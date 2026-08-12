Стрелял в сына, пинал беременную жену и потерял дочь: что помешало Владимиру Конкину взять на воспитание осиротевшую внучку Алису
На протяжении долгих лет Владимир Конкин воплощал на экране образы честных и несгибаемых героев, снискав искреннюю любовь миллионов зрителей. Однако подлинная картина жизни актёра за кулисами славы оставалась скрытой долгие годы. Спустя время мрачные подробности семейного быта артиста раскрыл его родной сын Ярослав. Молодой человек окончательно разорвал отношения с отцом вскоре после трагической гибели матери. В чём наследник упрекнул близкого родственника и поддерживают ли они связь сегодня, расскажет «Радио 1».
Человек внутри роли: душа и маска герояВладимир Конкин появился на свет в Саратове в семье домохозяйки и работника железной дороги. По признанию самого артиста, родители решились на рождение второго ребёнка лишь из-за смертельной болезни первенца. Врачи понимали, что старшего сына не спасти, и посоветовали супругам подарить жизнь ещё одному малышу.
Судьба оказалась жестокой и к самому Владимиру. В раннем детстве мальчик перенёс тяжёлую форму скарлатины с осложнениями на сердце. Потеряв наследника, родители окружили второго сына особой заботой. Мама и папа стремились дать ему безупречное воспитание и образование.
Из-за слабого здоровья мальчик не мог играть в подвижные игры и всё свободное время проводил за чтением. Он серьёзно увлёкся историей, а в старших классах принял участие во всесоюзной олимпиаде. Одновременно подросток посещал театральную студию при городском Дворце пионеров, однако о профессиональной сцене тогда всерьёз не помышлял. После школы юноша без колебаний поступил в Саратовский государственный университет. Окончив исторический факультет и получив диплом, Владимир подал документы в театральное училище. Профессиональный дебют артиста состоялся на сцене Харьковского театра юного зрителя. А уже через год, стремясь к более широким творческим горизонтам, начинающий мастер перевоплощений перебрался в столицу. В Москве Конкин успешно прошёл отбор в труппу Театра имени М. Н. Ермоловой, а чуть позже перешёл в легендарный Театр имени Владимира Маяковского. Всесоюзная слава пришла к нему благодаря экранизации романа «Как закалялась сталь», где Владимир с блеском воплотил образ Павла Корчагина. Примечательно, что изначально эта знаковая роль предназначалась Николаю Бурляеву, но режиссёр картины Николай Мащенко в ходе съёмочного процесса кардинально пересмотрел своё решение, отдав предпочтение молодому актёру.
«Непримиримому сыщику», страдавшему от сердечных недугов, давались нелегко многочасовые съёмки в ледяной воде. Однако о принятом решении сниматься он ни разу не пожалел: сразу после премьеры лента принесла ему всенародную славу, а предложения от постановщиков посыпались одно за другим. Несмотря на этот творческий шквал, раскрыться как разноплановому мастеру Конкину не позволили жёсткие рамки амплуа. После триумфа «Как закалялась сталь» чиновники Госкино фактически наложили вето на его участие в проектах, способных хоть в малейшей степени скомпрометировать безупречный образ революционера, который он так ярко воплотил на экране. Окончательно закрепил за артистом всенародную любовь культовый фильм «Место встречи изменить нельзя». Однако съёмочный процесс оказался для него настоящим испытанием. Конкин неоднократно порывался покинуть площадку из-за крайне напряжённых отношений с Владимиром Высоцким. По признанию «революционера», легендарный партнёр не стеснялся в выражениях и мог грубо отчитать младшего коллегу за малейшую оплошность. Тем не менее, проявив железную выдержку, Владимир довёл работу до конца, подарив зрителям канонический образ следователя Шарапова. В новом тысячелетии артист продолжил активно сниматься, однако этот этап его биографии уже омрачался полным отсутствием поддержки со стороны близких.
