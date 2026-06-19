Связь с Хлебниковой и вещи, собранные женой после страшного признания: главная боль Льва Лещенко и тайна, которую раскрыл сам певец

19 июня 2026, 17:34

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Ему рукоплескали стадионы, а его знаменитый баритон стал символом целой эпохи. Легенду советской эстрады Льва Лещенко заслуженно называют российским Фрэнком Синатрой. Но есть вещи, которые не дают покоя даже в 84. При всём своём величии и славе народный артист РСФСР носит в сердце одну печаль — у него нет детей. И эту пустоту не заполнить никакими овациями. Почему кумир миллионов так и не познал счастья отцовства, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первые шаги, полные препятствий Почему Алла Абдалова так и не стала матерью, а Лев Лещенко отцом Главная боль Лещенко: слава, любовь и нерождённые дети

Первые шаги, полные препятствий



Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)

Почему Алла Абдалова так и не стала матерью, а Лев Лещенко отцом

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Главная боль Лещенко: слава, любовь и нерождённые дети