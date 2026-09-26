26 сентября 2026, 12:20

Анна Ардова (Фото: Instagram*@ ania_ardova)

Заслуженной артистке России Анне Ардовой 27 сентября исполняется 58 лет. Она известна миллионам зрителей благодаря культовому скетч-шоу «Одна за всех», в котором мастерски воплотила 28 различных образов — от роскошной блондинки Энджи до трогательной еврейской мамы Розы Моисеевны. Судьба щедро одарила ее талантом, но не пощадила в личной жизни. За внешним благополучием и заразительным смехом скрываются годы борьбы с онкологией, болезненный развод и смерть бывшего супруга. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Анны Ардовой Путь к актерской профессии Личная жизнь Анны Ардовой Онкология и пластические операции О харассменте в киноиндустрии



Ранние годы Анны Ардовой

Путь к актерской профессии

Анна Ардова (Фото: Instagram*@ ania_ardova)

Личная жизнь Анны Ардовой

Анна Ардова с детьми Софьей и Антоном (Фото: Instagram*@ ania_ardova)

«Он родной человек, мой брат, мой учитель. Всю нашу совместную жизнь Саша занимался моим образованием. Мне страшно не хватает его юмора, его подколов, да много чего не хватает, я очень скучаю. Мы были в прошлой жизни братом и сестрой, это совершенно точно», — цитирует Ардову издание Vokrug.tv.

Александр Шаврин (Фото: Instagram*@ ania_ardova)

«Когда мы узнали диагноз, начали вместе посещать врачей. Хотя на бумаге я уже не была женой Александра, я оставалась рядом, делала ему уколы и давала таблетки. В болезни его не оставила, это самое важное», — вспоминала актриса в интервью.

Онкология и пластические операции

«Год назад я сделала себе блефаропластику верхних век. И очень рада, что решилась… В будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю», — цитирует актрису издание StarHit.

О харассменте в киноиндустрии

Анна Ардова (Фото: Instagram*@ ania_ardova)

«Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом... Я начала хохотать, и уже стало не до интима», — рассказала актриса в интервью KP.ru.