Два аборта, брак с ВИЧ-инфицированным и измена накануне родов: как сложилась судьба звезды «Интернов» Светланы Пермяковой?
Актрисе, известной миллионам зрителей по роли неунывающей медсестры Любы в ситкоме «Интерны», ролям в сериалах «Солдаты», «Дылды» и десяткам проектов озвучивания, Светлане Пермяковой 17 февраля исполняется 54 года. Эта яркая, фактурная женщина прошла долгий путь от сцены Пермского ТЮЗа до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. Но за кадром громкого успеха всегда кипели страсти почище, чем в любом сериале. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Светланы ПермяковойСветлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)
Светлана Пермякова появилась на свет 17 февраля 1972 года в городе Пермь. В ее семье было трое старших братьев, и она стала четвертым долгожданным ребенком. Отец будущей актрисы трудился машинистом электровоза, а мать занимала должность счетовода на мукомольном заводе.
Светлана выросла в атмосфере любви и заботы, однако семья столкнулась с трагедией: когда ее брату Андрею было всего два года, он погиб в результате удара током. Это событие оставило глубокий след в жизни близких, но отец продолжал мечтать о дочери, что в итоге и сбылось.
Когда Светлане исполнилось 15 лет, семья снова столкнулась с горем потери — ее старший брат скончался от инфаркта в возрасте 25 лет. Позже, в 2010 году, она потеряла и другого брата. После этой потери мама актрисы не выдержала горя и ушла из жизни через год. В результате Светлана осталась с единственным близким человеком — отцом, который в последние годы своей жизни столкнулся с деменцией.
Несмотря на то что отец не хотел покидать родной город, Светлана понимала, что ему необходим постоянный уход и внимание. Она приняла трудное решение поместить его в частный пансионат для пожилых людей, чтобы обеспечить ему надлежащие условия. Это решение вызвало осуждение со стороны некоторых людей, но актриса регулярно навещала его и старалась обеспечить комфортную жизнь, которую не могла бы гарантировать при совместном проживании из-за своей загруженности. К сожалению, в 2015 году Светлана потеряла и отца, последнего родного человека из большой семьи.
Образование и карьераСветлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)
В юные годы Пермякова была активной и энергичной девочкой, она успешно справлялась со школьной программой и успевала заниматься множеством дел. Особенно ей нравилось выступать на сцене, и она старалась не упускать ни одной возможности поучаствовать в школьных постановках.
Выбор профессии был очевиден, и уже в 1994 году Светлана окончила Пермский государственный институт искусства и культуры. После окончания учебы актриса четыре года работала в Лысьвенском драматическом театре, а в 1998 перешла в Пермский ТЮЗ.
Еще будучи студенткой, Светлана начала играть в команде КВН Пермского государственного университета, с которой в 1992 году участвовала в первом четвертьфинале Высшей лиги. Успех в Клубе весёлых и находчивых пришёл позже, в 2002 году, когда они с Жанной Кадниковой выступали в составе сборной команды КВН «Парма» под творческим псевдонимом «Светка и Жанка». Актрисе на тот момент уже было 30 лет. Спустя три года ей поступило предложение стать ведущей юмористической программы на радио, и она приняла решение переехать в столицу.
Первая роль в киноСветлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)
Её путь в мир кино начался не совсем традиционно. В отличие от многих коллег, она не дождалась приглашения от режиссеров, а самостоятельно добилась своей первой роли. Она была знакома с редакторами КВН, которые работали над сценарием сериала «Солдаты». Светлана решительно настояла на том, чтобы ей предложили роль прапорщика Топаловой, и в итоге в 35 лет дебютировала на экране.
Персонаж Топаловой стал знаковым для актрисы, и она продолжала появляться в этом амплуа в последующих сезонах шоу. Хотя Светлана получила несколько предложений на съемки в кино, стабильного заработка это не обеспечивало. Чтобы обеспечить себя и накопить на квартиру в столице, она была вынуждена работать таксистом. Спустя три года она получила роль медсестры Любы в сериале «Интерны» и стала по-настоящему узнаваемой и всеми любимой актрисой.
Скандалы, пустые конверты и борьба с мошенникамиСветлана не из тех, кто прячется от проблем. В 2025 году она громко обвинила известного косметолога Карла Тавберидзе в обмане. По словам актрисы, специалист использовал её фото для рекламы своих услуг, хотя результат от единственной процедуры много лет назад был «никаким».
«Когда мы увидели, что снимки используются для рекламы, я и мой директор неоднократно писали с просьбой не публиковать эти фото. В ответ нас просто заблокировали», — возмущалась звезда в интерью для сайте lady.mail.ru.
Не обошлось и без скандала на телевидении. В 2022 году, став гостьей программы «Секрет на миллион», она осталась крайне недовольна съёмками. Вопросы, задаваемые в эфире, не совпадали с оговорёнными, а главное — конверт с деньгами оказался пустым. По словам Пермяковой, это был просто «реквизит для красивой картинки», а она очень рассчитывала на эти средства для помощи тяжелобольному ребёнку.
Светлана Пермякова: личная жизнь, как живет сейчасСветлана Пермякова с дочкой (Фото: Telegram @s_permyakova)
Личная жизнь звезды «Интернов» Светланы Пермяковой могла бы лечь в основу драматического сериала. В 21 год Пермякова сделала первый аборт после случайной интрижки на свадьбе. Через два года история повторилась: роман в поезде привел к неожиданной беременности, о которой актриса узнала слишком поздно. «Человек был приезжий, вся жизнь впереди», — объясняла она позднее.
В 2008 году 36-летняя Светлана вышла замуж за продюсера Евгения Бодрова, зная о его ВИЧ-статусе. Позже выяснилось: он наркоман и вся его биография — выдумка. Брак распался через год, а спустя шесть лет Бодров скончался от СПИДа. Именно он познакомил актрису с главным мужчиной её жизни — своим другом Максимом Скрябиным, который был свидетелем на их свадьбе.
После развода Пермяковой 18-летний Скрябин остался рядом — сначала как помощник, затем как гражданский муж. В погоне за женским счастьем Пермякова решилась на ЭКО, и процедура удалась с первой попытки. Но на шестом месяце беременности актриса узнала, что у Максима роман с другой.
«Я беременная, а у него любовь. И он не знает, как мне об этом сказать», — вспоминала она в интервью журналистам ТК «НТВ».
Стресс привел к угрозе выкидыша и госпитализации. 24 июля 2012 года 40-летней актрисе сделали кесарево сечение, которое спасло ей жизнь. Сегодня Варваре 13 лет, она проходит через сложный подростковый период. С Максимом Пермякова сохранила теплые отношения: они живут в двух домах на одном участке в Калужской области.