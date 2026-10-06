Не сложившийся с Пеговой брак, алкогольная зависимость и галлюцинации из-за тяжелой болезни: куда исчез звезда «Стаи» Дмитрий Орлов?
Дмитрию Орлову, известному по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», 7 октября исполняется 55 лет. Этот артист прошёл путь от московского сорванца до одного из самых востребованных актёров нулевых, чтобы в зените славы неожиданно исчезнуть с экранов. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актёра и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».
Биография Дмитрия ОрловаБудущий актёр родился в 1971 году в Москве под фамилией Сборец. В детстве был хулиганом, но благодаря матери попал в театральную студию и уже в 10 лет дебютировал в кино. Когда Дмитрию едва исполнилось пятнадцать, семью постиг тяжёлый удар — не стало отца. Юноше пришлось пойти работать, чтобы помочь матери, воспитывавшей двух младших сестёр и брата.
Несмотря на трудности, он осуществил заветную мечту и поступил во ВГИК на актёрский факультет к мастеру Алексею Баталову, окончив его в 1996 году. Однако сразу после выпуска его ждало разочарование — режиссёры словно не замечали молодого артиста, и несколько лет он сидел без работы, всерьёз подумывая бросить профессию. Прорывом стала эпизодическая роль в «Брате-2», где он подружился с Сергеем Бодровым-младшим.
«Тут Серёжа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль"», — рассказывал Дмитрий ОрловОднако вскоре Сергей погиб в Кармадонском ущелье.
Дмитрий Орлов (фото: кадр из фильма «Брат-2»)
Настоящая популярность пришла после фильмов «Первый после Бога», «Стая» и сериала «Воротилы», где его персонажи — харизматичные, но брутальные мужчины — завоевали любовь зрителей.
Орлов также попробовал себя в режиссуре и театре. Однако в какой-то момент он неожиданно ушёл из профессии и переехал за тысячи километров от столицы.
Личная жизнь Дмитрия ОрловаВ начале 2000-х Дмитрий Орлов познакомился с актрисой Ириной Пеговой, которая была старше его на семь лет. Несмотря на юный возраст — 20 лет, он начал ухаживать за коллегой, и в 2005 году они поженились. Вскоре у пары родилась дочь Татьяна.
Долгое время их брак считался образцовым, супруги давали совместные интервью, полные идиллии и гармонии. Однако за фасадом благополучия скрывалась тяжёлая драма. Серьёзным испытанием для отношений стала алкогольная зависимость Орлова. Когда Пегова забеременела во второй раз, а затем потеряла ребёнка, актёр не оказал ей должной поддержки. В одном из интервью она призналась, что годы, проведённые в браке с Орловым, были для неё несчастливыми.
«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала она.
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сам актёр, в свою очередь, заявлял, что супруга растратила совместно нажитое имущество. Конфликт едва не дошёл до суда, но бывшие супруги урегулировали все вопросы мирным путём. Поддерживать дружеские отношения они не смогли, общаются лишь ради дочери.
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В 2018 году Орлов перебрался в Ессентуки, где в своё время познакомились его родители. Там у него закрутился роман с медсестрой по имени Наталья Бражник. Однако в 2021 году этот брак дал трещину — вторая жена артиста не выдержала испытание его болезнью . С тех пор Орлов наслаждается одиночеством и не планирует вступать в новые отношения.
«Это всё на эмоциях, это всё психология и многое другое. Но потом, по прошествии времени, видно, что это было очень правильно. Не мучить друг друга или кому-то одному кого-то сдерживать. Это важно. Мы естественным образом со временем меняемся», — отметил Орлов.
Чем болеет Дмитрий ОрловНа несколько лет Орлов исчез из публичного поля, что вызвало волну слухов. Позже он признался, что пережил серьёзные проблемы со здоровьем, потребовавшие сложной операции.
«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — рассказал Дмитрий в интервью блогеру Татьяне Зозуле.Восстановление оказалось тяжёлым: актёр страдал от лихорадки и сильных болей, а врачи долго не могли поставить точный диагноз. Причину операции он так и не раскрыл.
«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — поделился артист.
Почему хочет уйти из профессииПосле выздоровления Орлов вернулся к работе: в 2021 году снялся в детективной мелодраме «Всё как у людей» и сериале «Клиника счастья». Последние проекты с его участием — фильм «Лёгкое знакомство» (2023) и сериал «Переведи её через Майдан» (2024), «Космическая Машка» (2026). Также он продолжает играть в театре, но признаётся, что работа больше не приносит ему прежнего удовольствия.
«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал он.
Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Как сейчас живет ОрловСегодня Дмитрий Орлов живёт вдали от столичной суеты, зарабатывая на жизнь онлайн-тренингами по личностному развитию и борьбе со стрессом и выгоранием.
«Начните относиться к себе как к самому дорогому, важному и незаменимому человеку в вашей жизни. Ведь без вас ваша жизнь не имеет никакого значения, без вас всё это просто прекратится», — советует он своим подписчикам.Иногда его можно увидеть в антрепризных спектаклях, однако сам актёр подчёркивает, что театр для него — лишь способ улучшить материальное положение.