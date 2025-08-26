Страшная трагедия с сыном, вынужденный переезд и внебрачный ребенок: Анна Азарова вернулась к работе в России
26 августа 2025 года Анне Азаровой, звезде культового сериала «Дорогая Маша Березина», исполняется 45 лет. Её имя в начале 2000-х гремело на всю страну: молодая актриса мгновенно проснулась знаменитой после роли Маши Березиной — яркой, харизматичной героини, полюбившейся миллионам зрителей. Однако вскоре после оглушительного успеха Азарова неожиданно исчезла с экранов. Шесть долгих лет она не снималась в кино, почти не появлялась на публике и сознательно отошла от мира шоу-бизнеса. Куда пропала актриса, почему в разгар карьеры она сделала выбор в пользу тихой семейной жизни и что заставило её вернуться на экраны спустя годы — читайте в материале «Радио 1».
Детство Анны Азаровой
Анна Азарова родилась 26 августа 1980 года в Москве в простой семье. Её отец работал бригадиром на заводе, а мать была домохозяйкой. Ничто в детстве не предвещало, что девочка из такой семьи сможет покорить мировые подиумы и стать звездой телеэкранов. В одном из интервью актриса призналась:
«В детстве я не мечтала ни о карьере актрисы, ни о модельном бизнесе. Просто так сложилось».
В 15 лет с Анной произошёл случай, который полностью перевернул её жизнь. На улице к ней и её матери подошла женщина, представившаяся агентом французского модельного агентства. Она предложила девочке попробовать силы в модельном бизнесе. После года раздумий и переговоров с агентством Анна приняла решение — в 16 лет она уехала в Париж, где начала карьеру модели. Агентство оплатило перелёт и арендовало для неё квартиру, где первые два месяца она жила с матерью.
В 18 лет с Анной произошёл несчастный случай — во время вечеринки она выпала из окна второго этажа. Результатом стали многочисленные переломы и шрамы по всей левой стороне тела. Девушка думала, что карьера закончена, но её менеджер убедила продолжать работать: «Что ты страдаешь? Лицо-то осталось. Будем работать. Есть компьютерная графика». Анна долго комплексовала из-за шрамов, но смогла преодолеть себя и продолжила карьеру.
За восемь лет работы во Франции Анна добилась значительных успехов. Она сотрудничала с ведущими модными домами, такими как Armani, Rago Rabanne и Comme des Garçons. Также Анна снималась для французского Marie Claire, и её фотографии украшали рекламные плакаты на улицах Парижа.
Анна Азарова: роли в кино
В 2004 году Анна вернулась в Москву. Хотя она планировала продолжить модельную карьеру, судьба приготовила ей новый поворот. В Москве Анна начала заниматься в актёрской студии «Амедиа», где преподавали артисты МХАТа. Там ей предложили прийти на кастинг сериала «Дорогая Маша Березина» — и она неожиданно получила главную роль.
«Я случайно попала в этот мир, я не профессиональная актриса. Я очень переживала, как буду работать с Машей Шукшиной, но она подсказывала, успокаивала и даже где-то хвалила. Она очень воспитанный, интеллигентный человек», — цитирует артистку издание kp.ru.
«Дорогая Маша Березина» принесла Анне большую популярность, а зрители полюбили её героиню. После успеха сериала Азарова снялась в нескольких заметных проектах: «Молодой Волкодав» (2005), «День выборов» (2006), «Холостяки». Режиссёр Василий Пичул высоко оценил актёрские способности Азаровой:
«Аня — замечательная актриса, мне кажется, с большим будущим. У нас таких красивых актрис, способных к тому же драматически играть, петь и танцевать, не было со времён Любови Орловой».
Личная жизнь Анны Азаровой
В период жизни в Париже у Анны был роман с французским бизнесменом Лионелем, владельцем сети ресторанов и фамильного замка. Пара даже объявила помолвку, но до свадьбы дело не дошло.
В Москве Анна познакомилась с Павлом Башниным, сотрудником страховой компании. Несколько лет они встречались, и только в 2008-м с рождением детей у них образовалась настоящая семья. Беременность далась актрисе тяжело, она долго лежала на сохранении. В результате кесарева сечения 25 марта 2008 года на свет появились мальчики-двойняшки Дмитрий и Григорий. В 2012 году семья пополнилась дочкой Александрой, а через три года на свет появилась Маруся.
В 2017 году семью постигла трагедия — сын Дмитрий сильно повредил глаз во время несчастного случая. Ребёнку сделали срочную операцию в Морозовской больнице, но хрусталик пришлось удалить. Для лечения семье потребовалась переехать в другую страну.
«Мы искали, нашли, восстановились, сейчас всё великолепно. Но зацепились в тепле и остались, плюс у детей началась школа, не хотелось их дергать, отрывать, да и маленький возраст пришелся как-то вовремя, что ли, чтобы пожить в другом месте», — цитирует слова актрисы по поводу переезда в другую страну издание Boda.su.
Супруг Азаровой разрывался между семейными обязанностями и работой, оставшейся в России. Такой образ жизни неизбежно влиял на их отношения. Анна честно говорит, что её муж очень ревнив, и это порой приводило к конфликтам. Когда в СМИ начали появляться слухи, разговоры о возможном разводе супругов усилились. Некоторые даже предположили, что одну из дочерей актриса родила от другого мужчины.
«Я в тот момент была беременна третьим ребенком, а это нервы, не все журналисты ведут себя корректно. И после того, как я с кем-то поговорила по телефону, решила, что дальше в принципе лучше буду молчать и не давать никаких комментариев. Как раз столкнулась с тем, что мои слова передали совершенно по-другому. Я никогда не любила ничего выносить на публику. На самом деле никакого суда вообще не было, и мы никогда не расходились, как подали все в прессе. Написали, что у меня старшая дочь Александра не от Паши!» — пишет eg.ru.
Возвращение на экраны
После рождения детей Анна взяла перерыв в карьере, но в последние годы вернулась в кино. В 2023 году она снялась в сериале «Звёздный суд», а в 2024 — в мистической мелодраме «Нерожденная» на ТВ-3. Актриса признаётся, что после долгого перерыва первые дни на съёмочной площадке была «в ступоре», но быстро втянулась в процесс.
Сегодня Анна Азарова живёт с семьёй в западном районе Москвы, который считает самым любимым. Она продолжает сниматься в кино, уделяет время детям и наслаждается жизнью в родном городе.
«Я стараюсь чаще улыбаться. Эта привычка у меня закрепилась еще во Франции. Там так принято. Раз тебе хорошо, почему не улыбаться?» — делилась Анна с корреспондентами kp.ru.