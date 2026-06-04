Судебные разбирательства, расставание с Юлей Годуновой и конфликт с MrBeast: где сейчас звезда интернета Влад А4 и сколько он зарабатывает?
Влад Бумага, более известный под псевдонимом Влад А4, входит в число самых популярных блогеров русскоязычного сегмента YouTube. Белорусский видеомейкер сумел превратить обычный канал в масштабную медиаимперию, которая включает несколько площадок, музыкальные проекты, собственные бренды и бизнесы. Несмотря на многомиллионную аудиторию, вокруг его имени регулярно возникают громкие обсуждения — от обвинений в заимствовании идей до споров вокруг коммерческих проектов. 5 июня Влад А4 отмечает 30-летие. О том, как складывался его путь к известности и почему он расстался с блогером Юлей Годуновой — в материале «Радио 1».
Биография Влада Бумаги: детство и семьяВладислав Бумага появился на свет 5 июня 1996 года в Минске. Его родители не имели отношения к творческой индустрии. Мать работала школьным педагогом, а отец занимался строительной инженерией.
Долгое время поклонники практически ничего не знали о родственниках блогера. Лишь 12 сентября 2019 года Влад впервые рассказал аудитории о младшем брате Глебе. Именно ему блогер посвятил отдельный выпуск, в котором на протяжении суток отвечал исключительно словом «да». В начале ролика зрители смогли увидеть двор и дом, где прошло детство будущей интернет-звезды.
Одним из наиболее распространенных вопросов среди поклонников долгое время оставалась тема фамилии блогера. Многие предполагали, что «Бумага» является творческим псевдонимом, однако Влад неоднократно подчеркивал: это его настоящая фамилия, доставшаяся по наследству.
Впрочем, в школьные годы необычная фамилия нередко становилась причиной переживаний. По признанию самого блогера, в подростковом возрасте он даже задумывался о ее смене.
Первые увлечения Влада А4 и учебаГлавной страстью Влада в детстве и юности оставался спорт. Будущий блогер серьезно занимался хоккеем в системе минского «Динамо» и считался перспективным игроком. Благодаря хорошим результатам он даже получил возможность тренироваться в Чехии, где провел около года.
Однако спортивную карьеру пришлось завершить раньше, чем он рассчитывал. В шестнадцать лет Влад получил травму, после которой врачи запретили ему продолжать выступления на льду в качестве игрока. Помимо спорта подросток интересовался музыкой и увлекался брейк-дансом.
«Хоккей — вообще крутой. Будь у меня сейчас ребенок, отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по Беларуси», — рассказывал Влад Бумага.После окончания школы молодой человек принял решение не получать высшее образование. Родители восприняли такую идею без особого энтузиазма, однако Влад уже видел свое будущее в интернете. Еще в подростковом возрасте его заинтересовали съемка, монтаж и создание видеоконтента. Именно поэтому он решил сосредоточиться на развитии собственного канала.
«Папа за мое образование. Но сейчас уже поддерживает и понимает меня: я счастлив, у меня интересная жизнь. А мама с самого начала сказала: “Класс!”», — вспоминал блогер.
Как появился канал А4Свой канал на YouTube Влад зарегистрировал 29 ноября 2014 года. На тот момент ему исполнилось восемнадцать лет. Именно эту дату принято считать днем рождения проекта «А4». Название блогер выбрал неслучайно. Оно напрямую связано с его фамилией и позволило создать легко узнаваемый личный бренд.
Первые ролики не приносили значительных просмотров. Дебютное видео представляло собой демонстрацию фокуса с деньгами. Идею Влад увидел на другом канале и решил адаптировать для собственной аудитории. Однако ролик не получил заметного отклика.
Тогда начинающий блогер продолжил экспериментировать с форматами. По его словам, одним из первых успешных выпусков стало видео о черных косметических масках, которые в тот период активно обсуждали пользователи интернета.
«Тогда появились черные косметические маски. Я рассказал, как ими пользоваться. Получилось первое хайповое видео, я понял, что на YouTube есть алгоритмы, которые помогают тебя продвигать», — рассказывал Влад.
Первые видео Влада А4 и рост популярностиНа раннем этапе развития канала Влад публиковал ролики самой разной тематики. Среди них были выпуски о видеоиграх, розыгрышах, жизненных ситуациях, отношениях между подростками, фокусах и личных историях. Так появились видео «Когда мамы нет дома», «Вопрос — ответ», «Что в моей сумке», «Детские фото» и многие другие проекты.
Поначалу аудитория росла медленно. Однако Влад постоянно анализировал интересы зрителей, следил за трендами и активно взаимодействовал с подписчиками через комментарии и обратную связь. Такой подход постепенно начал приносить результаты.
Прорыв Влада Бумаги на YouTubeДля развития канала блогер вкладывал значительные силы в самообразование. Он изучал специализированные видеокурсы, посвященные съемке и продвижению контента, а также приобрел профессиональную камеру. Настоящий прорыв произошел в 2015 году.
