светских тусовок. Она часто бывает в Санкт-Петербурге, где прошли её детство и юность, а также навещает родственников в Ленинакане (ныне Гюмри, Армения) — городе, откуда родом её родители.
Сыновья певицы Зары получают образование в одной из самых престижных школ Москвы — «Президент», расположенной на элитном Рублево-Успенском шоссе. Оба мальчика проявляют особые способности к изучению иностранных языков. Старший сын Даниил совмещает учебу с активными занятиями футболом. Кроме того, у него проснулся кулинарный талант — подросток с удовольствием осваивает новые рецепты, которые находит в интернете, и самостоятельно готовит различные блюда.
Младший, Максим, выбрал для себя зимние виды спорта — с увлечением занимается хоккеем и фигурным катанием. Несмотря на то, что мальчик унаследовал от матери прекрасный музыкальный слух, подобно брату, он не проявляет желания выступать на сцене, предпочитая спортивные достижения.