26 октября 2026, 13:50

Николай Караченцов (Фото: скриншот д/ф «Я тебя никогда не забуду...»)

Николай Караченцов навсегда остался в истории как один из самых ярких и харизматичных актёров советского и российского кинематографа. Его жизнь была полна триумфов на сцене и на экране. 27 октября исполняется 82 год со дня рождения артиста. О том, как жил и что оставил после себя великий актёр, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Караченцова Триумф в «Ленкоме» и звёздные роли в кино Страшная авария и болезнь Караченцова Кому досталось наследство актера



Биография Николая Караченцова

Триумф в «Ленкоме» и звёздные роли в кино

Николай Караченцов (Фото: скриншот д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо» ТК «ТВЦ»)

Страшная авария и болезнь Караченцова

Николай Караченцов и Людмила Поргина (Фото: скриншот д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо» ТК «ТВЦ»)

Кому досталось наследство актера