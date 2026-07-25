Судьбоносная пародия на «Реальных пацанов», успех на ТВ и скандал на шоу «Выжить в Стамбуле»: почему Антон Жижин отказался от 10 млн?
Актеру Антону Жижину, известному зрителям по роли принципиального спецназовца Сани Кучина из сериала «Патриот», 26 июля исполняется 32 года. Простой парень из пермской глубинки прошел удивительный путь: от выпаса коров в родном селе до статуса одной из самых узнаваемых комедийных звезд ТНТ. Его карьера похожа на сценарий голливудского фильма: служба в армии, случайное предложение от продюсера, и как результат — всенародная любовь. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Антона ЖижинаБудущий артист появился на свет 26 июля 1994 года в крошечном селе Верхняя Сава Пермского края. Семья Жижина была далека от мира искусства: мать работала школьным учителем истории, а отец — нефтяником, вечно пропадавшим на вахтах. Детство Антона было типично сельским: он пас коров, ухаживал за птицей и помогал по огороду. Но в нем всегда жил творческий огонь, который особенно ярко разгорелся после выхода сериала «Реальные пацаны».
Творческий путь Антона стартовал с пародии на сериал о жизни обычного пермского гопника Коляна. Вместе с друзьями Жижин снял любительский мини-сериал «Нереальные пацаны» на старенькую камеру, подаренную родителями. Ролик разлетелся по соцсетям и дошел до продюсеров канала ТНТ. Один из них, Антон Зайцев, ответил школьнику и настоятельно посоветовал поступать в театральный вуз.
После получения аттестата Антон без колебаний отправился в Екатеринбург, где стал студентом Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ). В 2016 году он окончил вуз и успел посотрудничать с легендарным «Коляда-Театром», где играл в основном юмористические роли. Казалось, карьера артиста только начала складываться, но вмешалась армия.
Именно в период срочной службы в ансамбле песни и пляски железнодорожных войск случился тот самый судьбоносный звонок. Сценарист Алексей Базанов, искавший свежие лица для нового проекта «Патриот», вспомнил о том самом школьном видео. Несмотря на то, что Антон находился в казарме, он смог записать пробы и отправить их продюсеру.
«Спустя семь лет, когда мы искали новые лица для сериала "Патриот", по которым так соскучился зритель, я вспомнил об Антоне, нашел его фото в соцсетях и понял: вот оно — лицо с агитплаката», — вспоминал позже Базанов.Так, прямо из армии, Антон был утвержден на главную роль бывшего спецназовца Сани Кучина, что стало его кинодебютом. После ошеломительного успеха «Патриота» фильмография актера начала стремительно пополняться. На сегодняшний день она насчитывает 10 работ. Среди них комедии «Стендап под прикрытием», «Вредная привычка», сериал «Первокурсницы» и проект «Модный синдикат».
Личное счастье и семейный тылЛичная жизнь Антона Жижина сложилась удивительно стабильно. Со своей будущей женой Татьяной он познакомился еще в стенах театрального института в Екатеринбурге. Девушка, также получившая актерское образование, младше его на два года. Их отношения прошли проверку армией: Татьяна ждала возлюбленного со службы. В 2016 году они официально узаконили свои отношения, сыграв свадьбу в кругу друзей и родственников.
Супруги Жижины — не просто семья, но и творческий тандем. В 2017 году они вместе основали детскую театральную студию «Лица» в Екатеринбурге, где учили детей основам сценического мастерства. Позже они передали руководство, но опыт вспоминают с теплотой. Антон не устает благодарить жену за поддержку.
«Я прислушиваюсь ко всему, что говорит Таня. Моя жена знает меня лучше всех, с кем я работаю на площадке. И всегда верю ее словам, так как она всегда скажет точно и всегда скажет правду», — делился артист в интервью изданию «Комсомольская правда».В 2021 году семья стала больше — 10 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Есенией. Сейчас Жижины живут в Москве, но часто навещают родителей Антона в живописной деревне Старый Шагирт, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Скандал на шоу «Выжить в Стамбуле»В 2026 году имя Антона Жижина вновь оказалось на устах у зрителей, но уже не в связи с комедийными ролями, а из-за участия в экстремальном реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Жижин, позиционирующий себя как «простой парень без понтов», совершил неожиданный рокировочный ход, перейдя из команды звезд в команду «народников». Свой поступок он объяснил резко:
«Я думаю, мне будет комфортнее в народной команде. Я устал от пустословия, что ли».
Эта фраза и сам переход вызвали бурную негативную реакцию среди коллег по шоу. Его фактически обвинили в предательстве, а звездные участники тут же заявили, что его «сольют» (проголосуют за вылет) при первой же возможности. В итоге Антон Жижин покинул проект в 10-м выпуске. По его собственным словам, он устал от турецких испытаний и принял решение вернуться в Москву, фактически добровольно отказавшись от шанса побороться за главный приз в 10 миллионов рублей.
Новые горизонты и планы на 2026 годНесмотря на шумиху вокруг реалити-шоу, актер продолжает активно сниматься в кино. 2025 и 2026 годы оказались богатыми на премьеры с его участием. На экраны вышел долгожданный четвертый сезон сериала «Патриот». Также завершился показ комедийного сериала «Первокурсницы-2», где Жижин перевоплотился в физрука Никиту. Кроме того, в прошлом году стартовал мистический комедийный проект «Химкинские ведьмы», в котором он сыграл роль Димы.
Что касается планов на оставшуюся часть 2026 года, то в настоящее время в производстве находится проект «Химкинские ведьмы 2», премьера которого ожидается уже этой осенью.