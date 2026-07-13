Война за особняк на Рублёвке, обвинения в насилии и долги мужа по алиментам: как Пелагея пережила два развода и начала новую жизнь?
Певице, известной зрителям по вокальному шоу «Голос» и народным хитам в рок-обработке заслуженной артистке России Пелагее 14 июля исполняется 40 лет. Эта сибирская девчонка с редким именем прошла невероятный путь: от выступлений в четыре года на выставках авангардистов до сцен крупнейших фестивалей и Кремля. Однако за яркой творческой биографией скрывается непростая женская судьба, два развода, война в судах и статус «токсичной» бывшей жены. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы певицыПелагея (полное имя — Пелагея Сергеевна Ханова) родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Биологический отец девочки не участвовал в ее воспитании, и фамилия Ханова досталась ей от отчима, художника-авангардиста Андрея Ханова, который позже также покинул семью. Мама Пелагеи, Светлана Ханова, — бывшая джазовая певица, которая после потери голоса стала театральным режиссёром и педагогом. Она сыграла ключевую роль в музыкальном развитии дочери, став её первым вокальным наставником.
В жизни юной Пелагеи был интересный факт: при рождении в ЗАГСе её ошибочно записали как Полину, но в 14 лет, при получении паспорта, она официально вернула имя Пелагея, которое дали ей в честь прабабушки.
Начало творческого пути ПелагеиТворческий путь Пелагеи начался необычайно рано. Уже в 4 года она впервые вышла на сцену на выставке авангардистов в Санкт-Петербурге. В 8 лет талантливую девочку без экзаменов приняли в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории, где она стала первой вокалисткой за 25 лет существования учебного заведения.
Первый серьёзный успех пришёл к Пелагее в 9 лет, когда её заметил Дмитрий Ревякин, лидер группы «Калинов Мост». Благодаря его поддержке она попала на конкурс «Утренняя звезда», где в 1996 году одержала победу, получив звание «Лучший исполнитель народной песни в России» и денежную премию.
В 10 лет юная певица переехала в столицу вместе с матерью. Здесь она продолжила образование в музыкальной школе при Институте им. Гнесиных и в специализированной школе №1113 с углублённым изучением музыки. Проявив недюжинные способности, Пелагея в 14 лет экстерном окончила школу и поступила в РАТИ (ГИТИС) на эстрадное отделение, которое с отличием окончила в 2005 году.
Ещё в детстве Пелагея успела попробовать себя в разных амплуа. В 1997 году она стала самой юной участницей КВН, играя за команду Новосибирского госуниверситета. Её талант был замечен на таких значимых мероприятиях, как 850-летие Москвы (1997) и 300-летие Санкт-Петербурга (2003). Особенно памятным стало выступление в 1999 году на престижном фестивале в Эвиане (Швейцария), куда её пригласил сам Мстислав Ростропович. Легендарная Галина Вишневская, услышав пение юной Пелагеи, в интервью французской прессе назвала Пелагею «будущим мировой оперной сцены».
Музыкальная карьера и альбомыСегодня Пелагея — одна из самых ярких и самобытных исполнительниц современной российской сцены. Её творчество сочетает народные традиции, фолк-рок и авторскую музыку, а мощный вокал и харизма сделали её любимицей миллионов.
В 1996 году Пелагея начала сольную музыкальную карьеру с записей песен «Казак» и «Любо, братцы» под лейблом Feelee Records. В 2003 году вышел её дебютный альбом «Пелагея», который включал ранние записи и новые акустические композиции и был номинирован на звание «Открытие года» от журнала FUZZ.
В 2007 году Пелагея выпустила альбом «Девушкины песни», который стал лидером продаж и получил премию за «Лучший рок-альбом года». Среди хитов альбома — песни «Казак» и «Нюркина песня». В 2009 году вышел двойной альбом «Тропы», сочетающий русские народные и казачьи песни, такие как «Ой, да не вечер» и «Розы». Группа «Пелагея» стала хедлайнером крупных фестивалей, включая «Нашествие».
