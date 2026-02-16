16 февраля 2026, 13:45

Светлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)

Актрисе, известной миллионам зрителей по роли неунывающей медсестры Любы в ситкоме «Интерны», ролям в сериалах «Солдаты», «Дылды» и десяткам проектов озвучивания, Светлане Пермяковой 17 февраля исполняется 54 года. Эта яркая, фактурная женщина прошла долгий путь от сцены Пермского ТЮЗа до статуса одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. Но за кадром громкого успеха всегда кипели страсти почище, чем в любом сериале. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Светланы Пермяковой Образование и карьера Первая роль в кино Скандалы, пустые конверты и борьба с мошенниками Светлана Пермякова: личная жизнь, как живет сейчас Как сейчас живет актриса



Биография Светланы Пермяковой

Светлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)



Образование и карьера

Светлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)

Первая роль в кино

Светлана Пермякова (Фото: Telegram @s_permyakova)



Скандалы, пустые конверты и борьба с мошенниками

«Когда мы увидели, что снимки используются для рекламы, я и мой директор неоднократно писали с просьбой не публиковать эти фото. В ответ нас просто заблокировали», — возмущалась звезда в интерью для сайте lady.mail.ru.

Светлана Пермякова: личная жизнь, как живет сейчас

Светлана Пермякова с дочкой (Фото: Telegram @s_permyakova)

«Я беременная, а у него любовь. И он не знает, как мне об этом сказать», — вспоминала она в интервью журналистам ТК «НТВ».

Как сейчас живет актриса