«Султан» на стороне, тайный муж и порноскандал: как живет звезда «Анны-детективъ» Александра Никифорова после развода?
Актрисе, покорившей сердца миллионов зрителей ролью загадочной медиума Анны Мироновой в сериале «Анна-детективъ» и страстной учительницы в турецком хите «Султан моего сердца», Александре Никифоровой 16 февраля исполняется 33 года. За ее хрупкими плечами — не только блестящая карьера и десятки кинолент, но и череда громких скандалов, болезненный развод с публичными обвинениями в изменах и даже в съемках фильмов для взрослых, а также тайное замужество, которое она скрывала до последнего. Подробности — в материале «Радио 1».
Тернистый путь Александры Никифоровой к славеАлександра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в городе-герое Севастополе, в семье, тесно связанной с морем и флотом. Её мать работала воспитателем в детском саду, а отчим был военным связистом на флоте. Однако творческая жилка передалась девочке от тёти — актрисы Театра Черноморского флота, которая стала для неё настоящим примером для подражания. Уже в семь лет Саша грезила сценой, а в 15 официально стала актрисой Севастопольского ТЮЗа, позже присоединившись к студии «Психо Дель Арт».
Путь в профессию оказался долгим и извилистым. В 2010 году, победив в конкурсе «Ум + красота = студент», она получила грант на обучение в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, но, проучившись на актёрском и филологическом факультетах, разочаровалась и забрала документы.
«Бесконечные метания — а моё ли это, может быть, я занимаю чьё-то место?» — оправдывала она свои сомнения.
Позже были попытки учиться в РГИСИ, которые прервал переезд в Москву и поступление в Щепкинское училище.
«Я шла к профессии семь лет, через три вуза и два города», — признавалась актриса в интерью телекалу ТВ-3.
В кино Александра дебютировала ещё в 2008 году в фильме «Трое с площади Карронад», но настоящий прорыв случился в 2016-м с ролью ясновидящей Анны Мироновой в историческом детективе «Анна-детективъ». Ради этой работы она, будучи молодой матерью, с головой ушла в съёмки, которые проходили в специально выстроенном киногородке, воссоздающем атмосферу XIX века. «Я чувствовала её присутствие, — делилась Никифорова о своей героине. — Всегда мечтала сыграть в такой картине».
Однако настоящая всенародная любовь и узнаваемость обрушились на неё после выхода российско-турецкого сериала «Султан моего сердца» (2018). Ради роли Анны, дочери русского посла, актриса полгода прожила в Турции и специально выучила турецкий язык.
«Нам с Али очень повезло, продюсеры подарили полтора месяца репетиций... Ну, разве что мне приходилось каждое утро говорить комплименты про бороду Али», — вспоминала она работу с партнёром Али Эрсаном Дуру в интервью изданию «Вокруг ТВ».
Сегодня её фильмография насчитывает уже более 35 ролей в кино и включает картины «Невеста комдива», «Тайна последней главы», «Закон бумеранга», «Тихие воды» и «Доктор Краснов».
Первый брак и иллюзия счастьяЛичная жизнь Никифоровой всегда была под пристальным вниманием прессы. Первым мужем актрисы стал петербургский режиссёр Евгений Семёнов, с которым она познакомилась на съёмках сериала «Анна-детективъ». В 2015 году у пары родилась дочь Анна. Несмотря на то, что актриса практически сразу после родов вернулась к работе, а мужа называли заботливым отцом, который привозил ребёнка прямо на съёмочную площадку, брак дал трещину в 2017 году.
После выхода «Султана моего сердца» Никифоровой активно приписывали роман с турецким партнёром Али Эрсаном Дуру, особенно после его визита в Москву. Сама актриса эти слухи опровергала, призывая относиться к домыслам с юмором:
«Ну зачем же отнимать у зрителей возможность фантазировать, жить в какой-то прекрасной сказке?».
Однако главный удар ждал её не со стороны жёлтой прессы, а от законного супруга.
Война за дочь и «порно»-скандалРазвод с Евгением Семёновым вышел далеко за рамки рядового бракоразводного процесса и превратился в настоящую информационную войну. Режиссёр обрушился на бывшую жену с серией тяжёлых обвинений. По его словам, в семье начались конфликты после того, как Никифорова потребовала подписать брачный контракт, по которому все заработанные средства должны были принадлежать только ей.
«Каждый день об этом напоминала. В какой-то момент я понял, что это всё похоже на мошенничество, но старался спасти семью до последнего. В начале 2017 года я застал её с любовником-коллегой. И ушёл», — заявил Семёнов в интервью «Экспресс-газете» в 2019 году .
Кульминацией стал ультиматум, который Семёнов озвучил публично: он обвинил Александру в том, что в юности она якобы снималась в порнографических фильмах под псевдонимом Тамара.
«Родители Александры уже вырастили одну девочку, которая стала сниматься в порно. Теперь они взяли на воспитание ещё одну, мою дочь. Я хочу вернуть ребёнка», — заявил режиссёр.
Несмотря на то, что в интернете находили фото девушки, внешне похожей на Никифорову, прямых доказательств её участия в подобных проектах представлено не было, а суд по опеке встал на сторону матери, оставив дочь с ней .
Тихое счастье и новые горизонтыПосле бурных событий прошлых лет Александра Никифорова, кажется, нашла долгожданное счастье. В 2023 году актриса шокировала поклонников новостью о второй беременности и замужестве. Оказалось, что ещё в октябре 2022-го она тайно вышла замуж, а в сентябре 2023-го родила сына Фёдора.
«Решила выходить из сумрака. Шила в мешке не утаишь... У меня счастливая глуповатая улыбка, любимый муж, тяжёлый тугой живот и +13 кг. И огромная благодарность за всё это», — подписала она редкое фото, не раскрывая имени избранника, что породило новые слухи и домыслы.
Сегодня актриса продолжает активно сниматься, совмещая карьеру с воспитанием двоих детей. 2025 год оказался для неё насыщенным: на экраны вышли картины «Омут», «Другая жизнь» и «Дублёр». Что касается 2026 года, то он уже готовит зрителям сразу несколько премьер с участием Никифоровой. В феврале текущего года на телеканале ТВ-3 начнётся трансляция мистической мелодрамы «Менталистка». В этом проекте Александра сыграла роль психолога Полины Михайловой, обладающей даром ясновидения. Кроме того, в производстве находятся продолжения сериалов «Краснов» и «Овчарка».