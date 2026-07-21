Свадьба в раю, брак в аду: почему Никита Михалков отправил главную модель страны в туалет на первом свидании и что связывало его жену с Вячеславом Зайцевым

21 июля 2026, 17:59

Татьяна Михалкова (Фото: Инстаграм* @tatyanamixalkova)

Всё решил случайный шаг с Кузнецкого моста в двери Дома моделей. Её называли «русской Твигги» и сравнивали с героинями полотен Боттичелли. Она блистала на подиумах перед первыми леди мировых держав и считалась главной музой самого Вячеслава Зайцева. Но в 26 лет любимица «Русского Диора» навсегда покинула мир высокой моды. Кто и что заставило одну из самых красивых женщин советской эпохи оставить карьеру, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кузнецкий мост, Вячеслав Зайцев и билет в мир моды: начало пути Татьяны Соловьёвой Почему Татьяна Соловьёва стала главной музой Вячеслава Зайцева? История первого замужества Татьяны Михалковой Приказал ей умыться на первом свидании «Я была рабой любви»: Почему Михалков запретил супруге работать?

Кузнецкий мост, Вячеслав Зайцев и билет в мир моды: начало пути Татьяны Соловьёвой



Татьяна Михалкова (Фото: Инстаграм* @tatyanamixalkova)

Почему Татьяна Соловьёва стала главной музой Вячеслава Зайцева?

История первого замужества Татьяны Михалковой

Связь с Ольгой Бузовой и отказ от дочери: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл истинную причину развода с певицей. Грязная изнанка брака с секс-символом 90-х

Приказал ей умыться на первом свидании



Никита Михалков с супругой (Фото: Инстаграм* @tatyanamixalkova)

«Это было как чудо», — вспоминала муза Вячеслава Зайцева в интервью «7 Дней».

«Я была рабой любви»: Почему Михалков запретил супруге работать?



Никита Михалков (Фото: Инстаграм* @nikita__mikhalkov)

«Я всегда подчинялась, была рабой любви», — говорила она позже журналу «7 Дней».