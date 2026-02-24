24 февраля 2026, 13:25

Артисту, известному зрителям по провокационным проектам «Прожарка» и «Стендап рулетка», а также ролям в комедиях «Волшебный участок» и «Вечерняя школа», Илье Соболеву 25 февраля исполняется 43 года. Этот эпатажный комик прошел тернистый путь от капитана команды КВН из Красноярска до статуса одного из самых ярких резидентов Comedy Club. Его карьера всегда была замешана не только на острых шутках, но и на громких конфликтах с коллегами и личных драмах, разворачивающихся на глазах у многотысячной аудитории. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ильи Соболева Личная жизнь артиста Скандал с «отцом русского стендапа» Новые проекты Соболева



Биография Ильи Соболева

«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Я постоянно орал, и он тоже», — вспоминал о том периоде Алексей Смирнов в разговоре со Славой Комиссаренко в подкасте «Время от времени».

Личная жизнь артиста

«Сейчас он тоже снимается в новых фильмах и сериалах — это классно, я рада, что мой муж востребован. Но сцены с поцелуями мне будут непонятны», — откровенно призналась Наталья.

Скандал с «отцом русского стендапа»

«Я люблю свою жену, и мне кажется, что это шутка, которую ей будет не сильно приятно услышать. Если шутка смешная, даже если ее второй раз повторить, она останется смешной. У Белого* нет семьи, он не знает, что это такое», — объяснял позже Соболев.

«Соболь! Если ты нас смотришь, а ты нас смотришь... Ты же хочешь быть королем ютуба. Выложи эту шутку!» — настаивал Белый* в эфире.

Новые проекты Соболева

«Кстати говоря, воспользовавшись случаем, я позвал его на шоу «Токсики». Потом в личном сообщении он мне написал: «Хитрый ход, но пока я не готов». Будем ждать. Надеюсь, что фильм «Колбаса» как-то повлияет на него, и он захочет поколбаситься в нашем шоу», — рассказывал Соболев в интервью изданию Мaximonline.ru.

«Мне было интересно поработать именно с этой командой и особенно с режиссёром Жанной Кадниковой. Актёрского опыта у меня и коллег не было, поэтому набирали его прямо на съёмках и за это время прошли большой путь. Мой герой — очень простой парень, похожий на многих знакомых, друг, который есть у всех», — поделился впечатлениями артист.

«Очень хочу и дальше развиваться в кино. Выбираю фильм, в котором мне было бы интересно сыграть».