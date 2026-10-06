06 октября 2026, 12:15

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Дмитрию Орлову, известному по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», 7 октября исполняется 55 лет. Этот артист прошёл путь от московского сорванца до одного из самых востребованных актёров нулевых, чтобы в зените славы неожиданно исчезнуть с экранов. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актёра и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Орлова Личная жизнь Дмитрия Орлова Чем болеет Дмитрий Орлов Почему хочет уйти из профессии Как сейчас живет Орлов



Биография Дмитрия Орлова

«Тут Серёжа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль"», — рассказывал Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов (фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Личная жизнь Дмитрия Орлова

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала она.

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

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«Это всё на эмоциях, это всё психология и многое другое. Но потом, по прошествии времени, видно, что это было очень правильно. Не мучить друг друга или кому-то одному кого-то сдерживать. Это важно. Мы естественным образом со временем меняемся», — отметил Орлов.

Чем болеет Дмитрий Орлов

«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — рассказал Дмитрий в интервью блогеру Татьяне Зозуле.

«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — поделился артист.

Почему хочет уйти из профессии

«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал он.

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Как сейчас живет Орлов

«Начните относиться к себе как к самому дорогому, важному и незаменимому человеку в вашей жизни. Ведь без вас ваша жизнь не имеет никакого значения, без вас всё это просто прекратится», — советует он своим подписчикам.