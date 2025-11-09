Успех на телевидении, конфликт с Собчак и третий ребенок от молодого мужа: как сейчас живут Тина Канделаки и ее семья?
Тина Канделаки — известная российская телеведущая, журналист и продюсер, чья карьера стала примером успеха в медиаиндустрии. Она прошла путь от работы на региональном радио до руководящих постов на федеральных телеканалах, став узнаваемой фигурой на российском телевидении. 10 ноября теледиве исполняется 50 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
БиографияТинатин Гивневна Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси, Грузия. Ее отец, Гиви Канделаки, был экономистом грузинско-греческого происхождения, а мать, Эльвира Канделаки, работала наркологом и имела армянско-турецкие корни. После окончания школы в Тбилиси, Тина в 1993 году поступила на журналиста в Тбилисский государственный университет. Позже, в 2008 году, она получила еще одно высшее образование, окончив факультет международных отношений Российского государственного гуманитарного университета.Свою карьеру в медиа Канделаки начала в 1995 году с «Радио 105» в Тбилиси, после чего переехала в Москву. В столице она работала на различных радиостанциях и телеканалах, включая «Серебряный дождь», MTV и ТВ-6. Настоящий успех пришел к ней в 2003 году, когда она стала ведущей интеллектуального шоу «Самый умный» на канале СТС. Эта программа принесла ей широкую известность и популярность у зрителей.
В последующие годы она вела программы «Детали», «Нереальная политика»и «Две звезды». Также она пробовала себя как продюсер — работала над программой «Инфомания» на СТС. С 2021 года Тина Канделаки занимает руководящие посты в «Газпром-Медиа». В сентябре 2021 года она была назначена заместителем генерального директора холдинга и управляющим директором развлекательного телевидения «Газпром-Медиа», а в феврале 2022 года стала исполняющей обязанности генерального директора канала ТНТ.
Личная жизнь КанделакиТина Канделаки впервые вышла замуж в 1998 году за Андрея Кондрахина, владельца стоматологической клиники. Этот союз принес ей двоих детей: дочь Меланию и сына Леонтия. Однако семейная жизнь оказалась непростой. Ремонт квартиры на Крылатских Холмах, начатый совместно, привел к постоянным ссорам и разногласиям. В конечном итоге, в 2006 году, Тина приняла решение о разводе. Несмотря на это, она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, оставив квартиру себе и детям.
После развода Тина встретила молодого студента-журналиста Василия Бровко. Разница в возрасте составила около 12 лет, что вызвало общественный резонанс. Тем не менее, чувства оказались сильнее общественного мнения. В 2011 году состоялась официальная регистрация брака. Сейчас, спустя более десяти лет совместной жизни, они остаются вместе, демонстрируя прочность своих отношений.
Дети телеведущей и материнство в 47 летСтаршая дочь Тины, Мелания, родилась в 1999 году. После школы девушка решила пойти по стопам матери и поступила на факультет журналистики МГУ. Однако вскоре в СМИ появилась информация об отчислении наследницы Канделаки якобы из-за постоянных прогулов.
Тина Канделаки не смогла остаться в стороне от появившихся новостей и поспешила расставить все точки над «i». Журналистка объяснила, что ее наследница всего лишь перевелась на другой факультет и теперь будет изучать искусство. Сегодня Мелания уже окончила МГУ по направлению «дизайн» и занимается творческой деятельностью. В 2024 году Мелания вышла замуж, взяв фамилию Бородина.Сын Тины, Леонтий, родился в 2001 году. Его интересы сосредоточены на музыке. В юности он увлекался панк-роком, играя в собственном коллективе. Позже участвовал в телешоу «Фабрика звёзд», но до финала не дошел, отдав свои голоса другому участнику. Недавно он начал вести утреннее шоу на канале «Карусель».
В марте 2023 года появилась информация о рождении у Канделаки третьего ребенка — сына Георгия. Мальчик появился на свет благодаря услугам суррогатной матери. Это событие стало неожиданностью для поклонников и общественности.
«Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано», — высказалась Тина по случаю своего 48-летия.
Конфликт с Ксенией СобчакКонфликт между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак продолжается уже более 10 лет. До 2011 года телеведущие были подругами, но их отношения резко испортились из-за банальной ревности к мужчине — депутату Госдумы Сергею Капкову, который был в отношениях с Собчак.
Ксения была уверена, что Тина собирается увести у неё любимого человека. Однако Канделаки всегда утверждала, что у неё с Капковым не было никаких отношений. Несмотря на это, Собчак затаила обиду и в ответ обвинила Канделаки в связях с женатыми мужчинами, упомянув в числе них известных политиков.
В ответ Тина не стала молчать — она огласила список бывших ухажеров Ксении и публично раскрыла детали их личной жизни. Из-за этого конфликт между знаменитыми журналистками обострился. Сейчас они не общаются и продолжают периодически обмениваться колкостями в соцсетях.
«Я не умею дружить на полсердца. Если дружу, то дружу всем сердцем», — цитирует Канделаки издание KP.RU.