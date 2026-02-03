Свадьба на перроне, слухи о романах и тайная болезнь: тихая драма звезды «Преступления и наказания» Георгия Тараторкина
Георгий Тараторкин — уникальный актёр, оставивший неизгладимый след в истории кино. Его образ Родиона Раскольникова стал эталонным и повлиял на все последующие экранизации романа «Преступление и наказание». Обладатель Государственной премии, народный артист, президент «Золотой маски» и верный рыцарь одной женщины. Его жизнь казалась образцом достоинства и успеха. Однако 4 февраля 2017 года он ушёл, унеся с собой главную тайну последних лет — мужественную и одинокую битву с болезнью, о которой не догадывались даже коллеги. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Георгия ТараторкинаБудущий актер появился на свет 11 января 1945 года в Ленинграде, и его детство было омрачено ранней утратой. Когда мальчику было семь, от туберкулёза умер отец. Матери, Нине Александровне, одной пришлось поднимать сына и дочь. Она работала на нескольких работах, но находила силы и деньги, чтобы водить детей в театр, прививая им любовь к искусству.
Сам Георгий мечтал стать учителем, однако судьба распорядилась иначе. Чтобы помочь семье, он устроился простым осветителем в Ленинградский ТЮЗ, где его и заметил знаменитый педагог Зиновий Корогодский. Он разглядел в худом юноше с горящими глазами будущего артиста и уговорил его поступить в студию при театре, которую Тараторкин блестяще окончил в 1966 году.
Путь в кино оказался столь же неожиданным. В 1968 году он дебютировал небольшой ролью в фильме «Софья Перовская», но звёздный час настал год спустя. Режиссёр Лев Кулиджанов искал актёра на роль Раскольникова. Легенда гласит, что выбор пал на Тараторкина, когда Кулиджанов увидел его фотографию на больничной койке — молодой актёр тяжело болел инфекционным полиартритом. Измученное, аскетичное лицо идеально соответствовало образу мятущегося студента. Тараторкин готовился к роли, лёжа в палате, и на съёмочную площадку впервые вышел с тростью. Эта работа стала его триумфом, визитной карточкой и принесла Государственную премию РСФСР. Хотя сам актёр скромно говорил:
«Убеждён, я не был талантливее других. Думаю, просто повезло».
Его фильмография насчитывает более 80 ролей в кино, среди которых яркие работы в «Чисто английском убийстве», «Маленьких трагедиях», «Отклонении — ноль», а в 2000-х — запоминающиеся образы в популярных сериалах «Не родись красивой» и «Спас под берёзами». Однако сердцем он всегда оставался в театре, служа с 1974 года в Театре им. Моссовета и выходя на сцену в ролях Ивана Карамазова, Виктора Каренина, а позже — поэта Диона в «Римской комедии».
Единственная любовь длиною в жизньЕсли в кино и театре Тараторкин часто играл страсть и метания, то его личная жизнь стала примером удивительной верности и гармонии. На съёмках «Преступления и наказания» судьба подарила ему встречу с актрисой Екатериной Марковой — дочерью писателя Георгия Маркова, прославившейся ролью Гали Четвертак в «А зори здесь тихие». По рассказам, это была любовь с первого взгляда, хотя сама Екатерина поначалу сомневалась, шутя: «Не может быть фамилии Тараторкин, это прозвище!». Они поженились в 1970 году, и их брак продлился почти полвека, до самой смерти актёра.
Их свадьба была столь же необычной, как и знакомство. Из-за плотного рабочего графика Екатерины праздничный стол был накрыт прямо на перроне Московского вокзала в Ленинграде, откуда молодая жена сразу уехала на репетицию в Москву. Несколько лет они жили в двух городах, но в 1974 году Тараторкин переехал в столицу, приняв приглашение в Театр им. Моссовета, чтобы быть ближе к семье. В этом браке родились двое детей.
Сын Филипп выбрал путь учёного и священнослужителя, став кандидатом исторических наук и православным священником. Дочь Анна пошла по стопам родителей и стала актрисой Российского академического молодёжного театра. Дети подарили Тараторкину четырех внуков. Вокруг харизматичного актёра, которого режиссёры часто приглашали играть аристократов и «импозантных иностранцев», всегда витали слухи о романах с партнёршами. Однако Екатерина Маркова, уверенная в муже, лишь отшучивалась: «Если жить без слухов, то жизнь и не интересна совсем». Их дом был настоящей крепостью, куда не проникала суета и сплетни.
Достоинство как принципВ биографии Георгия Тараторкина не найти публичных ссор или скандальных разоблачений. Он был человеком иного склада — интеллигентным, сдержанным, принципиальным. Его «скандальность» носила исключительно творческий, провокационный характер. Например, его блистательная роль нацистского адвоката Оскара Рольфе в спектакле «Суд над судьями» (1983) шокировала зрителей. Тараторкин играл настолько убедительно, что зал, пришедший посмотреть на любимых артистов, невольно начинал примерять на себя чудовищную логику оправдания преступников. Это была мощная, беспощадная работа, вскрывавшая самые тёмные уголки человеческой души, но не имевшая ничего общего с личностью артиста.
Вся жизнь Георгия Георгиевича была подчинена принципу, который он однажды озвучил:
«Публичности должно быть ровно настолько, насколько она входит в рамки профессии».
Личное, сокровенное, а уж тем более болезненное не должно было становиться достоянием общественности. Этот принцип он пронёс через всю жизнь и особенно через её последние, самые трудные годы.
Молчаливая борьба и прощание с ТараторкинымПоследние годы жизни Георгий Тараторкин тяжело боролся с онкологическим заболеванием. Но об этой борьбе почти никто не знал. Актер делал всё, чтобы скрыть свою болезнь от посторонних глаз. Он продолжал работать, практически до последних дней выходя на сцену Театра им. Моссовета. Позже супруга артиста вспоминала:
«У него была пневмония, высокая температура, онкологические изменения и метастазы мощные. Он вырвался у меня из рук и поехал на спектакль. Вечером мне позвонила Ольга Остроумова и сказала, что он никогда так не выглядел, никогда так не играл. Это был его последний спектакль».
Его коллега Анатолий Адоскин вспоминал, что все знали о проблемах с позвоночником, но «предположить, что эти недуги смертельные, никто и не мог».
В конце января 2017 года Георгия Георгиевича госпитализировали в московскую больницу, а 4 февраля, на 73-м году жизни, его сердце остановилось. Точную причину смерти семья предпочла не разглашать, оставив это личной тайной. Прощание с артистом прошло 6 февраля в Театре им. Моссовета — на сцене, которой он отдал более 40 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Наследие артистаТворческое наследие Георгия Тараторкина не измеряется материальными благами. Оно живёт в десятках ролей, в памяти зрителей и в его учениках — с 1996 года он преподавал актёрское мастерство во ВГИКе. Как президент ассоциации «Золотая маска» и секретарь Союза театральных деятелей России, он вложил много сил в развитие отечественного театра.
Материальное наследство, как и детали завещания, его семья, верная принципам артиста, не выносила на публику. Его сын Филипп хранит семейный архив и интеллектуальное наследие отца как историк. Дочь Анна продолжает актёрскую династию, а значит, фамилия Тараторкиных будет звучать со сцены и дальше. Главное же наследство — это пример редкой в современном мире сдержанности, верности, профессионализма и мужества. Он ушёл так же, как и жил, — не прося сочувствия, не устраивая шоу из своей трагедии, до конца оставаясь настоящим мастером и мужчиной.