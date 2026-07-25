25 июля 2026, 13:10

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

Модели, телеведущей и послу чемпионата мира по футболу Виктории Лопырёвой 26 июля исполняется 43 года. Уроженка Ростова-на-Дону прошла долгий путь: от победы на конкурсе «Мисс Россия» в 2003 году до статуса одной из самых скандальных светских львиц. О том, как сейчас живет известная блондинка, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктории Лопырёвой Телевизионная карьера Личная жизнь Лопыревой Как сейчас живет Лопырёва



Биография Виктории Лопырёвой

Телевизионная карьера

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

Личная жизнь Лопыревой

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

«Отныне нас с Федей больше ничего не связывает. Я приняла это решение ещё полгода назад, но ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьёзнее относиться к семье и профессии, но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — писала после расставания в своих социальных сетях Лопырёва.

Виктория Лопырёва, Игорь Булатов с сыном Марком Лионелем (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

«Спать с женатыми мужчинами — это дно», — писала Ольга.

«Мы всё ещё женаты. Но живём отдельно. Знаешь, наверно, в каждом браке существуют кризисные периоды. Есть проблемы, которые начались не вчера. Я искренне надеюсь, что нам хватит уважения и любви к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой истории. Сейчас каждый живёт своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю», — делилась Лопырёва в одном из интервью.

Как сейчас живет Лопырёва

Виктория Лопырёва с сыном Марком Лионелем (Фото: Instagram*@ lopyrevavika)

«Климатический беженец» я себя называю, потому что я очень люблю тепло, мне нужна тёплая вода, для меня это необходимость, ну а в летние месяцы мы приезжаем в Москву. Я понимаю, что это выглядит так, что я живу в Дубае, но в моей голове я полгода живу в Дубае и полгода в России, — рассказывала Лопырёва в интервью Надежде Стрелец.

«Итак, мы вчера улетели из Дубая, дали воздушный коридор. Все рассказы о том, что "купить билеты и улететь легко и просто", мягко говоря, неправда. Во-первых, билеты далеко не всегда можно купить. Во-вторых, рейсы продолжают отменять. Я не склонна к панике, но сейчас мне и моей семье спокойно от того, что мы дома. Поэтому было принято такое решение. К тому же по работе мне нужно быть в России. Очень надеюсь, что в ОАЭ всё стабилизируется, люди смогут вернуться к своей обычной жизни, а дети к учебе. Пока школы объявили каникулы до конца месяца», — делилась блогер в соцсетях в марте этого года.