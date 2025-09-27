«Стало не до интима»: забота об умирающем бывшем муже, роль за секс и тайный любовник. Как сейчас живет Анна Ардова?
Анна Ардова является одной из самых узнаваемых и любимых российских актрис. Несмотря на происхождение из знаменитой творческой династии, она всего добилась сама, пройдя через годы неудач и сложные повороты судьбы. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Анны Ардовой
Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в семье, которую по праву называют «культурным достоянием России». Ее отец, Борис Ардов, был актером, режиссером и художником-мультипликатором. Мать, Мира Ардова (Киселева), служила актрисой в Московском ТЮЗе. С самого рождения жизнь Анны была полной испытаний — она появилась на свет недоношенной, с весом всего около 900 грамм, и с патологией легкого. Первые восемь месяцев жизни девочка могла дышать только в вертикальном положении на руках у родителей.
Анна была названа в честь великой поэтессы Анны Ахматовой, близкой подруги ее бабушки по отцу, актрисы Нины Ольшевской, ученицы Станиславского. Дед, Виктор Ардов, был известным писателем-сатириком. В их доме на Большой Ордынке бывали Борис Пастернак, Михаил Зощенко, Фаина Раневская и другие выдающиеся деятели культуры. Дядей актрисы является легендарный Алексей Баталов.
Когда Анне не было и года, ее родители развелись. Вскоре мать вышла замуж за актера Игоря Старыгина, который сумел найти подход к девочке и стал ей настоящим другом. В школьные годы Анна прослыла хулиганкой — дралась с мальчишками, курила, а в девятом классе ее исключили из школы за плохое поведение. Для перевоспитания ее отправили к тете-директору школы в Вологодскую область.
Путь к актерской профессии
С юных лет Анна решила стать актрисой, однако ее знаменитые родственники принципиально не оказывали ей протекции, считая, что она должна пробиваться сама. После школы Ардова пять раз подряд пыталась поступить в театральный вуз и все проваливала. В перерывах между попытками она работала младшим экономистом, продавцом в гостинице и гардеробщицей в театре. Только в 1990 году, в 21 год, она поступила в ГИТИС на курс Андрея Гончарова.
Окончив институт в 1995 году, Ардова по приглашению Гончарова была принята в труппу Московского академического театра имени Маяковского, где служит по сей день. Среди ее заметных театральных работ — роли в спектаклях «Чума на оба ваши дома!», «Карамазовы», «Таланты и поклонники» и «Август: Графство Осейдж».
Кинодебют Ардовой состоялся еще в 14 лет в комедии Михаила Козакова «Если верить Лопотухину» (1983 год), но затем последовал долгий перерыв. Широкая известность пришла к ней в 2000-х годах благодаря ролям в сериалах «Женская лига» (2006) и «Одна за всех». Сегодня фильмография Анны Ардовой насчитывает более 110 работ в кино, в их число входят ленты «Выхожу тебя искать», «Школа для толстушек», «Оплачено любовью», «Последний из Магикян»,
«Дедушка моей мечты», «Свадьбы не будет», «Чего хотят женщины» и «Счастье Серафимы», где актриса исполнила главные роли.
Личная жизнь Анны Ардовой
Личная жизнь актрисы была насыщенной и не всегда простой. Ардова выходила замуж дважды и стала матерью двоих детей. Со своим первым мужем, актером Даниилом Спиваковским, Анна познакомилась во время учебы в ГИТИСе. Они поженились в 1992 году, но их брак продлился менее года. Молодые жили в коммунальной квартире, а затем у матери Спиваковского, с которой у Анны сложились напряженные отношения. Брак распался из-за постоянных ссор и бытовых неурядиц.
После развода у Анны начались отношения с журналистом Сергеем Соколовым, от которого в 1996 году родилась дочь Софья. Софья пошла по стопам матери и стала актрисой. В 1997 году Ардова вышла замуж за актера Театра имени Маяковского Александра Шаврина. По словам Анны, он появился на пороге ее дома, когда она была на шестом месяце беременности от другого мужчины, и заявил: «Теперь ты моя жена, а ребенок — мой». В 2000 году у пары родился сын Антон. Этот брак продлился 20 лет, но в марте 2017 года супруги развелись.
«Он родной человек, мой брат, мой учитель. Всю нашу совместную жизнь Саша занимался моим образованием. Мне страшно не хватает его юмора, его подколов, да много чего не хватает, я очень скучаю. Мы были в прошлой жизни братом и сестрой, это совершенно точно», — цитирует Ардову издание vokrug.tv.
По словам актрисы, развод произошел из-за того, что ее супруг был для нее как брат. Она попросила отпустить ее, потому что «с братьями не живут», — объяснила причину расставания Ардова в интервью изданию «7дней». Однако муж не соглашался на развод, считая, что для расставания не обязательно официально разрывать отношения. Но артистка настояла на расторжении брака. 30 декабря 2017 года Александр Шаврин скончался от онкологического заболевания. Это стало для Ардовой тяжелой утратой.
«Когда мы узнали диагноз, начали вместе посещать врачей. Хотя на бумаге я уже не была женой Александра, я оставалась рядом, делала ему уколы и давала таблетки. В болезни его не оставила, это самое важное», — вспоминала актриса в интервью.
Тайный возлюбленный актрисы
После смерти Александра Анна Ардова долгое время не афишировала свою личную жизнь. Однако в 2022 году сообщила, что не одинока и счастлива в новых отношениях. Избранник актрисы, по ее словам, далек от актерской профессии. Ардова тщательно скрывает его личность, не раскрывая ни имени, ни обстоятельств их знакомства. В прессе появлялась информация, что после развода она пыталась найти спутника жизни даже на сайтах знакомств, но эти попытки не увенчались успехом. Несмотря на слухи о романах с коллегами Максимом Дроздом и Максимом Авериным, подтвержденной информации об этом нет.
О харассменте в киноиндустрии
Анна Ардова — одна из немногих российских актрис, публично рассказавших о случае предложения роли в обмен на интимные услуги. Она отметила, что подобная ситуация в ее карьере была единственной и закончилась не конфликтом, а смехом.
«Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом... Я начала хохотать, и уже стало не до интима», — рассказала актриса в интервью kp.ru.
Ардова отказалась назвать имя режиссера, пояснив, что не держит на него зла и не хочет никого подставлять. Роль она в итоге не получила, но относится к этому с юмором и уверенностью в своем таланте, который позволяет ей добиваться успеха без подобных «сделок».