Тогда Влад снял пародийный ролик на популярный флешмоб Ice Bucket Challenge. Видео привлекло внимание пользователей и позволило существенно увеличить аудиторию. Именно после этого блогер окончательно определился с направлением развития своего контента и сделал ставку на челленджи, эксперименты и лайфхаки.
Еще больший успех пришел спустя год. В декабре 2016 года Влад выпустил ролик «24 часа в батутном центре». По сюжету он вместе с другом остался на территории комплекса после закрытия. Видео стремительно набрало популярность: всего за один месяц количество подписчиков увеличилось примерно с 250 тысяч до одного миллиона человек.
В 2019 году Влад Бумага достиг очередного крупного рубежа. Количество подписчиков на его канале превысило 10 миллионов человек. В том же году видео «Покупаю все, что ты можешь унести из магазина!» вошло в число самых популярных роликов мира по количеству отметок «нравится».
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Более двух миллионов пользователей поставили лайк под этим выпуском. Сам Влад неоднократно подчеркивал, что считает разнообразие контента главным фактором успеха. По его мнению, идеи для новых видео никогда не заканчиваются, если постоянно искать новые форматы.
«У меня ролик может выйти раз в месяц или полтора. Только если появляется что-то годное, делаю выпуск. Я на своем канале не ругаюсь матом. Зачем ругаться в своих видео?» — объяснял блогер.
Каналы А4, А5 и другие проекты Влада БумагиОсенью 2019 года блогер начал расширять медиасеть. Помимо основного канала «А4», появились проекты «Головной Рис» и «А5». Первый посвятили головоломкам и интеллектуальным задачам.
Второй сосредоточился на экспериментах и челленджах. В своих роликах Влад регулярно выполняет необычные задания. Он перевоплощается в сказочных персонажей, оплачивает проезд незнакомым людям, оставляет крупные чаевые курьерам, устраивает розыгрыши друзей и исполняет желания подписчиков.
Отдельную популярность получили соревнования между участниками команды А4. Зрители наблюдают за необычными конкурсами, спортивными испытаниями и различными экспериментами. При этом Влад неоднократно подчеркивал, что старается избегать в контенте тем, связанных с алкоголем, запрещенными веществами и насилием.
По информации аналитиков, в 2019 году он занял второе место среди самых популярных русскоязычных блогеров YouTube с предполагаемым доходом от 10 до 100 тысяч долларов ежемесячно. К 2020 году аудитория канала достигла отметки в 15 миллионов подписчиков.
Музыкальная карьера Влада А4Помимо блогинга Влад попробовал себя и в музыке. В разные годы он выпустил треки «Каспер Бой», «Песня про осень» и «Офишлбывший». Каждая композиция собрала миллионы прослушиваний и просмотров. Позже блогер временно приостановил музыкальную деятельность и сосредоточился на создании видеоконтента.
Первый музыкальный альбом Влад назвал «Детские песни», релиз которого состоялся в 2020 году. Основной аудиторией пластинки стали дети и подростки. Несколько композиций быстро стали популярными в TikTok. В конце 2022 года артист представил совместную работу с Егором Кридом, The Limba и Jony. Композиция получила название «Новогодняя песня».
Бизнес Влада А4Со временем деятельность блогера вышла далеко за пределы YouTube. В 2020 году компания «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» вошла в число резидентов Парка высоких технологий. Организация занимается разработкой программного обеспечения для анализа зрительских предпочтений на видеоплатформах.
Параллельно Влад развивает собственный бренд одежды и аксессуаров. Под маркой «А4» выпускаются толстовки, футболки, рюкзаки и другие товары. В ассортименте даже появлялись маски с изображением блогера.
В 2021 году Влад Бумага стал одним из основателей компании «Бумажная Бумага». Проект развивает бренд продуктов Lava-Lava. Под этой маркой выпускают газированные напитки, кукурузные палочки, чипсы и различные снеки. Летом 2023 года блогер совместно с ресторатором Антоном Пинским запустил сеть пиццерий и сервис доставки еды.
Сколько зарабатывает Влад БумагаМногомиллионная аудитория позволяет блогеру получать значительные доходы от рекламы. В разные годы он сотрудничал с производителями напитков, сетями быстрого питания, торговыми компаниями и крупными брендами.
Сам Влад рассказывал, что первые выплаты от YouTube составили всего 70 долларов, которые он потратил на еду. Позже масштабы доходов существенно выросли. По оценкам специалистов, в 2021 году только рекламные интеграции на канале «А4» могли приносить блогеру около 11 миллионов рублей ежемесячно.
