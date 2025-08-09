Британский принц втайне от жены переспал с 12 женщинами в течение первого года после свадьбы

09 августа 2025, 02:32

Принц Эндрю изменял жене с 12 женщинами за год после свадьбы

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Британский принц Эндрю втайне от жены переспал с 12 женщинами в течение первого года после свадьбы, свидетельствует новая книга биографа Эндрю Лоуни «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». Его супруга Сара Фергюсон, чувствуя себя «береговой вдовой» из-за его службы во флоте, ответила серией романов на стороне .





По данным книги, опубликованной в Daily Mail, бывший водитель принца раскрыл детали измен: Эндрю сознательно избегал возвращаться домой во время отпусков с военно-морской базы, предпочитая общество любовниц. Сара обнаружила, что он проводил отпуска не с ней, и это сводило её с ума.



Брак сопровождался скандалами граничащими с домашним насилием — утверждает источник биографа. В попытках спасти отношения Фергюсон жаловалась королеве Елизавете II, но та переводила разговор на собак и лошадей.



В книге приводится жалоба Сары подруге:





«Нужно понимать, с чем мне приходится иметь дело. Я вышла замуж за человека, который за всю жизнь даже в магазин ни разу не сходил».