Оборотная сторона семейного счастьяВ личной жизни артиста был один единственный брак. Со своей будущей супругой Аллой молодой Конкин встретился на школьном вечере выпускников. Девушка была дочерью его бывшей классной руководительницы и росла в строгости под надзором отца-инженера. Родители невесты долго скептически относились к начинающему актёру, чья карьера только набирала обороты. Лишь спустя три года настойчивых ухаживаний Владимиру удалось получить их благословение. Ради создания домашнего очага Алла оставила работу и полностью посвятила себя семье. В 1972 году на свет появились мальчики-близнецы Ярослав и Святослав. А спустя 16 лет в их семье родилась долгожданная дочь. Дочь София с детства посвятила себя музыке, а впоследствии получила юридическое образование и работала по специальности. Сыновья же выбрали иной путь: старший, Ярослав, увлёкся реставрацией раритетных автомобилей, а младший, Святослав, занялся антиквариатом. Долгие годы семейный союз Конкиных казался окружающим безупречным. Алла полностью растворилась в заботах о муже и детях, став для них надёжным тылом.
Однако в 2000-х годах жизнь семьи омрачила тяжёлая болезнь хозяйки дома. Она заболела онкологией и в 2010 году умерла. Смерть супруги стала для Владимира сокрушительным ударом. Вместо ожидаемой поддержки от детей он столкнулся с полным равнодушием. Более того, после кончины матери Ярослав открыто ополчился на отца, решив предать огласке мрачные семейные тайны, долгие годы скрытые от посторонних глаз.
Что не поделили между собой близкие люди? Скелеты в шкафу идеальной семьиКогда любимой женщины не стало, пропасть между отцом и сыном стала ещё глубже. Впрочем, их отношения были далеки от идеальных задолго до этой трагедии. За несколько лет до смерти Аллы произошёл вопиющий инцидент: Ярослав попытался проникнуть в дом через окно, до смерти перепугав родителя.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист схватил травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону наследника. Лишь мудрость и решительное вмешательство Аллы позволили тогда замять этот жуткий конфликт. В дальнейшем отношения между близкими родственниками только ухудшались. После того как навсегда смолк голос матери, сын публично обвинил отца в изменах, чёрствости и домашнем насилии: якобы в нетрезвом виде отец избивал беременную жену. Тем не менее младший брат, Святослав, предпочёл сохранить нейтралитет.
«Я могу понять и папу, и Ярослава. Оба близкие мне люди. Осуждать не могу ни того, ни другого. Все это плохо, семейные дела надо обсуждать на кухне. Мне неприятно, что брат попал в такое эмоциональное состояние. У него возникло ощущение, что в гибели Софии виновен папа. Это неверное ощущение, но оно возникло», — сообщил наследник звезды в интервью «Собеседнику».Несмотря на попытки «Шарапова» оправдаться, конфликт привёл к полному разрыву: Владимир Конкин официально отказался от старшего сына, назвав его однофамильцем. В 2020 году семью Владимира постигло новое страшное горе. Трагически ушла из жизни единственная дочь артиста, София. В один из вечеров молодая женщина отправилась на тренировку в бассейн. Во время занятия ей внезапно стало плохо, однако поблизости не оказалось ни инструкторов, ни медицинского персонала.
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Вытащить наследницу Конкина из воды и вызвать скорую помогли случайные посетители, но спасти жизнь не удалось. Позднее суд признал владелицу спортивного центра виновной в халатности и приговорил к двум годам принудительных работ. После смерти Софии перед семьёй встал неотложный вопрос о судьбе Алисы. Братья Ярослав и Святослав, к тому времени уже обосновавшиеся в Германии, выражали готовность взять племянницу под своё крыло. Однако правовые ограничения сделали этот вариант невозможным. Биологический отец девочки, несмотря на полное отсутствие в её жизни, формально сохранял за собой родительские права.
Сам Владимир Конкин также пытался оформить опеку над внучкой, но получил категорический отказ. Почтенный возраст и подорванное здоровье артиста стали непреодолимым препятствием для официального удочерения. В итоге опекунство над девочкой взяла на себя племянница Владимира Алексеевича из Санкт-Петербурга, а сам Конкин стал оказывать семье регулярную финансовую поддержку. Сыновья же позволили себе публичные комментарии о случившемся, что спровоцировало лишь новый виток отчуждения. Отец был убеждён, что они пытаются извлечь выгоду из семейной трагедии. Сегодня Владимир поддерживает связь исключительно с внучкой, которую регулярно навещает в Северной столице. Алиса хорошо учится и увлекается танцами.