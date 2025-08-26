26 августа 2025, 16:27

Анна Азарова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

26 августа 2025 года Анне Азаровой, звезде культового сериала «Дорогая Маша Березина», исполняется 45 лет. Её имя в начале 2000-х гремело на всю страну: молодая актриса мгновенно проснулась знаменитой после роли Маши Березиной — яркой, харизматичной героини, полюбившейся миллионам зрителей. Однако вскоре после оглушительного успеха Азарова неожиданно исчезла с экранов. Шесть долгих лет она не снималась в кино, почти не появлялась на публике и сознательно отошла от мира шоу-бизнеса. Куда пропала актриса, почему в разгар карьеры она сделала выбор в пользу тихой семейной жизни и что заставило её вернуться на экраны спустя годы — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Анны Азаровой Анна Азарова: роли в кино Личная жизнь Анны Азаровой Возвращение на экраны



Детство Анны Азаровой

Александр, Сергей и Анна Азаровы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)



«В детстве я не мечтала ни о карьере актрисы, ни о модельном бизнесе. Просто так сложилось».

Анна Азарова: роли в кино

Анна Азарова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)



«Я случайно попала в этот мир, я не профессиональная актриса. Я очень переживала, как буду работать с Машей Шукшиной, но она подсказывала, успокаивала и даже где-то хвалила. Она очень воспитанный, интеллигентный человек», — цитирует артистку издание kp.ru.

«Аня — замечательная актриса, мне кажется, с большим будущим. У нас таких красивых актрис, способных к тому же драматически играть, петь и танцевать, не было со времён Любови Орловой».

Личная жизнь Анны Азаровой

Анна Азарова и Павел Башнин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)



«Мы искали, нашли, восстановились, сейчас всё великолепно. Но зацепились в тепле и остались, плюс у детей началась школа, не хотелось их дергать, отрывать, да и маленький возраст пришелся как-то вовремя, что ли, чтобы пожить в другом месте», — цитирует слова актрисы по поводу переезда в другую страну издание Boda.su.

«Я в тот момент была беременна третьим ребенком, а это нервы, не все журналисты ведут себя корректно. И после того, как я с кем-то поговорила по телефону, решила, что дальше в принципе лучше буду молчать и не давать никаких комментариев. Как раз столкнулась с тем, что мои слова передали совершенно по-другому. Я никогда не любила ничего выносить на публику. На самом деле никакого суда вообще не было, и мы никогда не расходились, как подали все в прессе. Написали, что у меня старшая дочь Александра не от Паши!» — пишет eg.ru.

Возвращение на экраны

Анна Азарова с детьми Дмитрием, Григорием, Александрой и Марусей (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)



«Я стараюсь чаще улыбаться. Эта привычка у меня закрепилась еще во Франции. Там так принято. Раз тебе хорошо, почему не улыбаться?» — делилась Анна с корреспондентами kp.ru.