Александра Никифорова (Фото: Instagram* @alexandra_nikiforova_official)

Актрисе, покорившей сердца миллионов зрителей ролью загадочной медиума Анны Мироновой в сериале «Анна-детективъ» и страстной учительницы в турецком хите «Султан моего сердца», Александре Никифоровой 16 февраля исполняется 33 года. За ее хрупкими плечами — не только блестящая карьера и десятки кинолент, но и череда громких скандалов, болезненный развод с публичными обвинениями в изменах и даже в съемках фильмов для взрослых, а также тайное замужество, которое она скрывала до последнего. Подробности — в материале «Радио 1».





Тернистый путь Александры Никифоровой к славе

«Бесконечные метания — а моё ли это, может быть, я занимаю чьё-то место?» — оправдывала она свои сомнения.

«Я шла к профессии семь лет, через три вуза и два города», — признавалась актриса в интерью телекалу ТВ-3.

Дмитрий Фрид и Александра Никифорова (Фото: Instagram* @alexandra_nikiforova_official)

«Нам с Али очень повезло, продюсеры подарили полтора месяца репетиций... Ну, разве что мне приходилось каждое утро говорить комплименты про бороду Али», — вспоминала она работу с партнёром Али Эрсаном Дуру в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Первый брак и иллюзия счастья

Александра Никифорова с дочерью Анной (Фото: Instagram* @alexandra_nikiforova_official)

«Ну зачем же отнимать у зрителей возможность фантазировать, жить в какой-то прекрасной сказке?».

Война за дочь и «порно»-скандал

«Каждый день об этом напоминала. В какой-то момент я понял, что это всё похоже на мошенничество, но старался спасти семью до последнего. В начале 2017 года я застал её с любовником-коллегой. И ушёл», — заявил Семёнов в интервью «Экспресс-газете» в 2019 году .

Александра Никифорова (Фото: Instagram* @alexandra_nikiforova_official)

«Родители Александры уже вырастили одну девочку, которая стала сниматься в порно. Теперь они взяли на воспитание ещё одну, мою дочь. Я хочу вернуть ребёнка», — заявил режиссёр.

Тихое счастье и новые горизонты

Александра Никифорова со втором супругом (Фото: Instagram* @alexandra_nikiforova_official)

«Решила выходить из сумрака. Шила в мешке не утаишь... У меня счастливая глуповатая улыбка, любимый муж, тяжёлый тугой живот и +13 кг. И огромная благодарность за всё это», — подписала она редкое фото, не раскрывая имени избранника, что породило новые слухи и домыслы.