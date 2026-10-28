28 октября 2026, 16:45

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Человек, которому удалось редкое: Илья Спицын — он 20 лет прожил рядом с Ларисой Долиной, а после развода не дал ни одного интервью о бывшей жене, не потребовал доли от её славы и не появился ни в одной светской хронике. Третий муж певицы, бас-гитарист и продюсер, тихо ушёл из шоу-бизнеса в хоккей — и вернулся в новости лишь спустя десятилетие. О неожиданном повороте в судьбе музыканта, его новой жизни на льду и громких заявлениях последних месяцев — в материале «Радио 1».





Содержание Бас-гитарист из Воронежа, покоривший звезду Если бы не музыка, он стал бы великим хоккеистом «Она стояла на коленях и умоляла не уходить»: правда ли, что Лариса Долина умоляла мужа остаться? Исчезновение: как бывший муж звезды ушёл в хоккей и не вернулся Стиви Уандер, Агутин и Дунаевские — при чём здесь они? «Может, вам и ключи от квартиры дать?»: кто теперь живёт в квартире Долиной Личная жизнь: дочь и разрыв

Бас-гитарист из Воронежа, покоривший звезду



Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Если бы не музыка, он стал бы великим хоккеистом

«Она стояла на коленях и умоляла не уходить»: правда ли, что Лариса Долина умоляла мужа остаться?



Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Исчезновение: как бывший муж звезды ушёл в хоккей и не вернулся

Стиви Уандер, Агутин и Дунаевские — при чём здесь они?



Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мне только Ирка Муравьёва отказала!»: как молодые актрисы отдавались Константину Райкину и почему сын Натальи Варлей так на него похож?

«Может, вам и ключи от квартиры дать?»: кто теперь живёт в квартире Долиной

Личная жизнь: дочь и разрыв