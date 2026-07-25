25 июля 2026, 17:29

Антон Жижин (Фото: Instagram* @antonyzhizhin)

Актеру Антону Жижину, известному зрителям по роли принципиального спецназовца Сани Кучина из сериала «Патриот», 26 июля исполняется 32 года. Простой парень из пермской глубинки прошел удивительный путь: от выпаса коров в родном селе до статуса одной из самых узнаваемых комедийных звезд ТНТ. Его карьера похожа на сценарий голливудского фильма: служба в армии, случайное предложение от продюсера, и как результат — всенародная любовь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Жижина Личное счастье и семейный тыл Скандал на шоу «Выжить в Стамбуле» Новые горизонты и планы на 2026 год



Биография Антона Жижина

Антон Жижин (Фото: Instagram* @antonyzhizhin)

«Спустя семь лет, когда мы искали новые лица для сериала "Патриот", по которым так соскучился зритель, я вспомнил об Антоне, нашел его фото в соцсетях и понял: вот оно — лицо с агитплаката», — вспоминал позже Базанов.

Личное счастье и семейный тыл

Антон и Татьяна Жижины (Фото: Instagram* @antonyzhizhin)

«Я прислушиваюсь ко всему, что говорит Таня. Моя жена знает меня лучше всех, с кем я работаю на площадке. И всегда верю ее словам, так как она всегда скажет точно и всегда скажет правду», — делился артист в интервью изданию «Комсомольская правда».

Скандал на шоу «Выжить в Стамбуле»

«Я думаю, мне будет комфортнее в народной команде. Я устал от пустословия, что ли».

Антон Жижин (Фото: Instagram* @antonyzhizhin)

Новые горизонты и планы на 2026 год