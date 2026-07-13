13 июля 2026, 14:00

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

Певице, известной зрителям по вокальному шоу «Голос» и народным хитам в рок-обработке заслуженной артистке России Пелагее 14 июля исполняется 40 лет. Эта сибирская девчонка с редким именем прошла невероятный путь: от выступлений в четыре года на выставках авангардистов до сцен крупнейших фестивалей и Кремля. Однако за яркой творческой биографией скрывается непростая женская судьба, два развода, война в судах и статус «токсичной» бывшей жены. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы певицы Начало творческого пути Пелагеи Музыкальная карьера и альбомы Личная жизнь Развод и война за имущество Новая глава жизни в 40 лет



Ранние годы певицы

Начало творческого пути Пелагеи

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

Музыкальная карьера и альбомы

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

Личная жизнь

Пелагея Ханова с дочерью Таисией (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

«Чистая совесть — лучшая подушка. У меня совесть чистая, а то, что говорят... Не верьте. Я бы не смогла жить, если бы то, что пишут, было правдой», — цитирует артистку издание PEOPLETALK.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — делилась артистка в интервью телеканалу «Муз-ТВ» в январе 2020 года.

Развод и война за имущество

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия».

Новая глава жизни в 40 лет

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

«Раньше мне казалось, что фраза «в сорок жизнь только начинается» — просто красивое утешение. А теперь понимаю, что это действительно так. Это возраст, когда ты наконец принимаешь себя и перестаёшь бояться быть собой», — откровенно заявила артистка в интервью «Экспресс газете».