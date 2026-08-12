Стрелял в сына, пинал беременную жену и потерял дочь: что помешало Владимиру Конкину взять на воспитание осиротевшую внучку Алису

12 августа 2026, 17:44

Владимир Конкин (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

На протяжении долгих лет Владимир Конкин воплощал на экране образы честных и несгибаемых героев, снискав искреннюю любовь миллионов зрителей. Однако подлинная картина жизни актёра за кулисами славы оставалась скрытой долгие годы. Спустя время мрачные подробности семейного быта артиста раскрыл его родной сын Ярослав. Молодой человек окончательно разорвал отношения с отцом вскоре после трагической гибели матери. В чём наследник упрекнул близкого родственника и поддерживают ли они связь сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Человек внутри роли: душа и маска героя Оборотная сторона семейного счастья Что не поделили между собой близкие люди? Скелеты в шкафу идеальной семьи

Человек внутри роли: душа и маска героя



Владимир Конкин (Фото: Кадр из фильма «Как закалялась сталь»)



Владимир Конкин и Владимир Высоцкий (Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Оборотная сторона семейного счастья



Владимир Конкин с супругой (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

Что не поделили между собой близкие люди? Скелеты в шкафу идеальной семьи



Святослав Конкин (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

«Я могу понять и папу, и Ярослава. Оба близкие мне люди. Осуждать не могу ни того, ни другого. Все это плохо, семейные дела надо обсуждать на кухне. Мне неприятно, что брат попал в такое эмоциональное состояние. У него возникло ощущение, что в гибели Софии виновен папа. Это неверное ощущение, но оно возникло», — сообщил наследник звезды в интервью «Собеседнику».