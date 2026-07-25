Любовный треугольник с Булатовым, срыв свадьбы со Смоловым и побег из Дубая: куда пропала модель Виктория Лопырева?
Модели, телеведущей и послу чемпионата мира по футболу Виктории Лопырёвой 26 июля исполняется 43 года. Уроженка Ростова-на-Дону прошла долгий путь: от победы на конкурсе «Мисс Россия» в 2003 году до статуса одной из самых скандальных светских львиц. О том, как сейчас живет известная блондинка, читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктории ЛопырёвойВиктория Лопырёва родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону в творческой семье. Её мать, Ирина Лопырёва, работала журналисткой и моделью, а отец, Пётр Крузе, был известным в городе художником. С детства Виктория увлекалась музыкой, изучала иностранные языки и посещала музыкальную школу имени Чайковского, где училась играть на фортепиано.
После школы она поступила в Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) на специальность «управление предприятием». Позже, уже будучи знаменитой, получила дополнительное образование в сфере спортивного менеджмента.
Несмотря на то, что Виктория изначально не планировала становиться моделью, мать отправила её фото на конкурс «Фотомодель Дона» в 2000 году — и она неожиданно победила. Это стало первым шагом к славе. В последующие годы Лопырёва завоевала титулы:«Ростовская красавица» (2001), «Лучшая модель Юга России» (2001), «Мисс Донбасс OPEN» (2002). После победы на «Мисс Россия» (2003) Виктория переехала в Москву, где начала сниматься для Cosmopolitan, L’Oficiel, Gala, Future TV, NRG, Maxim, OK!, HELLO!, e-Chat.
Телевизионная карьераТелевизионная карьера Виктории Лопырёвой началась в 2005 году с программы «Вопрос! Ещё вопрос» на НТВ. Однако настоящую популярность ей принесла спортивная журналистика. В 2008 году она стала ведущей программы «Футбольная ночь» на том же канале, где не только познакомилась с миром футбола, но и стала его активным популяризатором. В том же году зрители увидели её в реалити-шоу «Последний герой» на Первом канале. С 2014 по 2015 год Лопырёва вела аналитическую программу «Футбольная кухня» на НТВ-Плюс.
Параллельно с работой в спортивной журналистике Виктория пробовала себя в новых амплуа. На канале «Муз-ТВ» она вела модные проекты: образовательное шоу «Fashion академия» и развлекательную программу «Скорая модная помощь».
Знаковым этапом в карьере Лопырёвой стало участие в организации Чемпионата мира по футболу 2018. В 2015 году она была назначена послом родного Ростова-на-Дону, а в 2017 году получила статус официального посла FIFA. В этом качестве Виктория принимала участие в жеребьёвке турнира в Кремле и представляла Россию на различных международных мероприятиях, связанных с чемпионатом.
Личная жизнь ЛопыревойВиктория Лопырёва — одна из самых обсуждаемых медиаперсон России, чья личная жизнь не раз становилась темой жарких споров. Помимо скандального брака с бизнесменом Игорем Булатовым, модель связывали романы со знаменитыми спортсменами и звездами шоу-бизнеса.
Начало публичной личной жизни Виктории связано с певцом Владом Топаловым, с которым она встречалась в 2011-2012 годах. После этого Виктория познакомилась с хоккеистом во время интервью для спортивной программы. Овечкин был очарован моделью и даже представил её своим родителям, что породило слухи о скорой свадьбе. Однако отношения продлились недолго. Лопырёва позже признавалась, что её не устраивала чрезмерная медийность Овечкина. Она предпочла менее публичного партнёра, футболиста Фёдора Смолова, эти отношения переросли в непродолжительный гражданский брак, но до официальной свадьбы так и не дошло.
«Отныне нас с Федей больше ничего не связывает. Я приняла это решение ещё полгода назад, но ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьёзнее относиться к семье и профессии, но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — писала после расставания в своих социальных сетях Лопырёва.
Особый резонанс вызвала её помолвка с Николаем Басковым в 2017 году, которая, как позже выяснилось, оказалась пиар-проектом. Однако самый громкий скандал разгорелся, когда стало известно о романе Лопырёвой с бизнесменом Игорем Булатовым. Ситуация осложнялась тем, что на момент их знакомства законная жена Булатова, Татевик Карапетян, находилась на седьмом месяце беременности. Этот любовный треугольник вызвал бурную реакцию в обществе и прессе.
Даже Ольга Бузова, которая в своё время сама была в отношениях с женатым футболистом Дмитрием Тарасовым, осудила девушку, которая увела Булатова из семьи.
«Спать с женатыми мужчинами — это дно», — писала Ольга.Несмотря на скандал, в 2019 году у Виктории и Игоря родился сын Марк Лионель, а в декабре того же года они официально оформили отношения. В настоящее время семья преимущественно проживает в Дубае, где Лопырёва посвящает себя воспитанию ребёнка. Хотя пара уже несколько лет живёт раздельно, они сохраняют формальный брак и совместно заботятся о сыне.
«Мы всё ещё женаты. Но живём отдельно. Знаешь, наверно, в каждом браке существуют кризисные периоды. Есть проблемы, которые начались не вчера. Я искренне надеюсь, что нам хватит уважения и любви к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой истории. Сейчас каждый живёт своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю», — делилась Лопырёва в одном из интервью.
Как сейчас живет Лопырёва
Последние несколько лет Виктория Лопырёва ведёт размеренную жизнь, посвящая себя материнству и профессиональной деятельности. Оставив позади бурные романы и громкие скандалы, она сознательно минимизировала публичные выходы, отдавая предпочтение семейному уюту в Дубае.
Как признаётся сама модель, изначально она планировала остаться в Москве, но суровый российский климат вынудил её изменить планы. Выбор пал на ОАЭ не случайно — страна предложила Лопырёвой золотую визу, которая фактически приравнивается к виду на жительство. Это решение позволило ей совместить комфортные условия проживания с возможностью периодически возвращаться в Россию для работы.
«Климатический беженец» я себя называю, потому что я очень люблю тепло, мне нужна тёплая вода, для меня это необходимость, ну а в летние месяцы мы приезжаем в Москву. Я понимаю, что это выглядит так, что я живу в Дубае, но в моей голове я полгода живу в Дубае и полгода в России, — рассказывала Лопырёва в интервью Надежде Стрелец.Однако после обострения конфликта на Ближнем Востоке Виктория поспешила вернуться в Россию. Прибыв в Москву, Виктория без промедления передала сына матери и направилась в Татарстан, где её ждала работа. Первое публичное появление Виктории после возвращения состоялось на светском мероприятии, где она выступала в роли ведущей.
«Итак, мы вчера улетели из Дубая, дали воздушный коридор. Все рассказы о том, что "купить билеты и улететь легко и просто", мягко говоря, неправда. Во-первых, билеты далеко не всегда можно купить. Во-вторых, рейсы продолжают отменять. Я не склонна к панике, но сейчас мне и моей семье спокойно от того, что мы дома. Поэтому было принято такое решение. К тому же по работе мне нужно быть в России. Очень надеюсь, что в ОАЭ всё стабилизируется, люди смогут вернуться к своей обычной жизни, а дети к учебе. Пока школы объявили каникулы до конца месяца», — делилась блогер в соцсетях в марте этого года.