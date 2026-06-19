Связь с Хлебниковой и вещи, собранные женой после страшного признания: главная боль Льва Лещенко и тайна, которую раскрыл сам певец
Ему рукоплескали стадионы, а его знаменитый баритон стал символом целой эпохи. Легенду советской эстрады Льва Лещенко заслуженно называют российским Фрэнком Синатрой. Но есть вещи, которые не дают покоя даже в 84. При всём своём величии и славе народный артист РСФСР носит в сердце одну печаль — у него нет детей. И эту пустоту не заполнить никакими овациями. Почему кумир миллионов так и не познал счастья отцовства, читайте в материале «Радио 1».
Первые шаги, полные препятствийЛев Лещенко родился в Москве в 1942 году. Мать скончалась, когда мальчику было всего два года. После школы юноша мечтал о сцене, даже пытался поступить в ГИТИС, но провалил экзамены. Лев устроился рабочим сцены в Большой театр. После второй неудачной попытки поступить сын послушал отца и пошёл работать на обычный завод.
В 1961 году Лещенко призвали в армию. Он служил танкистом в Германии. Там командир заметил уникальный голос военнослужащего и перевёл парня в военный ансамбль.
Лев стал солистом и снова поверил в свою мечту. После демобилизации вернулся к старой цели. С третьей попытки молодой человек наконец поступил в театральный институт. Творческий путь Льва начался ещё в студенчестве. На втором курсе ГИТИСа юноша устроился в Театр оперетты. Летом начинающий артист активно гастролировал по стране. Вскоре его перевели в основной состав. В 1970 году вокалист дебютировал на эстраде с песней «Не плачь, девчонка».Всенародная слава пришла очень быстро. В 1972 году Лещенко триумфально выступил в Польше с композицией «За того парня». Затем он победил на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Главным же хитом стала песня «День Победы», которая была написана в 1975 году. Её долго не утверждали, считая, что это «не праздничная» композиция. Лещенко долго спорил с цензорами и в итоге трек стал настоящим символом великого праздника. В 90-е годы певец открыл для себя новые горизонты.
Мэтр сцены начал преподавать в академии Гнесиных. Среди учеников педагога оказались Марина Хлебникова и Катя Лель. Параллельно артист успешно попробовал себя в роли телеведущего.
Почему Алла Абдалова так и не стала матерью, а Лев Лещенко отцомАвтор «Соловьиной рощи» познакомился с первой супругой Аллой Абдаловой в 1964 году в ГИТИСе. Красота девушки сразу покорила молодого студента. Вскоре они стали парой, а ещё через два года поженились. Супруги не спешили заводить детей, отдавая приоритет карьере. Поначалу их быт складывался вполне гармонично.
Алла вела хозяйство, а Лев занимался мужской работой. Вскоре жена забеременела, но решила сделать аборт. Позже дуэтная партнёрша признавалась, что это был не единичный случай. Она трижды могла родить детей от супруга, но так и не стала матерью.
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Женщина объясняла это страхом потерять карьеру и отсутствием у возлюбленного тяги к отцовству. Со временем в семье начались серьёзные проблемы. Оба были артистами и постоянно находились в разъездах.
Стремительный взлёт популярности Льва Лещенко резко контрастировал со скромной ролью его жены Аллы, которая оставалась практически незаметной на фоне грандиозного успеха мужа. Бесконечные гастроли и карьерные амбиции привели к частым ссорам.
Главная боль Лещенко: слава, любовь и нерождённые детиВ 1976 году на гастролях в Сочи Лев встретил Ирину Багудину. Студентка-международник не знала его как знаменитого певца и не льстила. Независимость спутницы и особый стиль сразу покорили молодого человека. Между ними мгновенно вспыхнул роман. Выяснилось, что девушка учится на дипломата в Будапеште. До отлёта Ирины в Венгрию оставалось всего несколько дней. Лещенко отменил свои планы и провёл это время с возлюбленной. Проводив избранницу, певец осознал, что не хочет возвращаться в прошлую жизнь. Лев пришёл домой и честно поговорил с женой. Алла все поняла без лишних слов. Она молча собрала вещи мужа и выставила их на лестничную площадку.
В 1978 году Лев Лещенко женился на Ирине, которая была младше мэтра на 12 лет. Сразу после замужества Багудина сосредоточилась на учёбе: сначала защита диплома, затем аспирантура. На самом деле это было очень непростое время, поэтому с рождением детей решили повременить. Когда они снова задумались о наследниках, судьба приготовила паре серьёзное испытание — врачи диагностировали проблемы, потребовавшие длительного лечения.
Однако это лишь сплотило супругов и сделало их брак крепче. Собственных детей так и не появилось, зато их дом всегда полон детского смеха. Лещенко активно участвует в жизни племянников и крестников, окружая их любовью и заботой. Чета Лещенко отказалась от идеи усыновления. На это решение повлияли чужие трагические ошибки. Знакомые артиста брали приёмных детей, но не справлялись с воспитанием. Некоторые коллеги и вовсе возвращали малышей обратно в детдом.
Такие истории сильно напугали семейную пару. Муж и жена боялись не справиться с обязанностями и причинить боль ребёнку. Лев признался, что они с Ириной тяжело переживали неспособность стать родителями. Со временем острая боль утихла, но полностью так и не исчезла.