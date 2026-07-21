Свадьба в раю, брак в аду: почему Никита Михалков отправил главную модель страны в туалет на первом свидании и что связывало его жену с Вячеславом Зайцевым
Всё решил случайный шаг с Кузнецкого моста в двери Дома моделей. Её называли «русской Твигги» и сравнивали с героинями полотен Боттичелли. Она блистала на подиумах перед первыми леди мировых держав и считалась главной музой самого Вячеслава Зайцева. Но в 26 лет любимица «Русского Диора» навсегда покинула мир высокой моды. Кто и что заставило одну из самых красивых женщин советской эпохи оставить карьеру, читайте в материале «Радио 1».
Кузнецкий мост, Вячеслав Зайцев и билет в мир моды: начало пути Татьяны СоловьёвойТатьяна Михалкова (в девичестве Соловьёва) родилась в Германии 14 февраля 1947 года. Отец девочки был военным, а мать — кандидатом исторических наук. После возвращения на родину семья обосновалась в Воронеже. Там она поступила в элитную школу с углублённым изучением английского языка.
Девушка мечтала о карьере переводчика и стала студенткой Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза. После окончания вуза некоторое время работала гидом-переводчиком в компаниях «Интурист» и «Спутник». Однажды, прогуливаясь по Кузнецкому мосту, Татьяна увидела объявление о наборе манекенщиц в Дом моделей. Зайдя туда из простого любопытства, она попала на художественный совет, где заседал сам Вячеслав Зайцев. Этот случайный визит полностью изменил судьбу переводчицы и открыл дорогу в мир моды.
Почему Татьяна Соловьёва стала главной музой Вячеслава Зайцева?Начинающий модельер Вячеслав Зайцев сразу оценил уникальную красоту Татьяны, сравнив её с героинями картин Боттичелли. Она быстро стала одной из любимых манекенщиц кутюрье. Карьера Соловьёвой также стремительно набирала обороты. Вскоре модель уже выходила на подиум перед такими высокопоставленными зрительницами, как Пэт Никсон и Виктория Брежнева. Фотографии королевы дефиле украшали страницы легендарного советского «Журнала мод». А затем талантливую красавицу пригласили работать по контракту в Италию.
История первого замужества Татьяны МихалковойДо встречи с Никитой Михалковым у Татьяны была другая жизнь — и другой брак. Её первым мужем стал Александр Шигаев, человек с непростой судьбой и тяжёлым характером. Супруг в прошлом был футболистом, но из-за полученной травмы ему пришлось оставить спортивную карьеру. Мужчина устроился манекенщиком в тот же Дом моделей и одновременно учился на спортивного психолога. Его энергичность и темперамент покорили Татьяну.
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Молодые люди начали встречаться и вскоре официально оформили отношения. Однако очень скоро она поняла, что ошиблась в выборе. Александр оказался патологическим ревнивцем. Первые скандалы грянули ещё во время медового месяца. Шигаев контролировал каждый её шаг, а со временем, по слухам, начал применять физическую силу. Татьяна не стала терпеть унижения и оперативно подала на развод, навсегда вычеркнув этого человека из своей жизни.
Приказал ей умыться на первом свиданииПосле развода, уже будучи успешной моделью, уроженка Зальфельда оказалась в Доме кино на премьере фильма Ролана Быкова «Телеграмма». Там к ней решительно подошёл Никита Михалков и прямо заявил о желании познакомиться. К первому свиданию девушку готовил весь коллектив Дома моделей. Татьяне нанесли яркий макияж, приклеили накладные ресницы и сделали модную причёску. Однако в ресторане Никита, оценив образ дамы сердца, отправил спутницу умываться в туалет.
«Русская Твигги» послушалась. В этом поступке молодая женщина разглядела не грубость, а твёрдую уверенность мужчины, точно знающего свои цели. Вскоре Никита ушёл служить в армию, а когда вернулся, Татьяны на прежнем месте уже не застал — она переехала, и где искать невесту, Михалков не знал.
Однажды они с другом поехали в район новостроек, зашли в один из подъездов и позвонили в первую попавшуюся дверь. Её открыла сама Татьяна.
«Это было как чудо», — вспоминала муза Вячеслава Зайцева в интервью «7 Дней».
«Я была рабой любви»: Почему Михалков запретил супруге работать?Никита Михалков и Татьяна Соловьёва поженились в Грозном в 1973 году во время съёмок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Именно там, на съёмочной площадке, и состоялась их скромная свадьба. Уже через год Татьяна впервые познала радость материнства — на свет появилась дочь Анна. Молодая женщина старалась совмещать семью с работой и продолжала выходить на подиум. Однако супруга такое положение дел совсем не устраивало. Михалкову не нравилось, что жена постоянно занята делами. Никита поставил вопрос ребром и настоятельно потребовал, чтобы супруга окончательно завершила карьеру и посвятила себя дому. В 26 лет Татьяна оставила модный Олимп. В 1975 году в семье произошло ещё одно радостное событие — родился сын Артём. А в 1986 году на свет появилась вторая дочь Михалковой — Надежда.
«Я всегда подчинялась, была рабой любви», — говорила она позже журналу «7 Дней».В свои 79 лет Татьяна Евгеньевна остаётся верна своему образу. Чёрный бант давно стал неотъемлемой визитной карточкой первой леди русской моды. При этом мать троих детей не сидит без дела. Бывшая манекенщица успешно руководит благотворительным фондом «Русский силуэт», который оказывает важную поддержку начинающим модельерам. Заслуги Татьяны Михалковой в сфере искусства были официально признаны ещё в 2001 году. Тогда «муза Вячеслава Зайцева» получила звание почётного члена Российской академии художеств. В 2026 году «Русская Твигги» продолжает вести активную общественную деятельность. Она участвует в различных культурных проектах и уделяет много внимания своим детям и внукам.