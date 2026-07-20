20 июля 2026, 12:30

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Михаил Задорнов — явление в отечественной культуре уникальное и не поддающееся простым определениям. Он был не просто сатириком, а мыслителем, философом, путешественником и человеком, обладавшим уникальным даром предвидения. Его монологи, пронизанные едкой иронией и горячей любовью ко всему исконно русскому, стали голосом целого поколения. Этот человек, который в далеком 1991 году вместо президента обратился к гражданам огромной страны с новогодним поздравлением, 21 июля мог бы отметить свой 78-й день рождения. О тернистом пути, оглушительной славе и трагическом финале жизни «народного острослова» читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Задорнова Первые шаги на сцене Карьера юмориста Книги, фильмы и награды Трагический финал Наследство сатирика



Биография Михаила Задорнова

Первые шаги на сцене

Велта Калнберзина (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)

Карьера юмориста

Михаил Задорнов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)



Книги, фильмы и награды

Михаил Задорнов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)



Трагический финал

Наследство сатирика