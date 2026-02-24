Стриптизерши, скандал с Белым* и поцелуи с Блёданс: чем сейчас занимается звезда Comedy Club Илья Соболев?
Артисту, известному зрителям по провокационным проектам «Прожарка» и «Стендап рулетка», а также ролям в комедиях «Волшебный участок» и «Вечерняя школа», Илье Соболеву 25 февраля исполняется 43 года. Этот эпатажный комик прошел тернистый путь от капитана команды КВН из Красноярска до статуса одного из самых ярких резидентов Comedy Club. Его карьера всегда была замешана не только на острых шутках, но и на громких конфликтах с коллегами и личных драмах, разворачивающихся на глазах у многотысячной аудитории. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ильи СоболеваИлья Соболев родился 25 февраля 1983 года в Красноярске, и его путь на сцену был столь же извилист, как и его монологи. В отличие от многих коллег, которые с детства грезили софитами, Соболев подошёл к вопросу основательно, после лицея он получил вполне серьёзное техническое образование в Институте цветных металлов и материаловедения, став дипломированным инженером-теплофизиком. Однако тяга к юмору взяла верх. Ещё в 13 лет он влился в школьную Лигу КВН, а позже стал капитаном красноярской команды «Левый берег». Параллельно с изучением металлов он покорял и театральные вершины, поступив в Санкт-Петербургскую театральную академию, которую окончил в 2005-м.
Успех в КВН был стремительным. В 2003-м его команда стала чемпионом Премьер-лиги, а уже через год попала в Высшую лигу. Настоящий прорыв случился в 2007 году, когда вместе с Романом Клячкиным он создал дуэт «Красивые», начав осваивать жанр стендапа. Позже трио «Иванов, Смирнов, Соболев» стало настоящим открытием для ценителей юмора, но, как водится в творческих кругах, союз распался из-за постоянных трений.
«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Я постоянно орал, и он тоже», — вспоминал о том периоде Алексей Смирнов в разговоре со Славой Комиссаренко в подкасте «Время от времени».
Тем не менее именно этот задор помог Соболеву стать резидентом Comedy Club, а позже — лицом канала ТНТ с проектами «Деньги или позор» и культовой «Прожаркой», где его манера общения с коллегами доводила некоторых гостей до белого каления.
Приуспел Соболев и в кино. В 2017 году состоялся дебют Ильи на экране — он снялся в сериале «Призрак опера». Позже фильмография артиста пополнилась яркими образами в картинах «Я богиня», «СамоИрония судьбы», «Свободные отношения», «Вечерняя школа» и «Волшебный участок».
Личная жизнь артистаИлья Соболев давно женат на Наталье Пахомовой. Пара встретились в 2004 году в Санкт-Петербурге. Артист зашёл с друзьями в бар, а там официанткой работала очаровательная Наталья. В 2011 году возлюбленные сыграли свядьбу. За 15 лет брака супруга подарила мужу троих детей — дочерей Еву, Софию и долгожданного сына Ивана, родившегося в 2023 году. Личная жизнь четы Соболевых — это постоянные американские горки эмоций, главной причиной которых является патологическая ревность супруги. Наталья не скрывает, что выходила замуж за комика, а не за актера, и романтические сцены с участием мужа на экране стали для нее настоящим испытанием.
Когда Илье предложили роль с поцелуем в фильме «Свободные отношения», жена выдвинула ультиматум. Режиссеру пришлось пойти на беспрецедентные меры — заменить профессиональную актрису на Наталью, чтобы в кадре супруги целовались по-настоящему.
«Сейчас он тоже снимается в новых фильмах и сериалах — это классно, я рада, что мой муж востребован. Но сцены с поцелуями мне будут непонятны», — откровенно призналась Наталья.
Апофеозом ревности стал инцидент с фотографией, где Илья сидит на коленях у певицы Анны Седоковой. Увидев снимок, жена пришла в ярость: «Зашла и… Думала фотошоп! А нет, это папа наш работает!» — написала она в соцсетях, после чего испуганный шоумен спешно удалил фото. А когда Эвелина Блёданс в прямом эфире «Шоу Воли» набросилась на Соболева с поцелуями, зрители всерьез начали переживать за сохранность их брака.
Скандал с «отцом русского стендапа»Особое место в череде публичных скандалов занимает конфликт Соболева с комиком Русланом Белым*, который начался, казалось бы, с обычной рабочей ситуации на шоу «Прожарка». В одном из выпусков между комиками произошел диалог, перечеркнувший их отношения. В ходе обсуждения некой стриптизерши Соболев поинтересовался ее судьбой, на что Белый* неожиданно ответил: «Это та, от которой у тебя двое детей?».
Реакция последовала незамедлительно: Илья распорядился вырезать этот фрагмент из эфирной версии программы. Для него дело было не в ханжестве, а в элементарном уважении к близкому человеку, которого не было в студии и который не мог ответить обидчику.
«Я люблю свою жену, и мне кажется, что это шутка, которую ей будет не сильно приятно услышать. Если шутка смешная, даже если ее второй раз повторить, она останется смешной. У Белого* нет семьи, он не знает, что это такое», — объяснял позже Соболев.
Однако Руслан* не собирался оставлять эту историю без внимания. Он явился с той же самой шуткой на шоу «Что было дальше?», где вновь публично провел параллель между супругой Соболева и женщиной легкого поведения, призвав коллегу «снять корону» и перестать вырезать острый юмор.
«Соболь! Если ты нас смотришь, а ты нас смотришь... Ты же хочешь быть королем ютуба. Выложи эту шутку!» — настаивал Белый* в эфире.
Этого Наталья Соболева стерпеть уже не смогла, женщина, которую подобное сравнение оскорбило до глубины души, лично написала обидчику гневные сообщения.
Новые проекты СоболеваНесмотря на кипящие вокруг страсти, карьера Ильи Соболева идет в гору. В 2025 году он был особенно востребован: в конце года на экраны вышли сериалы «Баранкины и камни силы», «Волшебный участок-2» и комедия «Колбаса», где его партнером по съемочной площадке стал сам Дмитрий Нагиев. Соболев признался, что провел с ним два дня в непрерывном творческом экстазе.
«Кстати говоря, воспользовавшись случаем, я позвал его на шоу «Токсики». Потом в личном сообщении он мне написал: «Хитрый ход, но пока я не готов». Будем ждать. Надеюсь, что фильм «Колбаса» как-то повлияет на него, и он захочет поколбаситься в нашем шоу», — рассказывал Соболев в интервью изданию Мaximonline.ru.
Но главная премьера ждала зрителей уже в 2026 году. С 12 января на канале СТС стартовал комедийный сериал «Вечерняя школа» от создателей «Реальных пацанов», где Соболев исполнил одну из ключевых ролей. Он сыграл предприимчивого сотрудника ППС, который под угрозой увольнения вынужден снова сесть за парту.
«Мне было интересно поработать именно с этой командой и особенно с режиссёром Жанной Кадниковой. Актёрского опыта у меня и коллег не было, поэтому набирали его прямо на съёмках и за это время прошли большой путь. Мой герой — очень простой парень, похожий на многих знакомых, друг, который есть у всех», — поделился впечатлениями артист.
Сейчас Соболев продолжает активно гастролировать со стендап-турами, совмещая это с бесконечными кастингами:
«Очень хочу и дальше развиваться в кино. Выбираю фильм, в котором мне было бы интересно сыграть».