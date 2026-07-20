Шутки про «тупых американцев», зловещее предсказание гадалки и страшная болезнь: как сложилась жизнь сатирика Михаила Задорнова?
Михаил Задорнов — явление в отечественной культуре уникальное и не поддающееся простым определениям. Он был не просто сатириком, а мыслителем, философом, путешественником и человеком, обладавшим уникальным даром предвидения. Его монологи, пронизанные едкой иронией и горячей любовью ко всему исконно русскому, стали голосом целого поколения. Этот человек, который в далеком 1991 году вместо президента обратился к гражданам огромной страны с новогодним поздравлением, 21 июля мог бы отметить свой 78-й день рождения. О тернистом пути, оглушительной славе и трагическом финале жизни «народного острослова» читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ЗадорноваМихаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в курортном латвийском городе Юрмала. Его семья принадлежала к творческой и интеллектуальной среде. Отец, Николай Павлович Задорнов, — известный советский писатель, автор исторических романов, лауреат Сталинской премии за эпопею «Амур-батюшка». Он работал актёром и журналистом, а позже посвятил себя литературе.
Мать, Елена Мельхиоровна Матусевич, происходила из польского дворянского рода и работала корректором в газете. Она привила сыну любовь к языкам и литературе. Детство Михаила прошло в атмосфере книг и путешествий. Отец часто читал ему произведения Гоголя, Пушкина и Лермонтова, а семейные поездки по СССР стали источником впечатлений для будущих сатирических зарисовок.
Первые шаги на сцене
Задорнов учился в рижской школе №10 — элитном заведении для детей партийной элиты и интеллигенции. Уже в начальных классах он проявил артистизм. В 8 лет Михаил сыграл репку в школьном спектакле, а в старших классах организовал театр миниатюр, где был режиссёром, сценаристом и актёром. Его постановки пользовались успехом не только в школе, но и в других учебных заведениях Риги. Юмор Задорнова был острым и наблюдательным. Например, он пародировал учителей и чиновников, что позже стало фирменным стилем его монологов.
После школы Задорнов поступил в Рижский политехнический институт (РПИ), но проучился там лишь два года. Его переезд в Москву был связан с личными и творческими причинами. Его будущая жена, Велта Калнберзина (дочь высокопоставленного латвийского политика), уехала учиться в МГУ на филологический факультет. Михаил последовал за ней и перевёлся в Московский авиационный институт.
Кроме того, в МАИ была сильная команда КВН, а сам институт славился творческой атмосферой. Задорнов быстро стал звездой студенческой самодеятельности. В 1974 году он окончил МАИ по специальности «инженер-механик», но уже тогда понимал, что его призвание — сцена, а не чертежи.
Карьера юмориста
Ещё во время учёбы в МАИ Задорнов создал агиттеатр «Россия», который гастролировал по СССР с сатирическими спектаклями. Коллектив получил премию Ленинского комсомола и звание «Народного театра». Его дебют на телевидении состоялся в 1982 году с монологом «Письмо студента домой», но настоящая слава пришла после выступления в программе «Вокруг смеха» с миниатюрой «Девятый вагон» (1984). Этот рассказ о путанице с железнодорожными вагонами стал его визитной карточкой.
В период с 1984 по 1985 год Михаил Задорнов занимал должность заведующего отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». Его рассказы и миниатюры были популярны, их читали со сцены многие известные артисты. С конца 1980-х годов Михаил Задорнов начал сам выступать с исполнением своих произведений. С начала 1990-х годов он был автором и артистом в популярных телевизионных программах: «Аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз».
Книги, фильмы и награды
Помимо юмористических выступлений, Михаил Задорнов оставил богатое наследие в литературе, кино и исторической публицистике. Задорнов — автор более 10 книг, а также множества сборников рассказов, путевых заметок, пьес и исторических произведений. Широкой публике хорошо известны его художественно-публицистическое исследование о происхождении Руси «Рюрик. Потерянная быль» (2013), роман-реконструкция о князе Олеге, основанный на альтернативных исторических теориях «Руны Вещего Олега» (2023, соавторы Гнатюки), этимологические изыскания о русском языке и традициях «Слава Роду!» (2010).
Помимо этого, он создал пьесу «Хочу вашего мужа», по которой спустя два года режиссёр Сергей Никоненко снял одноимённую комедийную ленту. В этом фильме Задорнову досталась главная роль. В 90-е годы он также появился в фильмах «Гений» и «Депрессия».
В начале 2000-х Задорнов написал сценарии для фильма «Покупаю вашего мужа» и документальной картины «Аркаим — стоящий у солнца». Он также сыграл одну из ролей в фильме «Рюрик. Потерянная быль», при этом являясь автором сценария и режиссёром. Последней работой артиста стал фильм по его сценарию «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».
Михаил Задорнов получил множество наград за свои достижения в области юмора, литературы и общественной деятельности. В его активе есть Премия Ленинского комсомола (1975) за художественное руководство, режиссёрскую работу и актёрское мастерство в студенческом театре «Россия» (МАИ). Также Михаил Задорнов был удостоен премии «Золотой телёнок» (1979) от «Литературной газеты» («Клуба 12 стульев»), премии «Овация» (1999) и премии «Слово к народу» от газеты «Советская Россия» (2011). В 2012 году он получил медаль ЦК КПРФ «90-летие образования СССР».
Трагический финал
Ещё в юности Задорнову гадалка предсказала, что в зрелом возрасте его ждёт серьёзная болезнь. Тогда он не придал этому значения, считая такие прогнозы суеверием. Однако в 2016 году, когда у него диагностировали глиобластому (опухоль головного мозга), он вспомнил это предсказание. Незадолго до смерти ещё одна экстрасенс предупредила его, что онкологию победить не удастся.
Изначально сатирик хотел отказаться от терапии, но друзья убедили его пройти химиотерапию в Германии и операцию в Москве. Состояние временно улучшилось, но болезнь не отступила. В октябре 2017 года во время выступления в Москве у Задорнова случился эпилептический припадок. Его госпитализировали, но врачи могли лишь облегчить симптомы. 10 ноября 2017 года Михаила Задорнова не стало. Причиной смерти стал отёк мозга на фоне прогрессирующей опухоли.
По завещанию Задорнова, его похоронили в Юрмале (Латвия) на кладбище Яундубулты, рядом с могилой отца. Памятник выполнен в виде раскрытой книги с именами обоих.
Наследство сатирика
Задорнов справедливо распределил наследство между трёх женщин, сыгравших ключевую роль в его жизни. Имущество (недвижимость в Москве, Юрмале и Подмосковье) было разделено между первой женой Велтой, второй женой Еленой Бомбиной и дочерью Еленой. Велте Задорновой досталась московская квартира 125 м² стоимостью порядка 30 млн руб. в номенклатурном доме на ул. Осенней, где раньше жили Ельцин и Черномырдин, дом в Юрмале, ранее принадлежавший отцу Задорнова, и ⅓ доходов от авторских прав юмориста.
Вторая жена Задорнова — Елена Бомбина — получила коттедж в Подмосковье стоимостью около 60 млн руб., квартиру в Москве и недвижимость в Риге, и так же, как остальные наследницы, ⅓ от авторских прав. Дочь артиста Елена Задорнова стала владелицей московской квартиры, дома на Мальте и части отчислений за авторские права. Несмотря на жизнь в разных странах, все наследницы поддерживают связь и чтят память сатирика.