04 июня 2026, 12:02

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Влад Бумага, более известный под псевдонимом Влад А4, входит в число самых популярных блогеров русскоязычного сегмента YouTube. Белорусский видеомейкер сумел превратить обычный канал в масштабную медиаимперию, которая включает несколько площадок, музыкальные проекты, собственные бренды и бизнесы. Несмотря на многомиллионную аудиторию, вокруг его имени регулярно возникают громкие обсуждения — от обвинений в заимствовании идей до споров вокруг коммерческих проектов. 5 июня Влад А4 отмечает 30-летие. О том, как складывался его путь к известности и почему он расстался с блогером Юлей Годуновой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Влада Бумаги: детство и семья Первые увлечения Влада А4 и учеба Как появился канал А4 Первые видео Влада А4 и рост популярности Прорыв Влада Бумаги на YouTube Каналы А4, А5 и другие проекты Влада Бумаги Музыкальная карьера Влада А4 Бизнес Влада А4 Сколько зарабатывает Влад Бумага Личная жизнь Влада А4 Судебные разбирательства и защита бренда А4 Скандал с обвинениями в плагиате Влад А4 сегодня

Биография Влада Бумаги: детство и семья

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Первые увлечения Влада А4 и учеба

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

«Хоккей — вообще крутой. Будь у меня сейчас ребенок, отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по Беларуси», — рассказывал Влад Бумага.

«Папа за мое образование. Но сейчас уже поддерживает и понимает меня: я счастлив, у меня интересная жизнь. А мама с самого начала сказала: “Класс!”», — вспоминал блогер.

Как появился канал А4

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

«Тогда появились черные косметические маски. Я рассказал, как ими пользоваться. Получилось первое хайповое видео, я понял, что на YouTube есть алгоритмы, которые помогают тебя продвигать», — рассказывал Влад.

Первые видео Влада А4 и рост популярности

Влад Бумага и Юля Годунова (фото: Instagram* / a4omg)

Прорыв Влада Бумаги на YouTube

Влад Бумага и Иван Ургант (фото: Instagram* / a4omg)

«Очень ждём»: Сестра Ольги Бузовой раскрыла пол будущего ребёнка

«У меня ролик может выйти раз в месяц или полтора. Только если появляется что-то годное, делаю выпуск. Я на своем канале не ругаюсь матом. Зачем ругаться в своих видео?» — объяснял блогер.

Каналы А4, А5 и другие проекты Влада Бумаги

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Музыкальная карьера Влада А4

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Бизнес Влада А4

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Сколько зарабатывает Влад Бумага

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Личная жизнь Влада А4

Влад Бумага и Юля Годунова (фото: Instagram* / a4omg)

«Я никогда не была замужем, поэтому откуда у меня кольцо может появиться? Это кольцо в честь того, что у меня дочка родилась, розовый бриллиантик… А так-то мне никогда не делали предложение, я не была замужем», — признавалась Юлия.

Влад Бумага и Юля Годунова (фото: Instagram* / a4omg)

Судебные разбирательства и защита бренда А4

Влад Бумага (фото: Instagram* / a4omg)

Влад Бумага с дочкой (фото: Instagram* / a4omg)

Скандал с обвинениями в плагиате

Влад А4 сегодня