Дополнительную прибыль обеспечивают другие каналы, музыкальные проекты и бизнесы. Летом 2023 года Влад опубликовал фотографию дорогих часов, подписав снимок фразой: «Как вам мои часики?». Позже СМИ сообщили, что речь идет о модели Patek Philippe Aquanaut Chronograph Steel & Orange Rubber. Стоимость такого аксессуара оценивается примерно в 14 миллионов рублей.
Незадолго до этого блогер приобрел ярко-зеленый Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4. Стоимость подобных автомобилей составляет от 44 до 58 миллионов рублей.
Осенью 2022 года Влад также приобрел двухуровневый пентхаус рядом с Кремлем. По информации СМИ, площадь недвижимости составила около 270 квадратных метров, а стоимость покупки достигла 500 миллионов рублей. Для оформления сделки блогер воспользовался банковским кредитованием.
Личная жизнь Влада А4В последние годы личная жизнь Влада Бумаги вызывает не меньший интерес аудитории, чем его творческие и коммерческие проекты. Особенно активно поклонники обсуждают отношения блогера с Юлией Годуновой, с которой его связывал многолетний роман.
Влад и Юлия начали встречаться весной 2017 года. Оба к тому моменту уже развивали карьеру в интернете, а позднее переехали из Беларуси в Москву. За годы совместной жизни они закрепили за собой репутацию одной из самых узнаваемых и стабильных пар русскоязычной блогосферы. 8 мая 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Оливией.
Несмотря на длительные отношения и рождение общего ребенка, Влад Бумага и Юлия Годунова так и не зарегистрировали брак официально. Более того, сама Юлия неоднократно признавалась, что за все годы отношений избранник так и не сделал ей предложение.
«Я никогда не была замужем, поэтому откуда у меня кольцо может появиться? Это кольцо в честь того, что у меня дочка родилась, розовый бриллиантик… А так-то мне никогда не делали предложение, я не была замужем», — признавалась Юлия.В конце 2025 года слухи о проблемах в звездной семье получили официальное подтверждение. Годунова рассказала подписчикам, что Влад больше не живет вместе с ней. Дополнительным поводом для обсуждений стал тот факт, что новогодние праздники бывшие возлюбленные встретили отдельно друг от друга.
По словам Юли, после появления ребенка отношения столкнулись с серьезными испытаниями. Она подчеркивала, что рождение дочери принесло огромное счастье, однако одновременно стало непростым этапом для семьи.
Новая волна обсуждений возникла уже в 2026 году. Тогда подписчики обратили внимание, что Влад и Юлия вновь появились вместе на праздновании дня рождения дочери Оливии. Это событие спровоцировало слухи о возможном примирении, однако официальных заявлений о возобновлении отношений бывшие партнеры не делали.
Судебные разбирательства и защита бренда А4В начале июня 2026 года появилась информация о блокировке счетов компании «Бумажная бумага», которая выпускает продукцию под брендом Lava Lava. Причиной ограничений стала задолженность перед бюджетом в размере 26,6 миллиона рублей.
Несмотря на то что компания сумела улучшить финансовые показатели после периода убытков, руководство организации уведомило кредиторов о намерении инициировать процедуру банкротства. На фоне этих событий возникли вопросы относительно дальнейшей судьбы линейки продуктов бренда, представленной в магазинах.
До этого СМИ также сообщали о задолженностях самого блогера перед налоговыми органами. К концу предыдущего года сумма обязательств исчислялась миллионами рублей.
Помимо финансовых вопросов, Влад Бумага регулярно участвует в юридических спорах, связанных с использованием его имени и брендов. Юридическая команда блогера систематически выявляет случаи незаконной продажи одежды, игрушек и другой продукции с изображением Влада А4 и символикой его проектов.
Одним из наиболее обсуждаемых процессов стало судебное разбирательство, завершившееся весной 2026 года. Согласно сообщениям СМИ, блогеру не пришлось выплачивать 7,5 миллиона рублей в рамках дела о правах на бренд «А4». Компания ООО «СП Райтс Сервисез» подала иск к предпринимателю Кочергину М. Д., заявив о неправомерном использовании товарных знаков «А4», «Влад Бумага» и «Влад А4».
В ходе процесса представители организации также пытались взыскать многомиллионную компенсацию непосредственно с блогера. Однако суд не поддержал требования истца. Как отмечали источники, аналогичные претензии уже рассматривались ранее, и тогда заявитель также не смог добиться положительного решения. Последнее обращение завершилось аналогичным результатом.
Скандал с обвинениями в плагиатеСамым известным репутационным конфликтом в карьере Влада Бумаги до сих пор остаются обвинения в копировании контента. В центре дискуссии оказался американский блогер MrBeast, который публично заявлял о сходстве между своими роликами и контентом команды А4.
Критики обращали внимание на похожие идеи видео, оформление превью и отдельные элементы подачи материала. Тема неоднократно становилась предметом обсуждений в интернете и до сих пор остается одной из самых спорных страниц в биографии блогера.