Старт карьеры с танцовщицы в клубе, роман с Паниным* и замершая беременность: звезде «Полярного» Екатерине Шпице 40 лет
Екатерина Шпица, одна из самых ярких звёзд российского кинематографа, 29 октября отмечает свой 40-летний юбилей. Её путь к славе — это история не только профессиональных триумфов, но и насыщенной личной жизни, полной ярких событий и испытаний. Подробнее о жизни и карьере актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины ШпицаЕкатерина Анатольевна Шпица родилась 29 октября 1985 года в Перми. Детство до 13 лет провела в шахтёрском городе Инта (Республика Коми). Её родители не были связаны с миром искусства: отец, Анатолий Васильевич, работал шахтёром, а позже стал краснодеревщиком и открыл мебельный бизнес ,а мать, Галина Фёдоровна Карповская, — адвокат.
Творческие способности проявились у Кати рано. Она училась в экспериментальной французской гимназии с углублённым изучением языков, которую окончила с золотой медалью. Участвовала в школьных постановках и конкурсах чтецов. В 1998 году поступила в пермскую театр-студию «КОД», а с 15 лет играла в камерном театре «Новая драма».
Несмотря на увлечение театром, после школы Екатерина поступила на юридический факультет Пермского государственного университета, который окончила заочно, уже переехав в Москву. Стоит отметить, что актриса долгое время снималась в кино, не имея профильного актерского образования, и лишь в 2021 году решила получить диплом и поступила на заочное отделение Пермского государственного института культуры.
Путь в кино и яркие ролиВ Москву будущая звезда кино попала случайно. После завершения первого курса Шпица, возвращаясь с каникул, устроилась на временную работу – танцовщицей на выставке. Те две недели стали судьбоносными для артистки. Именно там она познакомилась с людьми, которые, словно звенья одной цепи, в итоге привели ее к первой роли в кино. После была работа танцовщицей в ночном клубе и проваленный кастинг на пятую «Фабрику звёзд».
«Мне предложили сходить на "Фабрику звезд" вместе с моделями одного агентства. Без очереди. Я туда пришла — меня не взяли. Я не помню всех членов жюри. Точно были Алла Пугачёва и Юрий Аксюта. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты... и "Спасибо"», — призналась Катерина в эфире «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской.
Судьбоносной стала встреча с режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Режиссёр пригласил Екатерину на пробы и в итоге утвердил на главную роль в картине «Адам и превращение Евы». Во время съёмок Шпица познакомилась с композитором Владимиром Назаровым, который пригласил её в свой Московский государственный музыкальный театр национального искусства. Это дало ей бесценную сценическую практику и уверенность в своих силах.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 80 работ, в число которых входят картины «Принцесса цирка», «Катя», «Правила маскарада», «Метро», «Женский день», «Ёлки 1914», «Завтрак у папы», «Моя мама — робот», «Молодое вино», «Полярный», «Старая гвардия», «Топи», «Редкая птица» и «Расправляя крылья».
Личная жизнь Екатирины Шпицы
Личная жизнь популярной российской актрисы Екатерины Шпицы всегда вызывала живой интерес у публики. За внешним лоском и успешной кинокарьерой скрывается насыщенная событиями история отношений, полная как радостных, так и драматичных моментов. О романах до замужества известно немного. Но пару лет Алексей Панин* признался в интервью, что крутил интрижку с Катериной, когда она еще не стала знаменитой. Во время съёмок или на фестивалях он часто употреблял алкоголь и чувствовал себя плохо. В таком состоянии он приходил к Катерине, которая всегда была готова его поддержать. Он падал на колени и умолял её не бросать его. К счастью для Кати, их отношения закончились без каких-либо для неё последствий.
Первое замужество в жизни Шпицы случилось в 2010 году. Тогда она вышла замуж за актёра и каскадёра Константина Адаева. Молодая пара, полная надежд, казалась идеальной. В 2012 году у них родился сын Герман, и это событие должно было укрепить брак. Однако реальность оказалась сложнее. По словам актрисы, жизнь с Адаевым постепенно превратилась в «супружеский контракт», где чувства ушли на второй план. После рождения ребенка пара осознала, что их пути расходятся, и приняла решение расстаться, сохранив дружеские и партнёрские отношения ради воспитания сына.
Затем её сердце покорил режиссёр Марюс Вайсберг. Их роман, начавшийся на съёмках, был ярким и эмоциональным, но продлился до августа 2015 года. Как позже признавалась Шпица, эти отношения стали для неё важным, но переломным этапом, после которого она пересмотрела свои взгляды на любовь и семью.
Новую главу своей жизни актриса начала в феврале 2021 года, связав судьбу с бизнесменом Русланом Пановым, владельцем сети фитнес-клубов. Этот брак стал для Екатерины воплощением надежды и спокойствия. Именно в союзе с Пановым она обрела ту поддержку, которая помогла им вместе пережить самое тяжелое испытание.
Осенью 2024 года пара, готовившаяся к рождению общего ребёнка, столкнулась с трагедией — замершей беременностью. Радостное ожидание, начавшееся с двух полосок на тесте перед Новым годом, оборвалось на первом УЗИ, где врачи не обнаружили сердцебиения у плода. Диагноз «неразвивающаяся беременность» и последовавшая операция стали для Екатерины огромным ударом. В этот сложнейший период именно Руслан стал её главной опорой. Его слова «Отцы тоже теряют. Внутри та же боль» стали для актрисы откровением и помогли осознать, что они переживают горе вместе.
Несмотря на боль утраты, Шпица проявила невероятную стойкость. Она не стала скрывать свою трагедию, а честно рассказала о ней, поддержав тем самым тысячи женщин, столкнувшихся с подобной ситуацией. Помощь психолога, поддержка мужа и сила собственного характера помогли ей не сломаться и вернуться к полноценной жизни.