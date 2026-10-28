Стояла на коленях и умоляла вернуться: почему бывший муж Ларисы Долиной бросил ее после 20 лет брака и какую тайну раскрыл
Человек, которому удалось редкое: Илья Спицын — он 20 лет прожил рядом с Ларисой Долиной, а после развода не дал ни одного интервью о бывшей жене, не потребовал доли от её славы и не появился ни в одной светской хронике. Третий муж певицы, бас-гитарист и продюсер, тихо ушёл из шоу-бизнеса в хоккей — и вернулся в новости лишь спустя десятилетие. О неожиданном повороте в судьбе музыканта, его новой жизни на льду и громких заявлениях последних месяцев — в материале «Радио 1».
Бас-гитарист из Воронежа, покоривший звездуИлья Спицын родился в Воронеже, окончил институт физкультуры и с юности серьёзно играл в хоккей на профессиональном уровне. Однако судьба распорядилась иначе: он освоил бас-гитару и в конце девяностых оказался в коллективе Ларисы Долиной, где и завязалась история, которой суждено было длиться почти два десятилетия.Певице тогда было 43 года, ему — 30, и 13-летняя разница никого не смущала. Оба на момент знакомства состояли в браке. У Спицына рос маленький сын, Долина жила с Виктором Митязовым — своим продюсером и гитаристом, с которым её связывало больше десяти лет. Ради новой любви оба разрушили прежние союзы: музыкант оставил беременную жену, певица разорвала многолетний брак. В 1998 году они поженились.
Если бы не музыка, он стал бы великим хоккеистомВ годы совместной жизни «Королева джаза» говорила о муже с нескрываемым восхищением, называла его надёжным, сильным и упрямым человеком, способным брать на себя ответственность. Однажды она обронила фразу, которая многое объясняет в его сегодняшнем дне: если бы Спицын не выбрал музыку, из него вышел бы выдающийся хоккеист. Это, по её словам, подтверждали и Слава Фетисов, и Владислав Третьяк.
Страсть к спорту жила в нём всегда, просто в какой-то момент победила сцена. Спицын вошёл в команду Долиной, стал её продюсером, ездил на гастроли и участвовал в записях. Они были не просто супругами, а деловыми партнёрами, и казалось, этот тандем нерушим. Но в 2016 году всё рухнуло.
«Она стояла на коленях и умоляла не уходить»: правда ли, что Лариса Долина умоляла мужа остаться?Развод прошёл тихо, без громких заявлений и взаимных обвинений. Пара просто перестала появляться вместе, а затем выяснилось, что Спицын ушёл к другой женщине и у него родилась дочь. Самое драматичное — по слухам, Лариса пыталась спасти брак: умоляла мужа остаться, стояла на коленях и просила дать им ещё один шанс. Но чуда не произошло, они расстались.
Исчезновение: как бывший муж звезды ушёл в хоккей и не вернулсяПосле развода Спицын сделал то, на что решается мало кто в его положении, — просто вышел из игры. Никаких интервью о «новом этапе», никаких попыток монетизировать фамилию бывшей жены, никаких светских выходов. Он исчез из тусовки так чисто, будто никогда в ней и не появлялся. А ушёл музыкант туда, куда тянуло давно, — на лёд.
Сначала возглавил Академию хоккея имени Фетисова, затем встал во главе клуба «Дизель». Сегодня руководит академией и клубом «Премьер», тренирует детей по собственной методике нейроатлетики, которая развивает тело и ум одновременно. И до сих пор сам выходит на лёд в матчах звёздных команд Ночной хоккейной лиги. В 2025 году его приглашали в Луганск встречаться с юными спортсменами и передавать опыт.
Стиви Уандер, Агутин и Дунаевские — при чём здесь они?Спустя почти десятилетие молчания имя Ильи вновь замелькало в новостях. Поводом стали не судебные тяжбы и не ностальгические откровения, а заступничество за бывшую жену. В июле 2025 года композитор Виктор Дробыш резко высказался о педагогической манере Долиной: назвал её методику обучения вокалу токсичной, заявил, что джаз-дива давит на юных исполнителей, «забивает в угол и не позволяет раскрыться», и добавил, что у певицы нет педагогического образования, а значит, недостаёт этичности и гибкости. Спицын ответил Дробышу в интервью.
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Иронично перечислил тех, кого считает настоящими композиторами: Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, Исаак и Максим Дунаевские. И добавил: «В любом случае, время покажет, кто и чему учит».