В 2013 году Пелагея представила альбом «Вишнёвый сад», где исполнила романсы и народные песни, включая «Не для меня придёт весна» и «Валенки». В 2018 году она была включена в список Forbes «50 самых знаменитых звёзд эстрады». В 2020 году Пелагея получила звание Заслуженной артистки РФ.
Личная жизньПевица Пелагея — не только яркая звезда российской сцены, но и женщина, чья личная жизнь не раз становилась предметом обсуждений. Её путь в любви оказался непростым: два брака, громкие разводы и судебные тяжбы.
С первым своим супругом, режиссёром Дмитрием Ефимовичем (создателем шоу Comedy Woman), певица познакомилась, когда ей было 11 лет, а Дмитрию вдвое больше. Тогда они встретились на съёмках КВН, где Пелагея выступала как юная звезда, а Дмитрий был участником команды.
Спустя годы судьба снова свела их, и завязался роман, который привел в 2010 году к тайной свадьбе. Пелагея взяла фамилию Ефимович, но брак продлился всего два года. Что послужило причиной развода бывшие супруги не рассказали публике, но многие обвиняли маму певицы которая, по слухам, не одобряла выбор дочери.
В 2016 году стало известно о новых отношениях Пелагеи с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Этот союз вызвал волну критики со стороны публики. Пелагею стали называть разлучницей. Дело в том, что Иван не успел официально развестись с предыдущей женой — Евгенией Ноур, которая на момент начала его романа с Пелагеей была беременна их общим сыном Марком.
На хейт по поводу разрушения чужой семьи Пелагея отвечала:
«Чистая совесть — лучшая подушка. У меня совесть чистая, а то, что говорят... Не верьте. Я бы не смогла жить, если бы то, что пишут, было правдой», — цитирует артистку издание PEOPLETALK.Несмотря ни на что, пара официально расписалась в июне 2016 года, а в январе 2017 в семье родилась дочка Таисия. Однако счастливым этот брак не стал из-за непрекращающихся измен спортсмена, и в 2019 году пара объявила о расставании.
«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — делилась артистка в интервью телеканалу «Муз-ТВ» в январе 2020 года.
Развод и война за имуществоПевица Пелагея и её бывший муж, хоккеист Иван Телегин, несколько лет участвовали в громких судебных разбирательствах, связанных с алиментами, разделом имущества и запретом на выезд их дочери Таисии за границу. По итогам раздела имущества бывший супруг не смог получить особняк Пелагеи на Новой Риге (оценен в 300 млн рублей) и квартиру на Кутузовском проспекте. Певица смогла доказать в ходе разбирательства, что всё было приобретено до брака и на её средства. В то время хоккеист обвинял бывшую жену в домашнем насилии, заявляя в соцсетях:
«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия».После развода в 2019 году суд обязал Телегина выплачивать по 1 млн рублей на содержание дочери, позже спортсмен смог уменьшить сумму выплаты до 400 тыс. рублей ежемесячно. При этом Телегин долгое время не платил алименты, что привело в 2024 году к задолженности в 59 млн рублей. В 2022 году Телегин заблокировал выезд Таисии за границу, подав ходатайство в суд. В ответ на это певица опубликовала видео, где Тася плачет в аэропорту, не сумев улететь на отдых. Телегин после этого оправдался, что просто опасается невозврата ребенка в Россию.
Новая глава жизни в 40 летСейчас Пелагея, кажется, наконец оставляет многолетнюю войну с бывшим мужем позади. Певица признаётся, что этот возраст стал для неё переломным.
«Раньше мне казалось, что фраза «в сорок жизнь только начинается» — просто красивое утешение. А теперь понимаю, что это действительно так. Это возраст, когда ты наконец принимаешь себя и перестаёшь бояться быть собой», — откровенно заявила артистка в интервью «Экспресс газете».И к своему юбилею Пелагея подготовила подарок поклонникам — сборник лучших композиций «МОИ песни». Она продолжает активно гастролировать. В 2026 году запланировано множество концертов, в том числе выступление на фестивале «Ростов Великий. Фест» 21 июня.
Несмотря на слухи о новом романе, которые приписывали ей победителя шоу «Голос» Александра Волкодава, сама Пелагея предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Сейчас она сосредоточена на творчестве и воспитании дочери Таисии, стараясь оградить её от публичных скандалов.