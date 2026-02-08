Суд с Элджеем на 5 млн, слухи о разводе и жизнь на две страны: что ищет Feduk в меланхолии «Весёлой музыки»?
Один из самых ярких голосов современной российской рэп-сцены, певец и автор песен Feduk 9 февраля отмечает свой 34-й день рождения. От андерграундных треков и хита для «околофутбольщиков» он взлетел на вершину чартов с «Розовым вином», чтобы затем сменить амплуа и погрузиться в глубокую личную лирику. Путь артиста — это череда радикальных перевоплощений, публичных конфликтов и болезненных поисков нового «я». Подробности в материале «Радио 1».
Творческий путь артистаFeduk (настоящее имя Фёдор Инсаров) родился 9 февраля 1992 года в Москве в семье преподавателей: отец, Андрей Львович, был учителем физкультуры в школах при посольствах России, а мама, Татьяна Владимировна, — учителем русского языка и литературы. Детство будущего артиста сложно назвать обычным: уже в пять лет он с семьёй переехал в Китай, а с 11 до 15 лет жил в Будапеште, куда отца отправили в длительную командировку. Именно в Венгрии он впервые глубоко познакомился с хип-хопом и начал писать свои первые тексты под влиянием друга Родиона (Rodnique). Там же родился и псевдоним «Feduk» — так местным друзьям было проще произносить имя «Фёдор».
Вернувшись в Москву, он в 2009 году с братом Кириллом и друзьями создал объединение «Dobro za Rap», а в 2010-м выпустил дебютный альбом «Moscow 2010». Но первая волна популярности накрыла его только в 2013 году, когда он записал главный трек для фильма «Околофутбола». Песня стала неофициальным гимном фанатского движения и на время приклеила к Федуку ярлык «футбольного рэпера». Он активно развивал карьеру, выпуская альбомы («Ghetto Space», «Наш остров», «Фри»), а в 2014 году одержал победу в баттле Versus над Yung Trappa.
Всероссийская слава пришла в 2017 году с оглушительным успехом сингла «Розовое вино», записанного совместно с рэпером Элджеем. Трек стал главным хитом года, его прослушали сотни миллионов раз, а пародию на него показали даже в «Вечернем Урганте». Этот успех вывел Федука из андерграунда в топы чартов и навсегда изменил его карьеру. В 2018 году вышел ещё один знаковый сингл — «Закрывай глаза», который критики охарактеризовали как «изящный и бойкий хаус-рэп».
Многолетний конфликт с ЭлджеемТриумфальный трек «Розовое вино» стал прорывом и источником многолетнего публичного конфликта между его создателями. Раздор начался практически сразу после выхода клипа в ноябре 2017 года: исполнители не смогли договориться, чьё имя должно стоять первым в названии. После блокировки и повторной публикации ролика на YouTube первым в списке значился уже Элджей, что сильно задело Федука. На несколько лет артисты прекратили всякое общение, обмениваясь колкостями в соцсетях и интервью.
Конфликт достиг своего пика в марте 2023 года, когда Федук подал официальную досудебную претензию, а затем и в суд на Элджея. Причиной стала песня «Punks Not Dead», созданная в соавторстве, которую Элджей выпустил в своём альбоме без согласия Фёдора. Feduk потребовал взыскать с бывшего коллеги 5 миллионов рублей за нарушение авторских прав.
Инцидент казался точкой невозврата, однако осенью 2024 года случилось неожиданное примирение. Артисты выпустили новую совместную работу — трек «SNOVA», название которого говорило само за себя.
Личная жизнь ИнсароваДо громкого романа с Александрой Новиковой, дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова, Федук несколько лет, с 2009 года, встречался с моделью Дарьей Панфиловой. Расставание в 2018 году прошло мирно, и бывшим возлюбленным даже удалось сохранить дружеские отношения. Фёдор посвятил той поре и этим отношениям песню «Хлопья летят наверх».
Со своей будущей женой Сашей Новиковой Фёдор познакомился в 2018 году в бутике одежды. Поначалу отец Александры был против отношений дочери с музыкантом, но позже изменил мнение. После года тайных встреч пара узаконила отношения 22 мая 2021 года, сыграв скромную свадьбу в кругу близких. 2 марта 2022 года у них родилась дочь Нина. В интервью Федук шутил, что Аркадий Новиков вдохновляет его много работать и зарабатывать: «С неба ведь ничего не падает».
В 2023 году Александре пришлось публично опровергать слухи о разводе, отвечая на вопросы подписчиков. Поводом для сплетен стало то, что пара, по мнению некоторых пользователей, стала реже появляться вместе. Дело в том, что основная жизнь жены артиста и их дочери сосредоточена в Лондоне, куда они переехали весной того же года. Новикова имеет давнюю связь с Великобританией — она жила и училась там в студенческие годы. Сам Фёдор не живет в Лондоне постоянно. Его жизнь посвящена музыке и гастролям по России. Но он регулярно приезжает к жене и дочери, проводя с ними время.
Как сейчас живет FedukСегодня Feduk — состоявшийся артист, отец и экспериментатор, постоянно ищущий новое звучание. После рождения дочери он признавался, что стал работать больше и по расписанию, но при этом старается разделять жизнь отца семейства и жизнь артиста. Его творческая активность не снижается: в 2024 году он записал музыку для фильма «Летучий корабль» и гимн для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Выходи на лёд», а также выпустил мини-альбом «Принцесса & Робот».
Однако главным творческим заявлением последних лет стал полноформатный альбом «Весёлая музыка», вышедший в октябре 2025 года — первый за три года. Его название — своеобразная ирония, поскольку пластинка, состоящая из 14 треков, наполнена меланхолией, самоанализом и размышлениями об одиночестве. От клубного хип-хопа, принёсшего ему славу, здесь почти ничего не осталось.
«На сегодняшний момент это самый честный мой альбом. Оголённые чувства. Моменты отчаяния, более осознанный и зрелый взгляд на тяжёлые воспоминания, которые я постарался прожить заново, чтобы понять их. Романтический цинизм, который мы часто принимаем за паранойю и стараемся как можно скорее отмахнуться от него. Иду навстречу страху, боли и разочарованию. Всё не для чего. Весёлая музыка», — так охарактеризовал релиз сам Фёдор.